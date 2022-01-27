Шахтер - Мариуполь. Анонс и прогноз товарищеского матча на 28 января 2022

Вообще, этот анонс должен был быть посвящен совсем иному матчу, но спарринг "Шахтера" против тезок из Солигорска был отменен, из-за чего нам пришлось переписывать половину текста. Теперь лидер УПЛ сыграет против хорошо знакомой команды - украинского "Мариуполя". Для коллектива Остапа Маркевича это будет первый спарринг на сборах и, ко всему прочему, очень неожиданный.

"Приазовцы" стартуют на день раньше запланированного, но вряд ли их нужно дополнительно настраивать на бой. Тем более, что Маркевичу-младшему будет открыт доступ к арендованным игрокам, которых в УПЛ против "горняков" он задействовать не может.

"Шахтер" 16:00 "Мариуполь"

Контрольный матч, 28 января

УТС, Белек, Турция

Трансляция: канал "Shakhtar TV"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Несмотря на то, что Турцию завалило снегом (говорят, что рекордные осадки), донецкий клуб продолжает работать согласно графику. Две тренировки, работа в поле и тренажерном зале, и так далее. Де Дзерби впервые работает во время столь продолжительной зимней паузы, а потому итальянцу важно сделать все правильно, идеально подготовив команду. Благо под рукой хватает советчиков.

В игре против "Вольфсбергера" алленаторе задействовал два состава: основной до перерыва, а резервный - после. Первый проиграл 45-минутку со счетом 0:1, второй забил четыре раза. Это особо ни о чем не говорит, хотя некоторые герои второй половины (Мораес, Тобиас, Бондаренко) привлекли к себе внимание. В это же время некоторые бывалые футболисты вызывали иные чувства. Спишем все на первую игру в году.

⚒ Работа в Турции продолжается!



Сегодня вечером команда отрабатывала контроль мяча и выход из-под прессинга через пас, а в конце провела двусторонку на все поле.



???? Больше фото: https://t.co/YUTgO9lX6n.#Shakhtar pic.twitter.com/aHoe9eiqia — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2022

У "Шахтера" две кадровые проблемы. Почти все время на сборах индивидуально занимается Ефим Конопля, недавно к нему присоединился Исмаили. С большой долей вероятности, оба в пятницу не сыграют, а сам де Дзерби решит внести несколько изменений в стартовый состав. Но выйдут на поле все, просто кто-то до перерыва, а кто-то - сразу после.

Ориентировочный состав: Трубин - Тобиас, Витао, Марлон, Корниенко - Майкон, Бондаренко - Тете, Педриньо, Нерес - Мораес

"Мариуполь":

Первую часть сезона "приазовцы" завершили на последнем месте, что можно назвать провалом. Но несмотря на 14 поражений в 18-ти играх, Остап Маркевич удержался на своем посту и продолжает учить молодежь уму-разуму. Перед зимними сборами "Мариуполь" потерял сразу ряд игроков - были отпущены Спировский, Босанчич, Микицей и Кудрик, а Мампасси отрпавился в "Локомотив". Но есть и плюсы, ибо вернулись Быков и Гальчук. И это точно усилит оборону команды.

"Мариуполь" отправился на первый сбор на десять дней позже "горняков", не успев при этом провести ни одного спарринга. Конечно, это немного отразится на командной форме, но год назад, так же на сборах, "приазовцы" дали бой украинском гранду, сыграв вничью 2:2.

Ориентировочный состав: Гальчук - Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк - Чех, Мишнев - Кащук, Очеретько, Топалов - Кулаков

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Расписание сборов

"Шахтер" готовится ко второй части сезона по системе двух сборов. Первые идут почти две недели и на них запланировано три спарринга. "Маріуполь" станет вторым оппонентом. Ниже, для удобства, продублируем расписание команды де Дзерби:

24-е января. " Шахтер" - "Вольфсбергер" 4:1

28-е января. " Шахтер" - "Мариуполь"

31-е января. "Шахтер" – "Црвена Звезда"

"Мариуполь" же проведет один долгий сбор. Шесть соперников, среди которых "Шахтер" будет первым. Полный список:

28-е января. "Мариуполь" - "Шахтер"

29-е января. "Мариуполь" - "Вождовац"

3-е февраля. "Мариуполь" - "Широки Брег"

6-е февраля. "Мариуполь" - "Силекс"

14-е февраля. "Мариуполь" - "Астана"

19-е февраля. "Мариуполь" - "Карпаты"

"Шахтер" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Мариуполь" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Прогнозировать игры на сборах непросто, но мы продолжим это делать. Наша ставка - победа "Шахтера". Будущий матч будет интересен тем, что Маркевичу удастся задействовать арендованных игроков, но, как нам кажется, существует немалая пропасть в физической подготовке у двух коллективов. "Шахтер" на сборах почти две недели, "Мариуполь" - лишь третий день. Разница существенная, да и как показала встреча против "Вольфсбергера", у де Дзерби достаточно ресурсов, дабы задействовать два состава. Маркевич-младший этим похвастаться не может.