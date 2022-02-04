Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Украина - Россия

Чемпионат Европы по футзалу 2022. Полуфинал

4 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 18:00

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Сборная Украины по футзалу

Сейчас, наверное, многие готовы травить автора этого прогноза, который после первого матча разнёс нашу сборную, проигравшую Нидерландам. Однако и главный тренер Александр Косенко, и его подопечные сами говорили, что с "оранье" футбол был далеко не тот, который планировали показать. "На самом деле, мы стали сильнее. Команда пережила столь непростые моменты, что она уже ничего не боится", - отмечал наш коуч.

Нужно было прибавлять в игре, что и произошло в оставшихся матчах. Сербию просто размазали, показав, что на данном этапе они не конкурент, а с Португалией в заключительном туре группового этапа сражались на равных. Да, проиграли из-за чуть ли не единственной ошибки у своих ворот. Да, мы так и не увидели весь потенциал наших ребят при игре с пятым полевым, потому что установка была побольше держать мяч. Но по итогам третьего тура главной нашей задачей было просто выдохнуть: вышли в плей-офф, и это главное. Остальное уже формальность.

???????? Ukraine have claimed their first semi-final spot since 2005. Enjoy EVERY goal they've scored so far at these finals ⚽️#FutsalEURO pic.twitter.com/DnVx9tLS0h — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 3, 2022

Наверное, многие поставили на нас крест до четвертьфинала. Казахстанцы по футзальным меркам действительно очень и очень приличная сборная. Но что-то у них на этот раз не пошло. Складывалось впечатление, что команда мыслями не на площадке. То ли думали уже о возвращении к свой чемпионат, то ли их сломал первый гол. Пенальти от Шотурмы в первом тайме действительно предопределил дальнейшее развитие событий. Но давайте будем откровенны: наши показали очень качественную командную игру и ту победу заслужили. Соперник создавал давление только в заключительные минут десять, бросив вперёд всех. В том числе и вратаря.

Теперь полуфинал. Нынешнее поколение игроков и молодое поколение болельщиков наверное думает: куда уже выше. И так задачу перевыполнили. Но выше есть, куда. И это не одна ступенька, а целых две. У этого состава украинской сборной есть возможность не просто переписать историю, не просто добавить к нему одну очень яркую главу - вы можете всё это сделать жирнющим шрифтом на золотых страницах. Победа в полуфинале будет не просто "одна из". Она будет в безусловно важный момент для всей страны в целом. И для вас в частности.

Сборная России по футзалу

"Триколор" ещё перед началом чемпионата считался одним из фаворитов турнира. И здесь не столько вопрос в силе этой сборной, сколько в общих проблемах конкурентов: Португалия после победы на ЧМ потеряла ряд ключевых игроков; Казахстан регулярно кружит вокруг больших побед, но переступить заветную черту пока не получается; Италия сейчас вовсе в таком глубочайшем кризисе, что за один цикл из него выйти вряд ли получится. Поэтому отчасти от безысходности аналитики отправили в претенденты на победу Испанию, а за ней уже и эту команду.

По ходу текущего Евро представители этой команды выступали практически безошибочно: первыми пропустили от словаков, но в ответ забили семь. Разгромили Хорватию, с которой Украина здорово намучилась в отборе на этот же Евро, не оставили ни шанса Польше, обыграв их, по сути за первый тайм. Другой вопрос, что все эти сборные далеко не топ. Их тяжело сравнивать, например, с Португалией и Казахстаном, которым противостояла Украина. А вот с кем были реальные сложности, так это с Грузией. Ещё одной быстро развивающейся сборной пока что без больших побед, но с натурализованными бразильцами. Больше тайма Сакартвело удерживали ничью, а как только пропустили первый гол, то сразу же отыгрались. Проблема грузинов, что у них, похоже, не было плана "Б": как только дела стали идти неудачно, сразу начались проблемы в игре. Но они не помешали создать идеальный момент на последней минуте, однако Путилову повезло совершить двойной сэйв.

К слову, эта страна - ещё один участник Евро, у которого хорошим тоном считается натурализация. Похоже, у представителей РФС фетиш на возрастных бразильцев, иначе объяснить, попадание в заявку Робиньо, Нандо и Паулиньо тяжело. А был в первом туре ещё и Лима, но получил травму и после игры со Словакией его отзаявили.

История противостояний

Официальных встреч в финальных турнирах между сборными набежало не так и много - всего четыре. Впервые соперники пересеклись в 1996-м: в январе на групповом этапе чемпионата Европы, а в декабре - уже был поединок за третье место на чемпионате мира. Обе встречи завершились с одинаковым исходом и, увы, не в нашу пользу - 2:3.

Новую страницу написали спустя девять лет. Это был Евро и поединок группового этапа, который мы выиграли 2:1. До этих пор та победа остаётся для нас единственной, потому что заключительную очную встречу - на Евро-2007 - мы также проиграли. Тот турнир вообще вспоминать не хочется, потому что мы завершили группу последними с удручающей разницей мячей -8 и вообще без очков.

Путь к полуфиналу

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина - Россия

Нет смысла отрицать, что в некоторых видах спорта Россия бесспорно сильнее Украины: от поедания на скорость блинов с лопаты до футбола в валенках. Отчасти сюда же можно отнести и футзал, хотя кто его знает, как бы играла команда одной шестой части суши, если бы не бразильский десант. Эксперты отмечают силу нынешней полуазиатской сборной, но при этом против Грузии - против Грузии! - она вообще мало чем впечатлила. Да, групповой этап был ярким, но без сопротивления. Второй момент - возраст. Только четверым из всей заявке до 30 лет. И это при том, что "аквафреш" играет в более плотном графике: если украинская сборная провела четыре матча за 19 дней, то наш соперник - за 17. Плюс на день больше мы получили после четвертьфинала. Не забываем, что некоторые игроки из нашей заявки однозначно будут свежее, потому что не играли во всех матчах турнира: Педяш, Разуванов, Фаренюк, Радевич, Журба пропускали один-два матча из-за положительных тестов на коронавирус.

???????? Ihor Korsun latches on to a long pass, controls on the volley then finishes in style ????@volkswagen | #FEUROGoal | #FutsalEURO pic.twitter.com/qSh5yWsePC — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 31, 2022

Поэтому шансы у наших ребят точно будут. Главное - дисциплина и без мандража, который был в дебюте с Казахстаном. Украинская сборная уже показала лучший результат на Евро за 17 лет. Теперь можно не бояться провала, а просто получать удовольствие от игры и наказывать соперника. Кстати, о наказании. Учитывая важность - не только турнирную, как вы понимаете - поединка, не удивлюсь, что мы увидим удаления. А высокая фора фолов практически неминуема.

Ставка: Украина не проиграет (1Х) за 3.8

Альтернативная ставка: будет удаление за 3.4