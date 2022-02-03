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Металлист - Черноморец. Анонс и прогноз матча Winter Cup на 4 февраля 2022
Должно получиться интересно
Фото: ФК Черноморец
Зимние Олимпийские игры, кубок Африки, клубный Чемпионат мира, Winter Cup 2022. Все эти турниры проводятся в феврале и мы предлагаем вам определить лишнего. Правильно, конечно же это Олимпиада, ибо никакого отношения к футболу она не имеет. Остальные соревнования популярны и значимы. Где-то определяется лучшая сборная Африки, где-то встречаются сильнейшие клубы своих континентов, а где-то вручают красивый кубок и дают шанс поиграть в футбол Александру Усику.
Но шутки в сторону. В эту пятницу стартует Winter Cup 2022. В одном из двух матчей первого тура сыграют "Черноморец" и "Металлист". И несмотря на то, что коллективы впервые пересекутся между собой, Одесса и Харьков имеют особую историю отношений. Да и оба проекта претендуют на статус амбициозных. А потому мы ждем интересного матча, потому как вывеска к этому располагает.
"Металлист" 19:00 "Черноморец"
Winter Cup 2022, 1-й тур
4 февраля, Турция
Трансляция: телеканал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Последние новости и составы
"Металлист":
Харьковский клуб жжет напалмом в Первой лиге, уверенно лидируя по итогам первой части сезона. 17 побед в 20-ти турах и десять очков отрыва от ближайшего преследователя говорят о доминировании коллектива Кучера и их скором дебюте в УПЛ. Под элиту и делаются трансферы. Зимой состав харьковчан пополнил ряд легионеров: Бойя, Касарес, Поблете, на подходе нападающий Давид. Есть и футболист отечественного производства - Артур Мурза покинул "Оболонь", где был звездой и первой скрипкой. Сейчас он пытается акклиматизироваться в новой команде.
"Металлист" успел зимой провести уже шесть спаррингов и в каждом Александр Кучер тасовал состав. Для сборов это вполне адекватная мера, которая немного мешает нам дать более точный прогноз на стартовый выбор молодого наставника. С большой долей вероятности, Кучер останется верен схеме 4-2-3-1, выпустив при этом наиболее готовых бойцов. Учитывая, что можно делать лишь пять замен, не следует сильно экспериментировать.
Ориентировочный состав: Рыбка - Романюк, Федорив, Мизюк, Горбунов - Танковский, Демченко - Мурза, Балули, Харрис - Пейшоту
"Черноморец":
Если вы на протяжении нескольких месяцев находились в коме, то вероятно могли пропустить главную новость, связанную с Одессой. "Черноморец" вернулся - новые владельцы, трансферы, минус почти все арендованные и Роман Григорчук на тренерском мостике. Как говорил герой одного кинофильма: "Это просто праздник какой-то". По крайней мере, для всех одесситов.
Но стоит понимать, что дел у Романа Йосифовича немерено. Он принял команду из зоны переходных матчей и за оставшуюся часть сезона должен удержать её в элите. Параллельно с этим коучу нужно будет встраивать огромное количество новичков, не ограничивая в игровом времени более опытных исполнителей. Будет непросто.
Базовая схема Романа Григорчука на сборах - 4-3-3. Учитывая, что некоторые футболисты находились или находятся с повреждением, наставник пускался в эксперименты. Бугай частенько закрывал позицию правого фулбека, Цитаишвили несколько раз выходил в обороне слева и так далее. В пятницу, вероятно, выйдет более-менее основной состав. Единственное исключение - травмированный Бека Вачиберадзе.
Ориентировочный состав: Паст - Путря, Мартинович, Дубко, Бобко - Михайленко, Цонев, Кузык - Цитаишвили, Юсов, Пожег
Показатели на сборах
Зимой "Металлист" и "Черноморец" провели разное количество контрольных игр. Харьковчане успели отыграть шесть матчей (три победы, две ничьих, поражение); одесситы же идут без поражений (две победы, две ничьих).
"Металлист":
- "Металлист" - "Славия" 5:0
- "Металлист" - "Слован" 1:0
- "Металлист" - "Крумовград" 1:0
- "Металлист" - "Радомяк" 1:1
- "Металлист" - "Варта" 1:1
- "Металлист" - "Колубара" 0:1
"Черноморец":
- "Черноморец" - "Легия" 2:0
- "Черноморец" - "Приштина" 4:0
- "Черноморец" - "Дрита" 1:1
- "Черноморец" - "Шкупи" 1:1
Регламент Winter Cup 2022
Здесь все достаточно просто. Четыре участника - "Верес", "Полесье", "Черноморец", "Металлист". Три тура, каждый сыграет с каждым. Победа - три бала, ничья - по одному, плюс еще бал за победу в серии пенальти.
Победу в турнире одерживает команда, набравшая наибольшее количество пунктов. Равенство по балам - учитываются дополнительные показатели.
"Металлист" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Металлист" - "Черноморец" от UA-Football
Победа "Черноморца" 2:1. Отбросим тот факт, что это товарищеский турнир. Поговорим с полной серьезностью, так как в мотивации команд лично у нас сомнений нет. Одесситам нужно доказать, что зимой был выбран верный курс и все будет хорошо, а харьковчанам не навредит победа над еще одним представителем вышки. На стороне "Металлиста" будет лучшая сыгранность состава, однако мы рискнем предположить, что "моряки" возьмут верх. По одной причине - опыт. Григорчук поведал в тренерской карьере гораздо больше своего визави, а средний возраст "Черноморца" серьезно вырос после некоторых зимних трансферов. Отсюда наша ставка - минимальная победа номинальных гостей.
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