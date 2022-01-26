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Металлист - Варта. Анонс и прогноз заключительного спарринга харьковского клуба на сборе
Подопечные Кучера сыграют последний спарринг на первом сборе
Фото - metalist.ua
"Металлист" - "Варта"
27 января. Турция. Начало в 14.00.
Трансляция – YouTube канал "Металлиста"
"Металлист" (Харьков, Украина)
Лидер Первой лиги завершает первый зимний сбор. Подопечные Кучера находятся в хорошем игровом тонусе. Из четырех матчей "Металлист" три выиграл и один сыграл вничью. Команда пропустила только один мяч и это очень хороший результат для сборов.
Безусловно, харьковчане пока не демонстрируют и 50% своего потенциала. Качество игры оставляет желать лучшего, но на это есть свои объективные причины. На первом сборе закладывается фундамент функциональной подготовки, и футболисты играют под серьезными нагрузками. К тому же тренерский штаб экспериментирует с составом, дает шанс проявить себя новичкам и молодежи.
"Варта" (Познань, Польша)
Заключительным соперником харьковчан на первом турецком сборе станет польская "Варта". Колектив из Познани первую часть сезона завершил на 16 месте в чемпионате Польши. Подопечные Давида Шульчека очень слабо играют в атаке. За 19 матчей "Варта" забила всего 14 голов и это худший показатель в дивизионе.
На сборе "Варта" успела сыграть четыре матча, но выиграла только в "Арка Гдиня" - 1:0. Команда проиграла "Словану" (Либерец) - 2:4, "Шкендии 79" (Македония) - 1:3, а также "Шлёнск" (Вроцлав) - 0:1.
Прогноз
Украинцы очевидные фавориты этого противостояния и они должны побеждать. Подопечные Кучера превосходят своего соперника во всех компонентах и должны одерживать уверенную победу. Прогноз – победа "Металлиста" с форой –1,5 мяча.
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