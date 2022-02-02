Динамо - Чукарички. Анонс и прогноз на контрольный матч 02.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия)

31 января. Турция. Анталия. "Mardan Sports Complex". Начало в 17:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ" и Youtube-канал "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо"

31 января Киев прибыл на турецкий сбор и сразу же провёл спарринг с "Лудогорцем", одержав убедительную победу 4:1. По статистическим показателям не самый лучший матч провёл нападающий в этой игре Беньямин Вербич, однако именно словенец принял участие в двух мячах своей команды и вообще создавал активность в зоне правого полусреднего.

До этого подопечные Мирчи Луческу спарринговались в Испании, где большого сопротивления также не испытывали, не сумев обыграть только норвежский "Будё/Глимт" (1:1). Об уровне остальных соперников вам скажет разница мячей в трёх матчах - 11:1.

На позитиві ????



Перше тренування турецького збору ⚽️???????? pic.twitter.com/j4Btw0CnnD — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 1, 2022

Тренерский штаб киевлян продолжает тасовать состав. Против болгар с первых минут играла практически основа, но без трёх ключевых игроков середины поля: Цыганков, Буяльский и Шапаренко вышли на поле только после перерыва. К слову, на левом фланге до перерыва играл Витиньо и в целом выглядел неплохо. У Вербича и де Пены, похоже, появился достойный конкурент за место в основе. Правда, ещё неясно, где Беньямина румынский наставник будет использовать весной: на фланге полузащиты или в атаке. Кстати, Гармаш за всё время сборов, кажется, ни разу в нападении так и не сыграл.

"Чукарички"

Сербы на сборах в Турции уже больше десяти дней и за это время провели три с половиной спарринга. В тех, которые всё-таки завершились, "Чукарички" обыграли российский "Урожай" (1:0) и словацкую "Дунайскую Стреду" (2:0), а также разошлись миром со словенской "Мурой" (1:1). Зато совсем не мирным оказался поединок с владикавказской "Аланией". На 44 минуте игра была прервана из-за потасовки при счёте 0:0, после чего арбитр игру уже не возобновил.

В текущем чемпионате страны "горцы" номинально третья сила: они серьёзно уступают "Партизану" и "Црвене Звезде", но с преимуществом в восемь баллов над "Войводиной" и "Напредаком", которые делят четвёртую-пятую строчки в таблице.

Есть и украинский след в этой команде. Горан Гавранчич и Милош Нинкович свою профессиональную карьеру начинали именно в "Чукаричках", после чего получали приглашения в "Динамо". Очных встреч между командами не было.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Чукарички"

Тот факт, что "Чукарички" ещё не проигрывали во время текущего сбора, безусловно, догорого стоит для сербского коллектива. Однако "Динамо" нынешней зимой ещё никому не уступало само, поэтому неясно, почему может это сделать сейчас. С "Лудогорцем" у киевлян получился очень убедительный матч. Впрочем, тут нужно обращать внимание не только на уровень игры чемпиона Украины, но и не готовность чемпиона Болгарии. В очередной раз не будет удивительным, если киевские вратари пропустят. Но Цыганков, Буяльский, Витиньо и остальные способны создать не один момент у ворот соперника.

Ставка: "Динамо" с форой -1 за 1.77