  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Футзал. Евро 2022. Прогноз на матч Украина - Португалия
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футзал. Евро 2022. Прогноз на матч Украина - Португалия

Украина
(1 голосов)

Верим в нашу команду!

Футзал. Евро 2022. Прогноз на матч Украина - Португалия

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

28 января сборная Украины, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, проведет третий матч группового этапа Евро-2022 по футзалу. Команда Александра Косенко сыграет с португальцами, действующими чемпионами Европы (начало в 21.30).

Победа в этой игре гарантирует нашей команде выход в плей-офф. Конечно, при определенных обстоятельствах нас устроит ничья и даже поражение, но тогда все будет зависеть от того, как сыграют Нидерланды и Сербия. Сейчас аналитики Parimatch дают сборной Украины 20% на победу против 61% у Португалии, еще 19% остаются на ничью.

Главный тренер команды Александр Косенко заявил, что его подопечные полностью выложились, чтобы обыграть во втором туре Сербию, но силы на Португалию у игроков остались. Он отметил, что все хорошо понимают важность турнира и стремятся выступить на нем как можно лучше. Так что в матче против чемпионов Европы украинцы будут играть только на победу.

Украина и Португалия в первых двух турах забили по 8 мячей. Мы уступили Нидерландам (2:3) и выиграли у Сербии (6:1), у португальцев же две победы (Сербия 4:2, Нидерланды 4:1). Поскольку учитываются победы над соперниками, а не разница мячей, Португалия уже обеспечила выход из группы. Поэтому с Украиной эта сборная может сыграть не в полную силу, ведь впереди ответственные матчи в плей-офф. В любом случае, мотивация у наших игроков будет явно выше, и они готовы выдать свою лучшую игру на Евро. Все, что им нужно – это почувствовать поддержку болельщиков, которые непременно зарядят сборную Украины на победу!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mexxxxx (Просяная)
27.01.2022 в 11:32
Непонятно. Предположим если мы выиграем 10:0 у Португалии и Голландия тоже выиграет 10:0 у Сербии. У трех команд будет по 6 очков, все по разу выиграли друг у друга разница будет у Португалии ну скажем так, очень плохая, хуже всех. И они все равно уже себе обеспечили выход в плей-офф? Кто может рассказать в чем их гарантия, что они уже вышли?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...