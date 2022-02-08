Металлист – Верес. Анонс и прогноз матча Winter Cup на 08.02.2022

По итогам первого тура Winter Cup "Металлист" получил два очка, а "Верес" – ни одного. Однако турнирный зачет играет здесь далеко не самую важную роль. Куда интереснее, какой рисунок игры команды демонстрируют на турецких полях. "Металлист" нестабильный, но с одесским "Черноморцем" заруба была достойна вывески УПЛ. У "Вереса" все сложнее. Игра против "Полесья" проявлялась эпизодами. В целом, поражение стало закономерным результатом для команды Вирта.

На очереди – матч против лидера Первой лиги.

Winter Cup 2022. Турция. Белек. 08.02.2022

"Металлист" 19:00 "Верес"

Телетрансляция – ТК "Футбол 1"; текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

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"Металлист"

Клуб Александра Ярославского не ограничивается только участием в Winter Cup. Параллельно "Металлист" разыгрывает другие спарринги, "обкатывая" огромное количество новичков. Среди свежих новостей – приход бразильского нападающего Давида. Он подписал с харьковчанами долгосрочный контракт и уже влился в тренировочный процесс. Его выход на поле в товарищеских матчах – только вопрос времени.

В январе "Металлист" не проиграл ни одного спарринга, а вот в феврале произошло сразу два поражения – от сербской "Колубары" и узбекского "Металлурга". Но вряд ли на основе этих результатов можно делать дальновидные выводы. Более показательно, как команда выступает на Winter Cup. А там в матче против "Черноморца" мы увидели искры и огонь, желание и жажду. Без сомнения, спустя рукава "Металлист" не будет играть и против "Вереса".

"Верес"

Команде Юрия Вирта тоже нет смысла экономить силы – до возобновления УПЛ еще более трех недель. С другой стороны, есть пример Евгения Пасича, который переусердствовал в поединке с "Полесьем" и травмировался. По словам главного тренера, для Пасича сбор окончен. У нападающего Шестакова есть микротравма, но он готов играть.

Юрий Вирт признал, что в поединке с "Полесьем" его подопечные допустили много ошибок. Из этого следует главная задача на матч с "Металлистом" – сыграть так, чтобы к себе не было претензий.

Формат турнира

Winter Cup – турнир четырех команд. Кроме "Вереса" и "Металлиста", здесь выступают "Полесье" и "Черноморец". Формат предусматривает матчи каждого с каждым, за победу насчитывают три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль. Если матч заканчивается с равным счетом, у команд появляется возможность заработать дополнительный зачетный пункт в серии пенальти (сразу после девяноста минут игры). Победителем турнира станет тот, кто наберет в трех матчах больше всего очков.

Турнирное положение

В первом туре "Верес" проиграл "Полесью", "Металлист" одолел "Черноморец" в серии пенальти. Также накануне "Полесье" и "Черноморец" уже сыграли между собой во втором туре. Следовательно, турнирное положение перед отчетным поединком выглядит следующим образом:

"Полесье" – пять очков;

– пять очков; "Черноморец" – два очка;

– два очка; "Металлист" – два очка;

– два очка; "Верес" – ноль очков.

"Металлист" – "Верес". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Металлиста" 2:1. "Металлист" будет играть с акцентом на атаку, "Верес" попытается хорошо защищаться и ловить соперника на контратаках. Однако сейчас редуты ровенчан выглядят не так крепко, как после осенней части чемпионата. А "Металлист", наоборот, максимально усилил линию нападения и готов удивлять изобретательностью. Обе забьют и победа "Металлиста" – вот так выглядит оптимальная ставка на матч.