Металлист - Слован Либерец. Анонс и прогноз второго спарринга лидера Первой лиги

"Металлист" - "Слован Либерец"

24 января. Турция. Начало в 14.00.

Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

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"Металлист" (Харьков)

Единоличный лидер Первой лиги ярко начал 2022 год. В дебютном спарринге на турецком сборе подопечные Кучера не оставили шансов софийской "Славии" – 5:0. Первый тайм был довольно непростым, а во второй половине встречи украинцы не заметили своих соперников. Своим дебютным забитым мячом отличился 21-летний хавбек Артур Мурза. Достаточно неплохо проявил себя 21-летний голкипер Никита Федотов, который находится на просмотре.

Высокий прессинг и выход из защиты в атаку за счет коротких и средних передач помог харьковчанам одержать феерическую победу. К тому же, не стоит забывать, что футболисты играли под нагрузкой.

Матч против "Слована" – хорошая возможность проверить свои силы на фоне соперника, который находится в хорошем игровом тонусе.

При разгромном счете получил игровую практику 15-летний полузащитник Егор Красников. Это сын вице-президента "Металлиста" Евгения Красникова. Отметим, что Егор выступает в ДЮФЛУ за "УФК-Металл".

"Слован" (Либерец)



Подопечные Любоша Козела в нынешнем сезоне Первой лиги Чехии выступают неудачно. Команда ушла на зимнюю паузу на девятом месте. "Слован" пропустил 25 мячей, а забил всего 17. Отсутствие баланса в игре не позволяет коллективу из Либереца рассчитывать на высокие позиции в таблице.

В 2022 году "Слован" уже сыграл три матча, в которых одержал две победы. Ближайший соперник харьковчан обыграл польскую "Варту" – 4:2 и румынскую «Киндию Тырговиште» – 2:0, а также уступил представителю Второй лиги Чехии "Хрудиму" – 0:1.

Прогноз

Первый матч на сборе продемонстрировал, что в атаке "Металлист" – это грозный соперник для любого коллектива. "Слован" не отличается надежной игрой в защите, поэтому можно рассчитывать на то, что харьковчане забьют минимум дважды. Прогноз – индивидуальный тотал "Металлиста" более 1,5 мяча.