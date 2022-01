Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

Казахстан - Украина

Футзал. Евро-2022. Четвертьфинал

31 января. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Arena". Начало в 21:00

Трансляция - UA:Перший

Интернет-трансляция - Суспільне | Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

На групповом этапе текущего чемпионата Европы Казахстан большого сопротивления не увидел. "Ястребы" стартовали с отчасти сенсационной ничьей против Словении, однако у Финляндии и Италии уверенно выиграли. Но я бы не делал вывода по этим результатам. Группа Украины была намного конкурентней: практически каждый коллектив мог рассчитывать не просто на выход из группы, но и на попадание в четвёрку лучших. Даже списанные мной изначально Нидерланды. Но это повод недооценивать казахов раньше времени - можно сказать, что они получили лайтовый групповой этап, чтобы лучше подготовиться к плей-офф.

На последнем ЧМ, который завершился только в октябре, Казахстан добрался до полуфинала. Там он в серии пенальти уступил Португалии, которой мы на этом Евро также проигрывали.

Ирония судьбы: перед Евро планировалось, что казахи приедут в Украину на два спарринга с нашей командой, однако переворот в Казахстане не позволил нашему сопернику вылететь в Запорожье. Главный тренер украинской команды Александр Косенко не видит в этом большой проблемы: в контрольной игре не только мы, но и соперники могли бы узнать лучше наш коллектив. Поэтому все свои секреты мы придержали к официальной битве.

По ходу группового этапа наши ребята постепенно добавляли: сперва был провальный матч с Нидерландами, затем показали отличную игру против Сербии, а в заключительном туре дали серьёзный бой Португалии. Теперь главный вопрос следующий: увидели ли мы против португальцев максимальный уровень нашего коллектива? Верю, что нет, и ребята Александра Косенко способны добавлять и в игре, и ментально.

Предматчевая пресс-конференция нашей команды состоится уже после того, как прогноз на матч будет опубликован. Это важный фактор для понимания текущего кадрового положения в нашем коллективе. Напомню, что в двух крайних встречах Украина играла в две четвёрки, а часть коллектива уходила на самоизоляцию из-за положительных тестов на коронавирус. К тому же, Зварич на последних минутах после Португалии получил травму мизинца левой ноги. Травма не смертельная, но неприятная и может помешать лидеру сборной сыграть в полную силу. Ситуация непростая, однако "сине-жёлтые" с португальцами уже показали, что могут дать бой даже ввосьмером.

???????? Ukraine kept up their record of reaching the quarter-finals in every tournament since the expansion from eight teams in 2010 ????#FutsalEURO pic.twitter.com/YQeBHMCFhg