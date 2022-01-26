Динамо - Будё/Глимт. Анонс и прогноз на товарищеский матч 27.01.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Будё/Глимт" (Будё, Норвегия)

27 января. Испания. "La Finca de Marbella". Начало в 12:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ" и Youtube-канал ФК "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Чемпион продолжает штамповать победы на сборах, но в поединке против "Мурсии" 25 января впервые в этом году не забил четыре, да ещё и пропустил. И ладно просто гол, но команда выглядела невероятно тяжело, неповоротливо и устало. Как раз с последним связываю ошибки, которые были у отдельных игроков, и, например, момент имени Кулача, завершившего выход один на один пасом на соперника.

Влад, кстати, на сборах удерживает результативность на уровне Буяльского (по два гола) и опережает Супрягу, Гармаша и остальных претендентов на звание основного форварда "бело-синих" в сезоне. Но не удивлюсь, если вот именно косяк с "Мурсией" станет поводом для Луческу оставить во время чемпионата его в запасе. Беседина, к слову, мы ни разу за эти сборы не видели, хотя он тренируется в общей группе. Скорее всего, что игровую практику он будет получать уже на втором сборе.

Слева в обороне против "Мурсии" снова играл Вивчаренко - альтернативный вариант после ухода Миколенко и возвращения Дубинчака. Также больше часа на поле провёл Антюх, но общее впечатление от него пока остаётся неизменным: сейчас вингер набивает игровую практику, чтобы затем в сезоне исполнять роль запасного. За де Пеной, Вербичем или Витиньо? Возможно, за всеми троими.

???? Голи динамівців у ворота «Реал Мурсії» ⚽️ pic.twitter.com/XkaRbFsKqP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 25, 2022

Из отсутствующих все те же: Попов на реабилитации после травмы колена, Караваев, Забарный, Шкурин после ковида в Киеве, Андриевский, Вербич и Дубинчак работали индивидуально, а Беседин и Витиньо немного простудились, правда, бразилец двадцать минут с "Мурсией" отыграл. Эксперименты с составом продолжатся, поэтому угадывать, кто выйдет с первых минут, в очередной раз не будем.

"Будё/Глимт"

Особо представлять ближайшего соперника "динамовцев" смысла нет. "Молнии" играли в одной группе с "Зарёй" в Лиге конференций, легко её обыграли на своём поле благодаря удручающим ошибкам луганчан в обороне, не менее легко опозорили Жозе Моуринью и его "Рому" 6:1, а также помним их мирный визит в Запорожье 1:1 - ничья им не позволила финишировать первыми в квартете, но не помешала выйти в раунд плей-офф турнира. Там их ожидает "Селтик", игры с которым состоятся 17 и 24 февраля.

Зарубежный этап подготовки "Будё/Глимт" только начинает: спарринг с "Динамо" станет для команды первым. А уже в феврале будут игры с "Орхусом" и "Эльфсборгом". Оцените контраст: у Киева только за восемь дней января четыре спарринга, а у "Будё/Глимта" за все сборы лишь три.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Будё/Глимт"

Для норвежцев это первый спарринг этой зимой, поэтому очевидно, что команда будет не в лучших кондициях. "Динамо" же по идее должно прибавлять, хотя это не стало аргументом на протяжении часа игры против "Мурсии". В целом, ни для кого не секрет, что это будет самый сложных из всех предыдущих оппонентов для киевлян, поэтому тяжело предположить, как повернётся игра. Поставим на высокий тотал: он в предыдущих спаррингах "бело-синих" этой зимой заходил.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.62