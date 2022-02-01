Металлист - Колубара. Анонс и прогноз дебютного спарринга харьковского клуба на втором сборе

"Металлист" - "Колубара"

2 февраля. Турция. Начало в 10.00.

Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

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"Металлист" (Харьков, Украина)

Лидер Первой лиги начинает второй учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. На этом сборе харьковчане запланировали семь спаррингов. Команда примет участие в Winter Cup.

Первый сбор был продуктивным для подопечных Кучера. Из пяти матчей команда три выиграла, а два противостояния завершились вничью. В заключительных спаррингах на сборе сказалась физическая и эмоциональная усталость, поэтому качеством игры тренерский штаб вряд ли остался доволен.

Отметим, что в общей группе уже тренировался Руслан Фомин, который пропустил первый сбор. К тому же, с основной командой работают шесть воспитанников Академии футбола "Металлист" 2006-2007 годов рождения - Даниэль Вернаттус, Кирилл Дегтярь, Даниил Кайдалов, Егор Красников, Геннадий Синчук и Александр Цвиренко. Скорее всего, они получат шанс проявить себя.

"Колубара" (Лазаревац, Сербия)

Соперником украинцев станет двенадцатая команда чемпионата Сербии. Коллектив из Лазареваца ужасно играет в защите. За 21 матч "Колубара" пропустила аж 44 (!) гола.

В конце января сербы сыграли два спарринга и оба проиграли. Уступили "Ческе-Будеёвице "– 1:3 и "Термалике" – 0:2.

Прогноз

Сложно представить, что "Металлист" в этом матче не победит. Подопечные Кучера превосходят своего соперника во всех компонентах и ​​должны забивать минимум два мяча. Прогноз – индивидуальный тотал "Металлиста" более 2 мячей.