Украина - Португалия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Украина - Португалия

Футзал. Евро-2022. Группа А. 3-й тур

27 января. Нидерланды. Гронинген. "Мартин Плаза". Начало в 21:30



Трансляция - UA:Перший

Интернет-трансляция - Суспільне Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Раскладов в нашей группе накануне заключительного тура очень много: все четыре команды ещё могут выйти в плей-офф. Естественно, варианты, где не будет Украины, нас вообще не устраивают, поэтому в пятницу мы помимо собственной победы над Португалией будем топить за поражение "оранье" в поединке против Сербии с разницей до восьми голов. Той Сербии, которая считалась одним из главных фаворитов в битве за выход в четвертьфинал, а после двух туров не набрала ни одного балла. Сейчас же нидерландцам будут помогать ещё и трибуны, ведь на игры последнего игрового дня власти разрешили проход болельщиков на трибуны. Так что ситуация для нас не из простых.

Для нашей футзальной сборной привычно нестабильно проводить спаренные игры. На этот раз получилось так же: уступили Нидерландам не только по счёту, но и по игре, зато затем при очень воодушевлённом футболе разнесли Сербию. Мало кому могла не понравиться та игра. Но сейчас нужно будет выйти с таким же настроем на португальцев: "Выдержка, хладнокровие, эмоциональный заряд, мастерство и везение", - эти факторы, которые могут помочь нам в достижении нужного результата, наставник сборной Александр Косенко назвал накануне пятничного поединка. Делаем вывод, что футбол нас ожидает от обороны и с попытками засушить игру от "сине-жёлтых". Что ж, посмотрим, получится ли.

???????? A fine passing move involving all four of Ukraine's outfield players is finished off by Mykhailo Zvarych????#FEUROLinkUps | @Alipay @AntChain | #FutsalEURO pic.twitter.com/GlLqS5TGVZ