Шахтер - Црвена Звезда. Анонс и прогноз товарищеского матча на 31 января 2022

Символично, что именно в последний день первого зимнего месяца "Шахтер" проведет свой последний спарринг на первых сборах. Отыграв 90 минут против "Вольфсбергера", а после - 80 против "Мариуполя", вице-чемпион Украины готовится встретиться с более статусным оппонентом. А именно, с грандом сербского футбола "Црвеной Звездой". Год назад на сборах в Турции соперники не забивали голов, но хочется верить, что на этот раз получится интереснее. И результативнее.

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"Шахтер" 16:00 "Црвена Звезда"

Контрольный матч, 31 января

УТС, Белек, Турция

Трансляция: канал "Shakhtar TV"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Первый турецкий сбор донецкого клуба близится к своему завершению. Подопечные де Дзерби усердно тренировались две недели, параллельно с этим проводя товарищеские матчи. Таких было два. Вначале украинская команда обыграла "Вольфсбергер" 4:1, забив четыре раза во втором тайме, а после скатала нулевку с "Мариуполем". Стоит отметить, что и во второй игре действующий лидер украинского первенства имел немало моментов, но в нужный подвела реализация. Благо на сборах это не имеет особого значения.

????✌️ Жуниор Мораес желает всем хорошего воскресенья и отличного настроения!

#Shakhtar pic.twitter.com/SWQnQ3G6gl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 30, 2022

В двух матчах де Дзерби четко делил состав между таймами, сначала выпуская основу, а после - ближайший резерв. Думается, что так будет и в этот понедельник, хотя возможны минимальные изменения. Рискнем сделать ставку, что на левом фланге сыграет связка Корниенко (оборона) - Мудрик (атака), в центре поля снова появится Бондаренко, а Мораес закроет позицию центрфорварда. Вряд ли сыграет Сикан, который, по слухам, отправится в аренду.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Бондаренко - Тете, Патрик, Мудрик - Мораес

"Црвена Звезда":

Последние четыре года "црвено-белые" на родине не имели себе равных. Формально, конкурировал с ними "Партизан", однако особых шансов помешать принципиальному сопернику завоевать золото он не мог. Прошлый сезон, к примеру, "Црвена" завершила с показателем в 108 набранных очков и нулем поражений. Текущий, правда, идет хуже - коллектив Станковича пока второй, имея минус пять от "Партизана".

Нападающий "Црвены" Марко Лазетич, забивший в первом полугодии семь голов, покинул клуб, подписав контракт с "Миланом". Сумма трансфера составила четыре миллиона евро и это потеря для коуча сербского коллектива. Чемпионат для "красно-белых" возобновляется 12-го февраля, а пока они успели провести два спарринга, сыграв вничью с "Марибором" и обыграв "ЛАСК". Донецкий клуб будет третьим зимним оппонентом.

Расписание сборов

"Шахтер" готовится ко второй части сезона по системе двух сборов. Первые идут две недели и на них запланировано три спарринга. "Црвена Звезда" станет третьим оппонентом. Ниже, для удобства, продублируем расписание команды де Дзерби:

24-е января. "Шахтер" - "Вольфсбергер" 4:1

28-е января. "Шахтер" - "Мариуполь" 0:0

31-е января. "Шахтер" – "Црвена Звезда"

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Очные матчи

Контрольный матч, 31.01.2021

"Шахтер" - "Црвена Звезда" 0:0

Контрольный матч, 17.02.2012

"Шахтер" - "Црвена Звезда" 2:0

Голы: Селезнев 2, Дуглас Коста 66

"Шахтер" - "Црвена Звезда": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Црвена Звезда" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Ничья против "Мариуполя" никого не должна вводить в заблуждение. "Шахтер" отыграл неплохой матч против "приазовцев", доминировал, но не смог реализовать созданные моменты. Да, с "Црвеной Звездой", из года в год выступающей в еврокубках, дончанам будет сложнее, но все же класс исполнителей точно будет на стороне де Дзерби. А потому именно украинский клуб - наш фаворит. Даже несмотря на то, как тяжело на сборах делать любые прогнозы.