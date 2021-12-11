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Колос - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.12.2021
Колос - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Колос / Автор - невідомий
"Колос" в последнее время штампует победы одну за другой. Уже три у последних четырех поединках. Однако игра ковалевцев точно не доставляет удовольствия болельщикам. Она простенькая (на грани с примитивностью), малорезультативная и неяркая. Пожалуй, еще рано говорить о полном выходе "Колоса" из кризиса.
Но направление движения, пожалуй, правильное. А вот вектор "Миная" неоднозначен. После прихода нового тренера закарпатцы выдали несколько добротных по качеству игры поединков, но не добились результата. А теперь, когда на носу уже зимний перерыв, нет ни игры (вспоминаем плачевное зрелище в Александрии), ни результата. Но есть много скандалов, которые точно на пользу не идут.
УПЛ. 18-й тур. 12.12.2021
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Роман Блавацкий
"Колос" 19:30 "Минай"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> |телетрансляция – телеканал "Футбол 1"
"Колос"
Нет уверенности и четкости в игре "Колоса". Играет немаловажную роль фактор везения. "Десне" ковалевцы уступили по многим важным компонентам игры, но выиграли 1:0. С "Вересом" ждали и дождались ошибки соперника, поразив ровенчан их же оружием (1:0). А в ворота "Металлиста 1925" залетел фартовый мяч. Вот и основа этой серии, во время которой также была ничья в перенесенном матче с "Минаем".
Игру придется исправлять во время зимних сборов, а сейчас действительно очень важно добывать положительный результат. Чтобы как можно дальше оторваться от зоны переходных матчей. С результатом у Ярослава Вишняка все в порядке, поэтому полноценный контракт (а не и.о.) стал для него хорошим подарком от руководства.
У "Колоса" есть отличный шанс окончить календарный год на мажорной ноте, не прерывая серию побед. Ведь в завершающем туре первой части чемпионата Ковалевку посетит кризисный "Минай". Правда, придется обойтись без дисквалифицированного Павловца. Неизвестно, в каком состоянии находится Владислав Чурко, не игравший неделю назад из-за простуды. Зато мотивированы будут Нуриев и Сакив, ранее игравшие за "Минай".
Ориентировочный состав: Волынец – Золотов, Новак, Петров, Черноморец – Милько, Богданов, Нуриев – Чурко, Ильин – Ситчинава
"Минай"
Для "Миная" это будет очень ответственный матч – шанс впервые в своей истории победить на выезде на уровне УПЛ. Шанс прервать текущую серию без побед, которая в настоящее время насчитывает семнадцать официальных поединков. Шанс впервые при каденции Игоря Леонова взять три очка.
У клуба и команды множество спортивно-игровых проблем, однако отдельные фигуры озабочены не тем, как их решить, а тем, что кто-то там о них сказал в Интернете. В ход пошли телефонные звонки, угрозы и заявления о собственной "не простоте". Ничего, кроме смеха сквозь слезы, это не вызывает.
Леонову свою уникальную, по его мнению, футбольную идентичность нужно проявлять не в частных беседах с журналистами, а в построении игрового рисунка команды. О другом же герое этой истории и говорить нечего – он и так из штанов выскакивает всюду. Проблема, однако, в том, что рвения Селезнева рождают скандалы, но не голы. Один-единственный точный удар в пятнадцати поединках за "Минай" и уже около десяти скандальных ситуаций разной масти – акценты явно разложены неправильно.
Ну, может, хоть против своей бывшей команды (из которой, кстати, тоже ушел со скандалом) прорвет? Селезнев должен сыграть, а вот Хахлев точно вне заявки из-за дисквалификации. Еще раньше выпал из-за травмы Мякушко. Непонятно, в каком состоянии находится Синегуб, не игравший неделю назад против "Александрии".
Ориентировочный состав: Кучер – Гончар – Горин, Семенко, Матич – Кныш – Петрусенко, Месхи – Кулиев, Ахмедзаде – Селезнев
"Колос" – "Минай". Статистика личных встреч
Истрия этого противостояния крайне небогата, но очень интересна. Команды до сих пор сыграли между собой три матча и все три завершились с ничейным счетом. Да еще каждый был уникальным – 0:0, 1:1, 2:2. В прошлом году "Колос" на своем поле был очень близок к поражению, но сумел дважды сократить отставание в счете. Похожий сценарий состоялся и в матче первого круга текущего чемпионата (был сыгран осенью) – гол Нуриева спас ковалевцев на последних секундах.
Нура в этом противостоянии вообще уникальная фигура. В течение календарного года он успел забить как в одни, так и в другие ворота.
"Колос" – Минай". Всего сыграно три матча: +0 =3 -0
УПЛ. 25.10.2021/
"Колос" – "Минай" 2:2
УПЛ. 04.04.2021
"Колос" – "Минай" 0:0
УПЛ. 24.11.2021
"Колос" – "Минай" 1:1
"Колос" – "Минай". Последние матчи команд
С 16-го по 31-го октября включительно "Колос" провел четыре поединка, в которых не забил ни одного мяча. Зато в ноябре и декабре ковалевцы ни разу не уходили с поля без голов. Правда, ни разу не забивали больше гола за девяносто минут. Такого минимализма хватило для трех побед и одной ничьей в этой серии. Поражение же было от "Шахтера", которому ковалевцы противопоставили свой характер.
У "непростого" в футболе человека Игоря Леонова непростые для психологии результаты – поражения или ничьи. Нет побед. Да и ничьи часто как поражения, ведь "Минай" часто теряет, когда ведет в счете (против "Руха", "Ингульца", "Колоса"). От того, каким будет последний матч года, во многом зависит и настроение зимнего перерыва.
"Колос" – "Минай". Турнирное положение команд
"Колос" сделал рывок и прилично оторвался от опасной зоны. А "Минай" в любом случае будет зимовать в группе аутсайдеров. Вопрос только в том, в какой зоне – прямого вылета или переходных матчей?
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|6
|ФК Александрия
|18
|7
|5
|6
|19-16
|+3
|26
|0
|7
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22-27
|-5
|25
|0
|8
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|0
|9
|Колос
|17
|6
|3
|8
|12-22
|-10
|21
|0
|10
|Металлист 1925
|17
|6
|1
|10
|16-27
|-11
|19
|0
|11
|Рух
|17
|4
|6
|7
|16-21
|-5
|18
|0
|12
|ФК Львов
|18
|4
|5
|9
|14-30
|-16
|17
|0
|13
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13-28
|-15
|13
|0
|14
|Черноморец
|17
|2
|5
|10
|18-39
|-21
|11
|0
|15
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|11-28
|-17
|10
|0
|16
|ФК Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21-44
|-23
|8
|0
"Колос" – "Минай". Ставка и коэффициенты
"Колос" – "Минай". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Колоса" 1:0. Очевидно, это будет мало результативный матч. И вряд ли четвертый раз подряд эти команды сыграют между собой вничью. "Минай" не в том состоянии, чтобы именно сейчас изменить удручающую выездную статистику, поэтому остается единственный вариант – победа "Колоса". А счет напрашивается традиционный для каденции Ярослава Вишняка – 1:0. Можно рискнуть сделать ставку на точный результат.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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