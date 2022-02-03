Потенциальный дебют Усика. Полесье - Верес. Анонс и прогноз матча Winter Cup 2022 на 03.02.2022

В любых других условиях это был бы обычный спарринг, к которому вряд ли было бы приковано повышенное внимание. Однако этот, по сути, товарищеский матч подан под уникальным соусом. Во-первых, в составе "Полесья" сыграет известный украинский чемпион мира по боксу Александр Усик. Во-вторых, игра будет проходить в рамках новосозданного Winter Cup. Посмотрим, что из этого получится.

Winter Cup 2022. Турция. Белек. 03.02.2022

"Полесье" 19:00 "Верес"

Телетрансляция – ТК "Футбол 1"; текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Полесье"

Тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев бесхитростно объяснил роль Александра Усика в его команде: мол, будет стараться играть, а партнеры будут стараться отдавать на него такие передачи, чтобы он их не терял. В теории все очень просто. Так ли будет на практике?

В составе житомирской команды, правда, есть на кого посмотреть и помимо Александра Усика. "Полесье" зимой усилилось Олегом Кудриком, Владиславом Вакулой, Богданом Кушниренко, Арсением Батаговым, Сергеем Кисленко, Филиппом Будковским. Это точно с прицелом на УПЛ. Но первую часть сезона "Полесье" провело не слишком удачно, так что товарищеские матчи, в том числе и в рамках Winter Cup, Юрий Калитвинцев должен использовать для построения максимально прочных командных связей. Проверить себя на фоне крепкого середняка УПЛ – как раз то, что нужно.

"Верес"

"Верес" – новичок элиты, но, несмотря на такой статус, команда очень комфортно чувствует себя в чемпионате. Стиль, продуцируемый "Вересом", позволяет команде Юрия Вирта держаться в середине турнирной таблицы и быть крепким орешком для большинства участников лиги. Весной логично ожидать еще более крепкий "Вереса", ведь в команду пришли легионеры Маргарян и Крейда, вернулись из аренды нападающий Гайдучек, полузащитник Савошко. Хотя ушел Немчанинов, который был основным в первой части сезона.

Для команды из Ровно это будет уже пятый спарринг этой зимой. Примечательно, что в одном из предыдущих команда сыграла 3:4, показав высокий уровень реализации, но низкий уровень оборонной работы. Можно предположить, что против "Полесья" подопечные Вирта сыграют более собранно.

"Полесье" – "Верес". Статистика личных встреч

Соперники нередко пересекались между собой на профессиональном уровне украинского футбола. Наибольше матчей сыграно в рамках Второй лиги, но были встречи и в Первой. Главная особенность противостояния – отсутствие разгромов. Самая крупная победа кого-то из соперников – с разницей в два мяча. А так зачастую бывали максимально напряженные поединки.

Формат турнира

В турнире, кроме "Полесья" и "Вереса", участвуют "Черноморец" и "Металлист". Схема – традиционная. Каждый играет с каждым, за победу начисляют три очка, за ничью – одно. Победителем турнира станет команда, которая наберет наибольше баллов (в случае равенства очков будут играть роль дополнительные показатели).

Важное дополнение: если девяносто минут матча завершатся вничью, команды будут соперничать в серии пенальти. Ее победитель получит дополнительный зачетный балл.

"Полесье" – "Верес". Ставка и коэффициенты

"Полесье" – "Верес". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 1:1, победа "Вереса" в серии пенальти. Трудно отдать кому-то однозначное преимущество. Матч получится боевым, вероятно, эмоциональным и богатым на события. Хотя и не ждем слишком высокой результативности.