Динамо - Левски. Анонс и прогноз на контрольный матч 04.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Левски" (София, Болгария)

4 февраля. Турция. Анталия. "Mardan Sports Complex". Начало в 16:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ" и Youtube-канал "Динамо"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо"

После переезда в Турцию "динамовцы" уже успели провести два контрольных матча, одержав победы над "Лудогорцем" и "Чукаричками". В обоих встречах забивали минимум по три гола, но также в обоих и пропускали. Вообще, эксперименты Мирчи Луческу с составом привели к тому, что уже в четырёх кряду играх "бело-синие" стабильно пропускают. С сербами в предыдущем поединке до гола Шапаренко вообще отмечать нечего: даже заработанный пенальти Цыганковым, который, похоже, упал от ветра, а не касания соперника. Но проявили характер и спаслись - этот результат нужно будет не забыть после возобновления чемпионата, когда придётся выкарабкиваться из непростых ситуаций. А они будут, хочется этого или нет.

Традиционно пару слов о кадрах. Удивительно, но вызывает симпатию игра на левом фланге Витиньо, у которого есть все шансы вытеснить Вербича и де Пену из основы уже в УПЛ. На счету бразильца столько же голов в начале года, сколько у Цыганкова, Буяльского и Шапаренко - идёт по графику лидеров. Также он записал на свой счёт важный ассист на второй гол в игре с теми же "Чукаричками". В общем, Витиньо пока что главное открытие зимы в составе "Динамо". Среди остальных претендентов, которые по идее должны были доказывать, что они достойны основы, пока не убедил никто. По Дубинчаку, кстати, также есть вопросы: нравятся его подключения к атакам, но он не всегда успевает возвращаться.

С белградцами на последние семь минут появился на поле и Артём Беседин, для которого это был дебютный поединок после травмы на Евро-2020. Ясно, что форварду нужно время, но очевидно, если успеет набрать форму, то с первого же тура чемпионата именно он будет в основе.

"Левски"

Это когда-то софийский клуб был грандом болгарского футбола. Но последний трофей в клубный музей попадал почти полтора десятка лет назад, когда коллектив выигрывал чемпионат и поднимал над головой Суперкубок страны. "Левски" сейчас в серьёзном финансовом кризисе, что и сказывается на результатах: только шестое место с отставанием от лидирующего "Лудогорца" в шестнадцать баллов. Впрочем, в прошлом сезоне было ещё хуже: первый этап команда завершила только на девятой строчке, а в "общей таблице" финишировала восьмой. Поэтому даже текущие результаты можно считать прогрессом.

"Левски" уже успел провести в Турции четыре спарринга, ни один из которых не выиграл. Сперва было три ничьи ("Гурник" Забже, "Богемианс" Прага и "Марибор"), а также поражение "Генчлербирлиги". Забивать получалось в каждом из этих матчей кроме как раз последнего. При том, что турецкий коллектив сейчас даже не выступает в элите местного футбола, а середняк первой лиги.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Левски"

Мирча Луческу пока ещё не наигрывает стартовый состав, а даёт поиграть практически всем, кто находится на сборах в Турции. Иногда это приводит к непредвиденным неудачам вроде первого тайма против "Чукаричек". Впрочем, исправить положение после перерыва удалось благодаря лидерам, который тащат команду даже в спаррингах. Жду, что и на этот раз Киев выиграет, а забьёт всё те же: Шапаренко, Цыганков, Буяльский. Возможно, к ним подключится Витиньо, который на этих сборах выглядит очень неплохо.

Ставка: индивидуальный тотал "Динамо" больше 2 за 1.8