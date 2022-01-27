Украина - Португалия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Украина - Португалия

Футзал. Евро-2022. Группа А. 3-й тур

27 января. Нидерланды. Гронинген. "Мартин Плаза". Начало в 21:30



Трансляция - UA:Перший

Интернет-трансляция - Суспільне Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Сборная Украины по футзалу

Раскладов в нашей группе накануне заключительного тура очень много: все четыре команды ещё могут выйти в плей-офф. Естественно, варианты, где не будет Украины, нас вообще не устраивают, поэтому в пятницу мы помимо собственной победы над Португалией будем топить за поражение "оранье" в поединке против Сербии с разницей до восьми голов. Той Сербии, которая считалась одним из главных фаворитов в битве за выход в четвертьфинал, а после двух туров не набрала ни одного балла. Сейчас же нидерландцам будут помогать ещё и трибуны, ведь на игры последнего игрового дня власти разрешили проход болельщиков на трибуны. Так что ситуация для нас не из простых.

Для нашей футзальной сборной привычно нестабильно проводить спаренные игры. На этот раз получилось так же: уступили Нидерландам не только по счёту, но и по игре, зато затем при очень воодушевлённом футболе разнесли Сербию. Мало кому могла не понравиться та игра. Но сейчас нужно будет выйти с таким же настроем на португальцев: "Выдержка, хладнокровие, эмоциональный заряд, мастерство и везение", - эти факторы, которые могут помочь нам в достижении нужного результата, наставник сборной Александр Косенко назвал накануне пятничного поединка. Делаем вывод, что футбол нас ожидает от обороны и с попытками засушить игру от "сине-жёлтых". Что ж, посмотрим, получится ли.

???????? A fine passing move involving all four of Ukraine's outfield players is finished off by Mykhailo Zvarych????#FEUROLinkUps | @Alipay @AntChain | #FutsalEURO pic.twitter.com/GlLqS5TGVZ — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 23, 2022

Как и в игре с сербами, в пятницу наша команда снова сыграет в усечённом составе: Журба вернулся в общую группу, но Педяш, Радевич и Разуванов будут следить за поединком только в качестве зрителей. Может, это и на фарт.

Сборная Португалии по футзалу

Две победы в двух стартовых турах ещё не дают португальцам возможности спокойно почивать на лаврах и уже готовиться к плей-офф. Задача по выходу в следующий раунд ещё не решена, хотя, чтобы завершить выступления на групповом этапе, должна произойти цепь событий: Нидерландам необходимо с любым счётом переиграть Сербию, а Украине разбить португальцев минимум в шесть голов. Вы верите в такое? Никто в такое не верит. Впрочем, теоретическая возможность такого существует.

Португалия не безгрешна: были шансы и у Сербии, и у Нидерландов. Но давайте сделаем скидку, что турнир лишь недавно стартовал и по его ходу коллектив будет прибавлять. С этой точки зрения поединок с фаворитом в заключительном туре выглядит для нас не очень удобно, однако давайте на этом считать расклады закончим и просто сконцентрируемся на игре.

???? Predict how Group A will finish...



1. ______

2. ______

3. ______

4. ______#FutsalEURO — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 23, 2022

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина - Португалия

Было бы наивно ставить в этой паре на Украину. Португалия ещё не решила свои турнирные задачи, поэтому "селесао" будут настраиваться на игру серьёзно. К тому же, наша команда во второй раз кряду выйдет в усечённом составе, и не факт, что нас хватит на все 40 минут. Впрочем, ставить против своих рука не поднимется. Верю, что после предыдущего удачного поединка бой мы дадим.

Ставка: Украина с форой +1.5 за 1.6