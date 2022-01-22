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Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Украина
(1 голосов)

Возможно, главный матч четырёхлетия для нас

Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербия - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 2-й тур
23 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 15:30
Трансляция на ТВ - UA:Перший (в записи - 18:15)
Интернет-трансляция - Суспільне Спорт
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Сборная Сербии по футзалу

Сербы в последнее время стали для наших ребят костью в горле. На предыдущем чемпионате Европы в 2018 году, который для них был домашним, в четвертьфинале мы считались фаворитами. Дело шло к овертайму, однако за 0.3 секунды до сирены мы пропустили гол, на который не успели ответить. Дальше - отбор на чемпионат мира практически два года назад. Обе команды должны были разыграть между собой вторую путёвку в следующий раунд квалификации и стартовали очным матчем. Для нас всё завершилось очень плохо: поражение 2:5 и прощайте шансы поехать в Литву.

В дебютном поединке текущей финальной части "белые орлы" играли с Португалией - безусловным фаворитом нашего квартета и одним из главных всего турнира. Удивительно, однако после четверти игры счёт был 2:0 в пользу сербов. Впрочем, затем всё стало на свои места и пиренейцы ответили четырьмя результативными ударами.

Сборная Украины по футзалу

После матча с Нидерландами некоторые болельщики и футболисты в том числе отмечали, что первый тайм нам удался. Соглашусь только в контексте результата, но не футбола. Играть против аутсайдера вторым номером и чего-то ждать - это беспредел. Тот, кто хотел забивать, сделал это трижды. Увы, это была не наша команда. У наших ребят появилось желание обострить игру только в последние минуты, когда соперник уже поймал кураж и не отпустил своё. "Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовало опасение в определенных компонентах игры, чтобы действовать более уверенно", - говорил после поражения главный тренер "сине-жёлтых" Александр Косенко.

Теперь, чтобы бороться за выход из группы, нам нужны как минимум одна уверенная победа. Выигрыш у Португалии в последнем туре выглядит фантастическим, даже если она выйдет на игру уже не мотивированной результатом. Поэтому задача-минимум - победа над Сербией с как можно более крупным счётом. В перспективе можно подойти к последнему туру, когда две или три сборные наберут одинаковое количество очков. И тогда мы будем считать мячи.

Впрочем, это всё в плоскости теории. На практике же нужно выходить и играть. Очевидно, что это будет прагматичный стиль. Но это, если честно, даже не так важно. Важно - чтобы было понимание, как забивать. А его против Нидерландов практически не было.

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Сербия - Украина

После матча с Нидерландами дал себе слово, что больше не буду ставить на нашу команду. Слишком большим было разочарование от той игры, которая показала украинская сборная. Но прошло несколько дней, эмоции улеглись и накануне новой встречи рука не поднимается написать, что нас ждёт промежуточное поражение между двумя другими поражениями. Зато я уверенно выведу на бумаге, что Украина сербам не проиграет. Поставил бы я свои кровные? Да. Нашим игрокам есть, за что реабилитироваться. И даже не в глазах общественности, а, прежде всего, - перед самими собой.

Ставка: Украина не проиграет (Х2) за 2.0

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.01.2022 в 21:52
Может расстрелять их после поражения? Как еще заставить бороться?
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