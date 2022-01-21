Металлист - Славия София. Анонс и прогноз первого спарринга харьковского клуба.

"Металлист" - "Славия"

22 января. Турция. Анталья. Начало в 14.00.

Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

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"Металлист" (Харьков)

"Металлист" 16 января прибыл на учебно-тренировочный сбор в турецкую Анталию. Первый сбор харьковчан продлится до 28 января. В общем, за этот период подопечные Кучера сыграют четыре спарринга.

Единоличный лидер второй по рангу лиги Украины зимой уже успел оформить несколько трансферов, привлекающих особое внимание. Речь идет о подписании 29-летнего аргентинского хавбека Херонимо Поблете и 23-летнего бразильца Паулиньо Боя. Безусловно, этих легионеров харьковчане покупали под УПЛ (нет сомнений, что команда повысится в классе).

Также стоит отметить подписание 21-летнего хавбека "Оболони" Артура Мурзы, который в первой части сезона проявил себя с лучшей стороны (за 15 игр забил пять голов).

В 2022 году клуб из первой столицы Украины еще не проводил контрольных матчей. На первом сборе футболисты всегда играют под большими нагрузками, поэтому не следует требовать содержательной игры уже в дебютных спаррингах. Однако такие матчи – это отличная возможность для тренеров проверить новичков.

Календарь матчей "Металлиста" на первом сборе:

22.01. "Металлист" — "Славия" (София, Болгария)

24.01. "Металлист" — "Слован" (Либерец, Чехия)

26.01. "Металлист" — "Радомяк" (Радом, Польша)

27.01. "Металлист" — "Варта" (Познань, Польша)

"Славия" (София)

Соперником харьковчан в дебютном контрольном матче на сборе Турции станет "Славия" из города София. Подопечные Златомера Загорчича играют в Первой лиге Болгарии (аналог УПЛ). По итогам первой части сезона "Славия" занимает пятое место. За 19 встреч команда пропустила 17 мячей, и это второй лучший показатель в лиге. Однако, с игрой в атаке у ближайшего соперника харьковского клуба не все так хорошо. Коллектив из столицы Болгарии забил 22 мяча (например, у "Лудогорца" - 46).

Лучшими бомбардирами "Славии" являются Тони Тасев и Радослав Кириллов. Тасев в первой части сезона забил пять мячей, а Кириллов – четыре.

"Славия" уже успела в 2022 году провести два спарринга. Коллектив Загорчича обыграл болгарский "Хебар" (3:1) и разгромно уступил "Сталь Мелецу" из Польши (0:3).

Прогноз

Безусловно, по подбору исполнителей украинская команда превосходит своих опонентов. Однако, для "Металлиста" это дебютная игра в нынешнем году, футболисты будут под серьезными нагрузками. Соперник харьковчан уже успел провести два матчи и находится в лучшем игровом тонусе. В этом матче наиболее вероятным вариантом является то, что обе команды забьют.