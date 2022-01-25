Динамо - Реал Мурсия. Анонс и прогноз на товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Реал Мурсия" (Испания)

25 января. Испания. Начало в 18:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ" и Youtube-канал "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Как бы многие не любили Виктора Цыганкова, но он единственный из "динамовцев", кто при ограниченном времени (почти все получили дважды по 45 минут в двух предыдущих встречах) уже забил три гола. С нападающими у "бело-синих" всё ещё тяжело, но нужно отметить, что активно включился в борьбу за стартовый состав Кулач, который уже забил больше, чем Супряга - один. А ещё можем сюда добавить два участия в голевых атаках. Всё равно мало? Ну извините. Все в равных условиях и участвовали в тех же спаррингах. Но кто-то смог сделать результат, а кто-то нет. Гармаша пока мы видели на более привычной для него позиции под форвардом.

Также сегодня готовимся посмотреть во второй раз в футболке "динамовцев" на Владислава Дубинчака: потенциальный преемник Виталия Миколенко в поединке против испанского "Пулпиленьо" (4:0) получил повреждение и с люксембургским "Расингом" (4:0) не играл. Сейчас же он снова сможет показать, почему же его так хвалит Игор Йовичевич.

Со стартовым составом угадывать не будем: Мирча Луческу в двух играх и четырёх таймах использовал разные сочетания игроков. Видимо, не только даёт игровую практику, но и смотрит на химию между футболистами. Возможно, какой-то дуэт или трио будет давать результат лучше, чем кто-то по отдельности.

"Реал Мурсия"

Если о существовании "Атлетико Пульпиленьо" и "Расинга Униона" широкий круг украинской общественности мог и не знать, то название клуба из Мурсии иногда должно было долетать и до наших краёв. "Перцы" в нынешнем столетии дважды добирались даже до высшего испанского дивизиона, хотя там надолго не задерживались и сразу же вылетали. В сезоне-2007/08 в родных стенах "Мурсия" даже расписала с мадридским "Реалом", который стал чемпионом, ничью 1:1, уступив в гостях 0:1. А в чемпионате-2003/04, когда титул неожиданно взяла "Валенсия", уже с "летучими мышами" дома сыграли 2:2. Так что ничья с "Мурсией", когда она выступает в Ла Лите, это хороший знак для претендентов на "золото".

Однако о таких результатах "Реал Мурсия" сейчас может только мечтать. Команда нынче выступает в четвёртом испанском дивизионе и сражается за выход в третий. В Сегунде мурсиане в последний раз бывали ещё в 2014-м. Соперник "Динамо" проведёт спарринг с киевлянами между двумя матчами национального чемпионата. И настраиваться на товарищескую игру там точно не собираются: команда ведёт активное сражение за плей-офф и путёвку в третью лигу.

Динамо розминається на слабаках, Зоря поки що не вигравала. Таблиця спарингів клубів УПЛ

Уважно стежимо за всіма клубами лігиhttps://t.co/i9PM2wqEnT pic.twitter.com/J8tIlK92vm — UA-Футбол (@ua_football) January 24, 2022

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Мурсия"

Киев показывал неплохую результативность в обоих матчах, которые провёл на сборах, но не хватало стабильности на протяжении всей игры. Мы видели разные сочетания игроков в таймах, кто-то ещё в минимальных кондициях, поэтому требовать результата смысла всё ещё нет. Но для "Мурсии" этот матч на уровне обычной тренировки, а вот некоторым из игроков киевлян нужно доказывать своё право на жизнь и в основе, и в первой команде, чтобы не отправили в аренду. К тому же, лидеры в лице Цыганкова, Буяльского и остальных вполне могут снова затащить игру. Жду очередного результативного футбола с победой украинского чемпиона.

Ставка: победа "Динамо" и тотал больше 2.5 за 1.65