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Металлист - Колубара. Анонс и прогноз дебютного спарринга харьковского клуба на втором сборе
Подопечные Кучера сыграют с представителем чемпионата Сербии
Фото - metalist.ua
"Металлист" - "Колубара"
2 февраля. Турция. Начало в 10.00.
Трансляция – YouTube канал "Металлиста"
"Металлист" (Харьков, Украина)
Лидер Первой лиги начинает второй учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. На этом сборе харьковчане запланировали семь спаррингов. Команда примет участие в Winter Cup.
Первый сбор был продуктивным для подопечных Кучера. Из пяти матчей команда три выиграла, а два противостояния завершились вничью. В заключительных спаррингах на сборе сказалась физическая и эмоциональная усталость, поэтому качеством игры тренерский штаб вряд ли остался доволен.
Отметим, что в общей группе уже тренировался Руслан Фомин, который пропустил первый сбор. К тому же, с основной командой работают шесть воспитанников Академии футбола "Металлист" 2006-2007 годов рождения - Даниэль Вернаттус, Кирилл Дегтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Синчук и Александр Цвиренко. Скорее всего, они получат шанс проявить себя.
"Колубара" (Лазаревац, Сербия)
Соперником украинцев станет двенадцатая команда чемпионата Сербии. Коллектив из Лазареваца ужасно играет в защите. За 21 матч "Колубара" пропустила аж 44 (!) гола.
В конце января сербы сыграли два спарринга и оба проиграли. Уступили "Ческе-Будеёвице "– 1:3 и "Термалике" – 0:2.
Прогноз
Сложно представить, что "Металлист" в этом матче не победит. Подопечные Кучера превосходят своего соперника во всех компонентах и должны забивать минимум два мяча. Прогноз – индивидуальный тотал "Металлиста" более 2 мячей.
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