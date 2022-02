Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Украина - Россия

Чемпионат Европы по футзалу 2022. Полуфинал

4 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 18:00

Трансляция на ТВ - UA:Перший

Интернет-трансляция - Суспільне | Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Сейчас, наверное, многие готовы травить автора этого прогноза, который после первого матча разнёс нашу сборную, проигравшую Нидерландам. Однако и главный тренер Александр Косенко, и его подопечные сами говорили, что с "оранье" футбол был далеко не тот, который планировали показать. "На самом деле, мы стали сильнее. Команда пережила столь непростые моменты, что она уже ничего не боится", - отмечал наш коуч.

Нужно было прибавлять в игре, что и произошло в оставшихся матчах. Сербию просто размазали, показав, что на данном этапе они не конкурент, а с Португалией в заключительном туре группового этапа сражались на равных. Да, проиграли из-за чуть ли не единственной ошибки у своих ворот. Да, мы так и не увидели весь потенциал наших ребят при игре с пятым полевым, потому что установка была побольше держать мяч. Но по итогам третьего тура главной нашей задачей было просто выдохнуть: вышли в плей-офф, и это главное. Остальное уже формальность.

???????? Ukraine have claimed their first semi-final spot since 2005. Enjoy EVERY goal they've scored so far at these finals ⚽️#FutsalEURO pic.twitter.com/DnVx9tLS0h