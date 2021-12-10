Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 декабря 2021

"Динамо" - самый принципиальный соперник "Шахтера". Но не самый неудобный. Знакомьтесь, "Александрия". Команда из центра страны в четырех последних поединках не проигрывала "горнякам", в двух последних - покидала поле с победой. В первом круге Юрий Гура уже обыграл Роберто де Дзерби и теперь попытается повторить свой успех. Для "горожан" это важно. Потери последних недель не лучшим образом сказались на положении команды, которая планирует вернуться в еврокубки.

"Шахтеру" также нужно побеждать. Они провалились в еврокубках, а потому только успехи на внутренней арене помогут де Дзерби оправдаться перед болельщиками и экспертами. Не стоит также забывать о гонке с "Динамо". Обе команды идут вровень, а потому любая потеря очков станет фатальной.

"Александрия" 14:00 "Шахтер"

VBET-лига. 18-й тур

11 декабря, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: А.Шандор

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости составы

"Александрия":

Об итогах первого полугодия Юрия Гуры поговорим после 18-го тура. К нему "горожане" подходят в хорошем расположении духа, так как на прошлой неделе обыграли "Минай". "Александрию" от еврокубковой зоны отделяет сразу шесть очков, однако во второй части сезона они точно попытаются навязать борьбу "Ворскле", "Заре" и "Днепру-1". Главное, провести качественную работу зимой.

Без учета переполненного лазарета, у Юрия Гуры всего одна потеря. Игорь Кирюханцев в этом сезоне стал важной частью "Александрии" на правом крыле атаки, однако на поле выйти он не сможет. Его контракт принадлежит "Шахтеру". Заменить украинца могут сразу несколько футболистов - Кожушко, Одарюк или юный Мустафаев. В остальном состав "горожан" вряд ли будет сильно изменен после недавней победы.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Калюжный - Кожушко, Дрышлюк, Третьяков - Спинелли

"Шахтер":

Упущенная победа в игре с "Шерифом" стала логичным завершением провальной еврокубковой кампании "горняков". Благо для де Дзерби, результаты в УПЛ служат для него неким щитом. "Шахтер" не оступался в родном чемпионате с самого начала октября, когда поделил очки с "Динамо". После этого - семь побед кряду, которые очень помогли догнать киевлян в таблице и делить с ними лидерство.

Де Дзерби вряд ли рискнет экспериментировать в столь важном матче. На кону - первое место в таблице, а потому нужно выходить с боевым составом, а учитывая травму Патрика, сделать это не так и просто. Благо остальные на месте. Ставим, что вернутся в старт Трубин, Марлон, Матвиенко, Степаненко и Педриньо, Фернандо снова закроет позицию нападающего, а Исмаили выйдет на левом крыле защиты. С "Шерифом" он сыграл неплохо.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Педриньо, Мудрик - Фернандо

Цифры и факты

В официальных встречах "Александрия" и "Шахтер" пересекались 30 раз. 25 поединков пришлись на украинский чемпионат, остальные пять - на кубок. Преимущество на стороне "горняков", которые успели добыть 22 победы. Трижды сильнее были "горожане", пять игр заканчивались вничью. Общий счет голов - 25:56

В первом круге "Александрия" шокировала всю Украину в целом, и Роберто де Дзерби в частности. В рамках третьего тура они победили 2:1. Голами в тот день отметились Третьяков, Корниенко и Ковалец

"Александрия" не проигрывает "Шахтеру" в четырех матчах кряду - две победы и две ничьих

Дома коллектив Гуры не играет вничью в 12-ти играх - семь побед и пять поражений

"Шахтер" выиграл последние семь поединков в рамках УПЛ. Общий счет голов - 24:4

Свой десятый точный удар в рамках украинского чемпионата может нанести Фернандо

Тете - лучший бомбардир в составе обеих команд. В рамках текущей кампании он успел забить девять голов. Пять раз в составе "Александрии" отличился Максим Третьяков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 17 14 2 1 47-9 +38 44 0 6 Александрия 17 7 5 5 18-14 +4 26 0

Статистика команд

"Александрия":

"Шахтер":

Очные встречи

"Александрия" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Как показывает история, просто "Шахтеру" в эту субботу не будет. Но деваться им особо некуда. Как сказал сам де Дзерби, потеря очков может испортить отпуск всей команде, а потому настроить своих подопечных тренер должен максимально. Это же касается и Юрия Гуры, который просто возьмет за основу план первого матча - игра вторым номером на контратаках. Сработает ли? Есть вопросы. Как бы не критиковали "Шахтер", в УПЛ они победы добывают постоянно, а потому именно на них мы и поставим в рамках 18-го тура. Хотя повторимся - фавориту будет очень непросто.