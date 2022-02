Испания - Украина. Анонс и прогноз на матч за третье место Евро-2022

Испания - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Матч за третье место

6 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 15:30

Трансляция на ТВ - UA:Перший

Интернет-трансляция - Суспільне | Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Ещё до старта турнира "фурия роха" считалась фаворитом текущего Евро, и команда до полуфинала оправдывала эти прогнозы. Групповой этап прошли лишь с одной осечкой, не сумев справиться с таким же бразильским, как Казахстан, Россия и Грузия, Азербайджаном. Ещё и горели в счёте дважды, но за ничью всё же зацепились. Оставались варианты, что Испания финиширует в своей группе ниже второй позиции, однако в заключительном туре Грузию разбили с более чем убедительным счётом 8:0 и вышли в плей-офф с отличной разницей мячей 15:3.

Ожидать сопротивления от Словакии в четвертьфинале было наивно. Так и получчилось: ещё одна крупная победа с разницей в четыре и более голов. Наконец, полуфинал с Португалией. Казалось, обновлённой после ЧМ не в лучшую сторону Португалией. Поначалу всё складывалось удачно - 2:0 и практически полный контроль над ситуацией. Похоже, в лагере "красной фурии" игроки думали также, поэтому выключились из игры ещё до её завершения. Португальцы, практически ничего не создавая у ворот соперника, нашли лазейки, чтобы перевернуть игру, забив за одиннадцать финальных минут трижды. Наверное, это и есть показатель класса команды, когда ты реализуешь практически всё, что у тебя есть. Испания таким похвастаться не смогла, уступив "селесао" в третьей игре кряду.

Вряд ли есть смысл ещё раз останавливаться на нашей игре в полуфинале. Она состоялась буквально в пятницу, а поединок за третье место пройдёт уже в воскресенье. От эмоций остыть ни мы, ни команда вряд ли успели. УЕФА. возможно, виднее, но очевидно, что и к финалу так быстро восстановиться не получится. И "утешительный финал" - не исключение.

Так совпало, что сборная Украины стала единственной, которая на нынешнем ЧЕ сыграет с каждым из четырёх лучших команд континента. Всё началось с группового этапа, где мы дали бой Португалии, но уступили 0:1. В четвертьфинале мы справились и с эмоциями, и с соперником, обыграв Казахстан 5:3. Ну, а в 1/2-й не получилось справиться с Россией. Тот матч можно разделить на два тайма: первую половину нам вряд ли можно занести в актив, а вот вторая 20-минутка, или точнее последние несколько оборотов секундной стрелки, подарили нашей команде достаточно моментов, чтобы закрыть игру до завершения основного времени. Но - не срослось.

???????? Abakshyn after grabbing a second for Ukraine...#FutsalEURO pic.twitter.com/QDUK5i9LTd