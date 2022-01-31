Динамо - Лудогорец. Анонс и прогноз на матч 31.01.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария)

31 января. Турция. Анталия. "Mardan Sports Complex". Начало в 17:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ" и Youtube-канал "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Киев первый сбор проводил в Испании, где соперники у него были, скажем так, ниже среднего уровня (испанские коллективы четвёртого дивизиона, люксембуржцы), а также чемпион Норвегии, "Будё/Глимт". Три первых игры "бело-синие" довольно легко выиграли, а вот со скандинавами разошлись ничьей. Подопечные Мирчи Луческу на сборах выглядели очень уставшими, но за счёт класса своих лидеров смогли выигрывать поединки. Но даже их не хватило на финальный поединок.

После заключительного спарринга 27 января команда вернулась в Киев, а сегодня с утра вылетела в Турцию на свой второй сбор. Известен предварительный список спарринг-партнёров, но по датам клубная пресс-служба пока извещать не спешит.

В Турции мы уже не увидим Леднева ("Фехервар"), Супрягу ("Сампдория") и Рамиреса ("Спортинг" Хихон) - до закрытия трансферного окна "динамовцы" успели оформить их трансферы. Также мы пока вряд ли увидим в футболке чемпиона Украины Шабанова, за которым ведут охоту то ли французы, то ли венгры. Зато вернулись в общую группу Караваев, Шкурин и Забарный, пропустившие первый сбор. Нещерет из-за перелома носа выбыл из строя, а Попов работает пока индивидуально. Всё ещё без игровой практики Беседин, который хоть и работает со всеми, но ещё набирает кондиции после травмы крестов, полученной на Евро-2020.

"Лудогорец"

Действующий чемпион Болгарии лидирует и в текущем чемпионате. Правда, в двух последних турах перед зимней паузой "Лудогорец" дважды проиграл, позволив главному конкуренту, софийскому ЦСКА, сократить отставание до двух баллов. В Лиге Европы разградцы выступили максимально неудачно, заняв последнее место в группе с "Црвеной Звездой" (против неё сегодня сыграет "Шахтёр"), "Брагой" и "Мидтьюланном" и набрав только два очка.

В Турции "орлы" уже провели три спарринга. Два первых завершили вничью: с краковской "Вислой" и "Вольфсбергером". Крайний из этих двух спарринг стоит отдельного упоминания: разградцы горели по ходу встречи 0:2 и 1:3, но в последние десять минут свели поединок к мирному исходу. Наконец, у плоцкой "Вислы" болгары выиграли 2:1.

Пару слов скажем и об украинском легионере клуба Игоре Пластуне. Защитник после возвращения в Болгарию стабильный игрок основы. В том числе принимал участие и в спаррингах этой зимой. Поэтому высока вероятность увидеть его и против "Динамо".

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Лудогорец"

Киевляне этот спарринг проведут буквально с колёс: неизвестно, в каком состоянии будет команда Мирчи Луческу после перелёта в Турцию. Поэтому и очевидным фаворитом в паре "бело-синих", как это делают букмекеры, я бы не считал. Тем не менее, думаю, даже без Супряги, но с Буяльским и Цыганковым на поле у киевлян будут шансы на голы. Как они будут и у болгар.

Ставка: обе забьют за 1.6