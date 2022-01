Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Сербия - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Группа А. 2-й тур

23 января. Нидерланды. Амстердам. Арена "Ziggo Dome". Начало в 15:30

Трансляция на ТВ - UA:Перший (в записи - 18:15)

Интернет-трансляция - Суспільне Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Сербы в последнее время стали для наших ребят костью в горле. На предыдущем чемпионате Европы в 2018 году, который для них был домашним, в четвертьфинале мы считались фаворитами. Дело шло к овертайму, однако за 0.3 секунды до сирены мы пропустили гол, на который не успели ответить. Дальше - отбор на чемпионат мира практически два года назад. Обе команды должны были разыграть между собой вторую путёвку в следующий раунд квалификации и стартовали очным матчем. Для нас всё завершилось очень плохо: поражение 2:5 и прощайте шансы поехать в Литву.

???????? The prize on offer in the Netherlands ????????#FutsalEURO pic.twitter.com/Z35juOhkLc