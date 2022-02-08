Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Анонс и прогноз на товарищеский матч 08.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Контрольный матч

8 февраля. Турция. Анталия. "Mardan Stadium". Начало в 16:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо" Киев

На данном этапе подготовки интересует только одно: как себя чувствуют игроки, которые проводят матчи каждый день? Не задыхаются ли от такого количества игр? С другой стороны, сами футболисты неоднократно говорили, что любой спарринг лучше тренировки - вот Мирча Луческу и даёт своим подопечным поиграть по 45 минут каждый день. Меньше всех практики пока получает Артём Беседин, продолжающий набирать кондиции после травмы "крестов". Остальной состав спаррингуется, меняются только сочетания.

Во вчерашнем спарринге с "Рударом" понравился Тымчик. Правый защитник здорово комбинировал с лидерами команды и принял участие в единственном голе киевлян. Период адаптации уже прошёл, и если он сохранит нынешнюю форму, то спокойно оставит за собой место в старте. По другим его конкурентам вопрос более чем интригующий: Караваев и Кендзёра получат шанс на противоположной бровке, это факт. Поэтому теперь у киевлян сразу четыре игрока на позицию левофлангового защитника.

"Динамо" Тбилиси

Спарринги между "Динамо" из Тбилиси и "Динамо" из Киева становятся зимней традицией и пока завершаются победами представителя чемпионата Украины. В феврале 2020 года Киев выиграл 2:0, а голами отличились Кендзёра и Русин. Спустя одиннадцать месяцев состоялся новый спарринг. Теперь уже гол был один, с пенальти, да ещё и на 90+2 минуте. Его автором стал Буяльский.

Прошлый грузинский чемпионат (он завершился в декабре) "динамовцы" завершили на второй строчке, проиграв только тёзкам из Батуми. Вторая позиция даст возможность летом стартовать в Лиге конференций. К слову, в июле 2021-го тбилисцы также играли в еврокубках, но очень быстро вылетели: в квалификации ЛЧ дважды уступили "Нетчи" (1:2 и 1:2), а в отборе ЛК проиграли хайфскому "Маккаби" (1:2 и 1:5).

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" Киев - "Динамо" Тбилиси

Ставки на спарринги - это тот ещё рандом. Поэтому не так много удачных ставок у нас по киевскому "Динамо" на текущих сборах. Слишком много факторов, которые остаются за кадром: в каком настроении команда, как себя чувствует функционально, как выглядит соперник. Вчера была ставка на "обе забьют", однако киевляне были очень близки в своём матче к нулевой ничьей. Сейчас решил ничего не выдумывать, а просто поставить на победу чемпиона Украины и продолжение его беспроигрышной серии на сборах в целом и против коллег из Тбилиси в частности.

Ставка: победа "Динамо"