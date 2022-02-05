Испания - Украина. Анонс и прогноз на матч за третье место Евро-2022

Испания - Украина

Чемпионат Европы по футзалу. Матч за третье место

6 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 15:30

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Сборная Испании по футзалу

Ещё до старта турнира "фурия роха" считалась фаворитом текущего Евро, и команда до полуфинала оправдывала эти прогнозы. Групповой этап прошли лишь с одной осечкой, не сумев справиться с таким же бразильским, как Казахстан, Россия и Грузия, Азербайджаном. Ещё и горели в счёте дважды, но за ничью всё же зацепились. Оставались варианты, что Испания финиширует в своей группе ниже второй позиции, однако в заключительном туре Грузию разбили с более чем убедительным счётом 8:0 и вышли в плей-офф с отличной разницей мячей 15:3.

Ожидать сопротивления от Словакии в четвертьфинале было наивно. Так и получчилось: ещё одна крупная победа с разницей в четыре и более голов. Наконец, полуфинал с Португалией. Казалось, обновлённой после ЧМ не в лучшую сторону Португалией. Поначалу всё складывалось удачно - 2:0 и практически полный контроль над ситуацией. Похоже, в лагере "красной фурии" игроки думали также, поэтому выключились из игры ещё до её завершения. Португальцы, практически ничего не создавая у ворот соперника, нашли лазейки, чтобы перевернуть игру, забив за одиннадцать финальных минут трижды. Наверное, это и есть показатель класса команды, когда ты реализуешь практически всё, что у тебя есть. Испания таким похвастаться не смогла, уступив "селесао" в третьей игре кряду.

Сборная Украины по футзалу

Вряд ли есть смысл ещё раз останавливаться на нашей игре в полуфинале. Она состоялась буквально в пятницу, а поединок за третье место пройдёт уже в воскресенье. От эмоций остыть ни мы, ни команда вряд ли успели. УЕФА. возможно, виднее, но очевидно, что и к финалу так быстро восстановиться не получится. И "утешительный финал" - не исключение.

Так совпало, что сборная Украины стала единственной, которая на нынешнем ЧЕ сыграет с каждым из четырёх лучших команд континента. Всё началось с группового этапа, где мы дали бой Португалии, но уступили 0:1. В четвертьфинале мы справились и с эмоциями, и с соперником, обыграв Казахстан 5:3. Ну, а в 1/2-й не получилось справиться с Россией. Тот матч можно разделить на два тайма: первую половину нам вряд ли можно занести в актив, а вот вторая 20-минутка, или точнее последние несколько оборотов секундной стрелки, подарили нашей команде достаточно моментов, чтобы закрыть игру до завершения основного времени. Но - не срослось.

???????? Abakshyn after grabbing a second for Ukraine...#FutsalEURO pic.twitter.com/QDUK5i9LTd — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 4, 2022

"Жёлто-синие" только дважды брали медали чемпионатов Европы. Александр Косенко должен хорошо помнить те времена, ведь был в заявке той сборной в качестве игрока. В 2001-м и 2003-м мы добирались до финала турнира, где проигрывали Испании и Италии соответственно. В 2005-м мы также бились с Италией за третье место, но финальная сирена прозвучала при счёте 1:3.

История противостояний

С Испанией у нас очень, очень и очень неудачные отношения в футзале. До сегодняшнего дня наши сборные провели 20 встреч, включая товарищеские, 19 из них мы проиграли. Разница мячей не добавляет оптимизма: 15:64 не в нашу пользу. Единственный раз, когда "жёлто-синие" покинули поле не побеждёнными, случился в январе 2017-го: в товарищеской встрече мы отстояли ничью 1:1. Крайние встречи проходили в ноябре 2021-го на площадке "фурии": мы проиграли дважды по 0:3 абсолютно без шансов.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Испания - Украина

Ситуация такова, что в этом матче у нашей сборной действительно не много шансов на победу. Здесь и накопленная усталость от всей турнирной дистанции, и эмоциональная измождённость после поражения от России, и в целом неудачный опыт игр со сборной Испании. Мы обязательно дорастём до побед над "фурией рохой", если не остановимся в прогрессе на текущем полуфинале. Но вряд ли наши ребята готовы сейчас. Впрочем, убиваться испанцам также смысла нет. Поэтому, если и будет победа фаворита, то вряд ли с крупным счётом.

Ставка: Украина с форой +2 за 1.90