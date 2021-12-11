Верес - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 11.12.2021

"Верес" (Ровно) - "Рух" (Львов)

Vbet-лига. 18-й тур

11 декабря. Луцк. Стадион: "Авангард". Начало в 17:00

Трансляция - "Футбол 2"

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Максим Чос и Тарас Клименко

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Верес": кадровые новости

Не сыграют: Немчанинов (дисквалификация), Клёц, Данилюк (оба - колено), Е.Пасич (бедро)

Если вы следите за "Вересом", то назвать состав команды на любую игру текущего чемпионата вы сможете с точностью до двух игроков. Это не говорит о невероятной стабильности Юрия Вирта, а об очень короткой обойме наставника. Всё полугодие команде удалось пройти фактически без больших кадровых потерь, но в последнем туре кадровый голод всё же будет ощущаться. Найти левого защитника тренерскому штабу будет очень непросто: придётся если не экспериментировать, то напоминать некоторым игрокам старые навыки игры на альтернативных позициях.

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Когут - Солдат, Гончаренко, Мирошник, С.Шестаков - Кучеров, Петько - Г.Пасич, Панасенко, Дахновский - Сергийчук.

"Рух": кадровые новости

Не сыграют: Борячук (пах), Кондраков (лодыжка)

Казалось, что Таллес случайный прохожий в украинском футболе и в "Рухе" надолго не задержится. Но Леонид Кучук в игрока верит и сделал его основным в середине поля. Оборону и опорную зону белорусский наставник наконец-то также стабилизировал. Если не будет никаких проблем по здоровью, то в первой линии от своих ворот выйдет указанный ниже квартет защитников средним возрастом 22 года (31-летний Билый чуть выпадает из общей картины). Вопросы остаются лишь по правому флангу полузащиты, но там из-за отсутствие Климчука альтернативы Альваренге может и не найтись.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Панькив - Роман, Билый, Дидык, Сыч - Федорчук, Сапуга - Бойчук, Таллес, Альваренга - Климчук.

Статистика команд

"Верес" в последние недели несколько сбавил обороты. Есть мнение, что соперники по лиге изучили манеру игры "красно-чёрных", поэтому футбол Юрия Вирта для них уже понятен. Это привело сперва к нулевой ничьей с "Ингульцом", а совсем недавно к поражению "Колосу" - в равных играх на старте сезона побеждали именно ровенчане, сейчас же всё завершается без выигрыша. На данный момент у "Вереса" открыта серия из двух проигрышней подряд: к фиаско с "Колосом" добавилась неудача против "Динамо". В обоих встречах забить "народному клубу" не удавалось.

"Рух" на отрезке в пять последних матчей очков набрал больше, чем "Верес", хоть и находится в таблице ниже своего ближайшего оппонента. А ещё "Рух" впервые в сезоне два матча завершил без пропущенных голов, отстояв на ноль против "Металлиста 1925" и "Ворсклы". Я бы не считали последний факт как большое достижение, учитывая, что соперники из Харькова и Полтавы под конец года не впечатляют, но для львовян, которые до этого, в принципе, пропускали регулярно, это очень хорошие новости.

Турнирная таблица

"Верес" и "Рух" - классические середняки, которые за еврокубки побороться на смогут, но и на зону вылета оглядываться смысла нет. Ровенчане в случае своей победы смогут завершить 2021-й на седьмой строчке, обойдя "Десну", в случае поражения есть риск уйти на зимовку девятыми. "Рух" также может прибавить в одной позиции, если выиграет, а "Металлист 1925" опять проиграет. В случае неудачи, подопечные Леонида Кучука рискуют пропустить вперёд "Львов".

# Команда И В Н П М РМ О 8 Верес 17 6 4 7 14-19 -5 22 11 Рух 16 4 5 7 15-20 -5 17

Личные встречи

Команды ранее не пересекались во Второй и Первой лигах, а сыграли один раз в рамках УПЛ (первый круг текущего чемпионата) и в Кубке страны. В обеих встречах побеждал "Рух" с одинаковым счётом 2:1, а по голу в этих поединках забивал Юрий Климчук. Есть вероятность, что он отличится и сейчас, учитывая, что у Леонида Кучука он игрок основы и забивал уже три гола в пяти крайних играх.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Верес" - "Рух"

Самой очевидной ставкой на эту игры видится, конечно же, низкая результативность. Обе команды делают акцент на надёжность собственных тылов, поэтому вялые 0:0, когда оба соперника будут бояться перейти середину поля, вполне реален. Менее очевидным вариантом будет непроигрыш "Руха", который в последних матчах выглядел достаточно бодро. В то же время манеру игры "народного клуба" в УПЛ, похоже, изучили. что привело к трём из семи поражений в четырёх последних матчах. Скомбинировав оба этих прогноза можно получить достаточно неплохой коэффициент.

Ставка: "Рух" не проиграет (Х2) и тотал меньше 3.5 за 1.85