Динамо - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 12.12.2021

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

Vbet-лига. 18-й тур

12 декабря. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

Главный арбитр - Игорь Пасхал

Ассистенты: Дмитрий Запороженко и Максим Чертоляс

Арбитр ВАР - Катерина Монзуль

Ассистен ВАР - Виктор Матяш

Трансляция на ТВ - "2+2"

Интернет-трансляция: UA-Футбол, FootballHub, oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ, TV Plus Lifecell, 1plus1.video

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"Динамо": кадровые новости

Не сыграют: Кендзёра (коронавирус), Супряга (травма), Беседин, Попов (оба - колено)

У киевлян кадровых возможностей для ротации намного больше, но вряд ли она будет высокой, учитывая, что этот матч однозначно важнее, чем игра с "Бенфикой" в середине недели. Как минимум с турнирной точки зрения. Все позиции от вратаря и до опорного полузащитника должны остаться неизменными и сейчас. По традиции, есть вопросы по флангах полузащиты, а конкретней по левому крылу: Вербич или де Пена? Сделаю ставку на первого, учитывая, что он уже в трёх матчах кряду выходит в старте. Среди всех исполняющих обязанности нападающих я отдам предпочтение Гармашу, потому что это единственный форвард в "Динамо", который умеет забивать.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик - Сидорчук, Шапаренко - Вербич, Буяльский, Цыганков - Гармаш.

"Заря": кадровые новости

Не сыграют: Шахаб (дисквалификация), Кочергин (конфликт с клубом), Шевченко (травма), Булеца (условия аренды)

По сути, Виктор Скрипник наигрывал состав на "Динамо" в матче против "Будё/Глимт". Может, в каких-то изменениях смысл и есть (да-да, Ловро, мы намекаем на твой трансфер, а не просто переход в запас), но у команды просто нет глубины состава и резерва. Добавляют проблем тренерскому штабу кадровые новости: Шахаб на скамейке штрафников, Булеца не сыграет по условиям аренды, а на Кочергина клуб всё ещё обижается, поэтому разрешает ему тренироваться только с юношами. Пожалуй, единственное изменение, которое напрашивается, выход в старте более молодого и шустрого Кабаева вместо Гладкого. Александр, безусловно, отличный нападающий, но есть сомнения, что его хватит на третий подряд матч за восемь дней.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Жуниор Рейс, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Назарина, Цвек, Хомченовский - Аллахяр, Кабаев, Громов.

Статистика команд

Сознательно опустим в этой части истории обеих команд в еврокубках. Насколько всё относительно легко для них складывается в чемпионате, настолько же неудачно, мрачно, катастрофически в международных туринах. А ещё раз теребить душу, воспоминаниями об унижениях от "Баварии" или "Ромы" смысла нет, ведь сейчас мы говорим о внутренней кухне.

Победителей судить не принято, но не сказать пару ласковых в отношении игры "Динамо" в последний месяц в УПЛ нельзя. Похоже, с конца октября, когда удалось обыграть "Днепр-1", киевляне уверовали в собственное бессмертие, решив, что для побед им ничего делать не нужно. Если просто смотреть на результаты, то пока где-то так и получается, но если смотреть игры, то очевидно, что провал в виде ничьей кружит где-то рядом: не играли, а просто стояли в поединке с "Мариуполем", не настроились на "Ворсклу", абсолютный провал против "Миная" во втором тайме. На 6:1 против "Черноморца" смысла смотреть нет, учитывая, кто и как у одесситов играл. Положительных отзывов стоит насыпать разве что за прошлый тур и выезд в Луцк к "Вересу". Вот там "Динамо" действительно билось за результат не только против "народного клуба", но и его домашнего газона.

Пока "Заря" страдала в еврокубках, в чемпионате у команды Виктора Скрипника в сентябре и октябре всё было очень хорошо. Казалось, что тренеру снова удалось найти баланс из того состава, который ему подобрал так называемый клубный менеджмент. Провал в последние месяцы (напомним, это без учёта еврокубков), по сути, случился только один: выезд ко "Львову" завершился безыдейным поражением, когда усилий во втором тайме для набора очков не хватило. Всего одно поражение стоило потери третьей позиции, которую отвоевать не самыми яркими победами над "Александрией" и "Ингульцом" не получилось. Причём, петровчанам были все шансы проиграть, если бы там умели бить в створ. Но отскочить - да, именно отскочить - получилось, поэтому гонка за бронзой и местом в Лиге Европы продолжается.

Турнирная таблица

Вне зависимости от итогового результата в Киеве "Заря" уже точно завершит первую часть сезона на четвёртой позиции. Однако есть возможность сократить отставание к "Днепру-1": эти три очка могут очень пригодиться в итоговой таблице весной, когда начнётся распределение еврокубков. Для "Динамо" же победа актуальна не только в контексте выигрыша чемпионата потом, но и для завоевания статуса зимнего чемпиона. Ясно, что звание это больше условное и для галочки, но для собственного удовлетворения грех не воспользоваться возможностью обойти "Шахтёр". Для этого нужно улучшить разницу мячей и побеждать минимум в два гола. 1:0, 2:1 и остальные будут в пользу "горняков".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 18 15 2 1 49-10 +39 47 2 Динамо 17 14 2 1 46-8 +38 44 3 СК Днепр-1 18 13 1 4 35-17 +18 40 4 Заря 17 11 2 4 36-18 +18 35 5 Ворскла 18 9 6 3 30-18 +12 33

Личные встречи

Преимущество "Динамо" в очных матчах убедительное и началось, понятно, ещё в девяностые. Как-то начать исправлять ситуацию "Заре" пока не удаётся, но иногда пощипать фаворита у луганчан получается. Для примера можем вспомнить финал Кубка в мае этого года, когда "бело-синие" одержали победу только в овертайме. Осенью 2020-го "чёрно-белые коты" в Киеве отстояли ничью, открыв счёт в той встрече.

Любопытно, что матчи на "Олимпийском" даются "Динамо" тяжелее. Из четырёх последних выиграть удалось только один, дважды встречи завершались вничью, а ещё раз - победой "Зари".

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Заря"

Луганчане наелись футболом. Им пауза нужна не меньше, чем, например, "Ворскле". Но если полтавчан к концу года просто догнали кадровые проблемы из-за недальновидности тренерского штаба, то "Заре" хватило матчей в трёх турнирах в этом полугодии. У "Динамо" же чувствовался запас практически в каждом поединке УПЛ, который команда Мирчи Луческу не использовала. Аккумулировали все резервы разве что на матч с "Вересом", когда помимо соперника проблемы мог создать газон. Сейчас просто отстоять на поле у киевлян также не получится. К тому же, есть реальный шанс завершить год в статусе зимнего чемпиона: для этого нужно побеждать с разницей в два мяча, что вполне реально.

Ставка: Победа "Динамо" и тотал "Динамо" больше 1.5 за 1.68