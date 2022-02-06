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Полесье - Черноморец. Анонс и прогноз матча Winter Cup на 7 февраля 2022
Обе команды ранее смогли удивить
Фото: ФК Черноморец
Первый тур Winter Cup получился неплохим. Не будем говорить, что атмосфера или качество игры были на уровне официальных матчей, но девять голов на четыре команды, а также серия пенальти в качестве дополнительного бонуса, оставили приятное послевкусие. Дебют удался, проверка пройдена, а нам, зрителям и любителям украинского футбола, нужно готовиться ко второму туру. Неожиданный лидер в лице первоголигового "Полесья" сыграет против нового "Черноморца" Григорчука. Будем надеяться, что команды не подведут.
"Полесье" 19:00 "Черноморец"
Winter Cup 2022, 1-й тур
7 февраля, Турция
Трансляция: телеканал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Полесье":
Коллектив Калитвинцева в первом туре Winter Cup обыграл "Верес". Все говорили о дебюте Александра Усика, но мы все же сделаем акцент на всей игре в целом. А там, помимо не самого качественного начала игры, житомирский клуб выдал неплохие показатели. 12 ударов, минимум допущенных моментов, интересные задумки и комбинации, шикарный гол Янакова со стандарта. В общем, это точно был не провал на фоне более зрелого коллектива Вирта.
Что касается состава. Мы понимаем, что Winter Cup 2022, как говорят организаторы, турнир важный и особенный, но параллельно, помимо престижа от победы, наставники во время матчей должны проверять весь состав, а не только основу. К примеру, в распоряжении Калитвинцева сразу три вратаря. Согласитесь, будет не совсем логично делать ставку на одного Бубенцова. А потому, мы ждем немалое количество изменений.
Ориентировочный состав: Кудрик - Нестеров, Гитченко, Кушниренко - Сахневич, Бабенко, Огиря, Морозко - Шастал, Кисленко, Янаков
"Черноморец":
Говоря прямо, нам сложно дать однозначную оценку новому "Черноморцу". С одной стороны, отрезками футболисты Григорчука показали содержательную игру, с другой - хватало проблем в обороне, а игра Паста, даже несмотря на немалое количество сейвов, оставляла желать лучшего. Но есть старички и новички, которые порадовали. Шикарный перформанс выдал Кравченко, дублем отличился Цонев, полезно в атаке действовал Юсов. В целом, перестройка продолжается.
От "моряков", подобно их будущему сопернику, мы ждем немалое количество изменений в составе. Особенно, что касается линии обороны. Дуглас Бергквист, судя по всему, продолжает восстанавливаться после повреждения, однако в строю есть свежие Сухоцкий, Путря, Биловар. Им также необходимо игровое время. Как и, к примеру, юному хавбеку Михайленко, неплохо зарекомендовавшего себя при Морозе. Футболист молодежной сборной может заменить в полузащите Ореста Кузыка.
Ориентировочный состав: Паст - Путря, Мартыненко, Биловар, Сухоцкий - Кравченко, Михайленко, Цонев - Цитаишвили, Юсов, Пожег
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|2
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|3-3
|0
|2
|3
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|3-3
|0
|1
|4
|Верес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
Регламент Winter Cup 2022
Здесь все достаточно просто. Четыре участника - "Верес", "Полесье", "Черноморец", "Металлист". Три тура, каждый сыграет с каждым. Победа - три бала, ничья - по одному, плюс еще бал за триумф в серии пенальти.
Победу в турнире одерживает команда, набравшая наибольшее количество пунктов. Равенство по балам - учитываются дополнительные показатели.
Календарь Winter Cup 2022
Первый тур
- 4-е февраля. "Полесье" - "Верес" 2:1
- 4-е февраля. "Металлист" - "Черноморец" 3:3 (пен. 6:5)
Второй тур
- 7-е февраля. "Полесье" - "Черноморец"
- 8-е февраля. "Металлист" - "Верес"
Третий тур
- 11-е февраля. "Полесье" - "Металлист"
- 12-е февраля. "Верес" - "Черноморец"
"Полесье" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Полесье" - "Черноморец" от UA-Football
Победа "Черноморца" 2:1. Ожидаем достаточно равный матч. Первый тур показал, что с характером у обеих команд все неплохо, а вот что касается класса и тренерского опыта, то здесь, как нам кажется, преимущество на стороне "моряков". Григорчук прививает команде правильный футбол, и если бы не глупый стандарт, подаренный сопернику в компенсированное время, одесситы могли бы возглавлять таблицу. Наша ставка - минимальная победа "моряков". Хотя, стоит признать, что и у Калитвинцева есть несколько козырей в рукаве, которыми он может удивить по ходу будущей встречи.
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