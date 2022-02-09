Динамо - Широки Бриег. Анонс и прогноз на контрольный матч 10.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина)

Контрольный матч

10 февраля. Турция. Анталия. "Mardan Stadium". Начало в 10:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

Не будем в очередной раз говорить о количестве спаррингов, которые проводят "динамовцы", только ещё раз уточним, что по этому показателю нынешней зимой киевляне чемпионы: поединок с боснийско-герцеговинским клубом будет для "бело-синих" уже десятым на сборах. А впереди ещё один выезд в Турцию, но сколько матчей будет там пока неизвестно. Главное в этом другое: если все обходятся без травм, то методика Мирчи Луческу имеет право на жизнь.

К слову, о травмах. Всё ближе к возвращению в основную обойму Артём Беседин, который в поединке против тбилиского "Динамо" во вторник получил полчаса. Вне обоймы остаются Андриевский и Попов - первый из них должен вернуться в строй к третьему сбору, ну, а второй всё ещё на реабилитации после травмы "крестов".

За что румынского коуча действительно стоит поблагодарить, так это за возможность воочию увидеть все эксперименты в составе через контрольные матчи и их трансляции. Другой вопрос, что очень мало из них действительно дарят удачные. Например, Гармаш в прошлой игре занял позицию опорника и понятия не имел, как в этой зоне работать. Возможно, пропустил, но, кажется, Денис ни одного матча на этом сборе не провёл форвадом. Видимо, Луческу уже не видит его в качестве альтернативы в атаке. Позицию же в середине поля он однозначно проиграет треугольнику Сидорчук - Шапаренко - Буяльский.

"Широки Бриег"

Думаю, многие слышали о такой команде, учитывая её постоянные выступления в еврокубках. Однако до групповых этапов турниров УЕФА боснийско-герцеговинский коллектив ни разу не добирался, вылетая практически сразу же. В текущем евросезоне команда стартовала в отборе Лиги конференций, но вылетела от албанской "Влазнии": после домашней победы 3:1 в гостях случилось поражение 0:3.

В боснийско-герцеговинской Премьер-лиге "Широки Бриег" сейчас пока пятый, поэтому об очередном выходе в Лигу конференций думать ещё рано. Тем не менее, отрыв от нужного третьего места всего в три балла. К слову, чемпионат страны возобновляется одновременно с украинским: в последние выходные февраля. Так что теоретически кондиции обоих соперников должны быть плюс-минус одинаковыми.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Широки Бриег"

Если на старте сборов "динамовцы" забивали много, то в последних играх результативность не превышает одного гола. Киев всё так же обходится без поражений и из семи предыдущих встреч не выиграл только два. Но такие результаты добывались не в последнюю очередь благодаря уровню соперников (будем откровенны, они ниже среднего) и индивидуальным качествам лидеров. Скорее всего, эта история повторится и в финальном спарринге второго сбора.

Ставка: победа "Динамо" и тотал меньше 2.5