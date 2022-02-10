Полесье - Металлист. Анонс и прогноз матча Winter Cup 2022 на 11.02.2022

Как ни крути, а пищу для размышлений новоиспеченный турнир Winter Cup подбросил. Две команды, представляющие Первую лигу, оказались ловчее двух участников УПЛ. Конечно, расклады товарищеского турнира нельзя моделировать на реальную картину украинского футбола, однако факты остаются фактами. "Верес" и "Черноморец" в рамках третьего тура сразятся между собой за то, чтобы не быть последними в таблице. А "Металлист" и "Полесье" в очном поединке определят победителя Winter Cup 2022.

Winter Cup 2022. Третий тур

11.02.2022. Турция. Белек

"Полесье" 19:00 "Металлист"

Відеотрансляция – ТК "Футбол 1", YouTube; текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>

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"Полесье"

В первом туре "Полесье" обыграло "Верес", однако едва ли не все внимание на себя перетянул боксер Александр Усик, сыгравший за житомирскую команду. В поединке против "Черноморца" тяжеловеса не было, но не было и чистой победы "Полесья" – ничья и дополнительный балл за успех в серии пенальти.

Этого хватило, чтобы набрать пять очков и перед последним туром претендовать на общую победу в турнире. Интересно, что между "Металлистом" и "Полесьем", судя по регламенту, не может быть равенства очков. Ведь если матч завершится вничью, команды проведут серию пенальти, победитель которой получит дополнительный балл.

Так что турнир хоть и товарищеский, но дружба и мир не победят. Для "Полесья" все так важно, что в Житомире даже организуют фан-зону для желающих стать свидетелями возможного завоевания командой трофея.

"Металлист"

"Металлист" обыграл "Верес" в предыдущем туре, однако не показал характерной для себя агрессии в атаке. Выиграть удалось благодаря голу с пенальти и невероятной ошибке соперника. С другой стороны, следует делать поправки на состав: многие игроки действовали на неродных позициях. Например, Харриса увидели слева на фланге защиты, Балули из центра сместился на позицию вингера.

Дебютировал последний новичок харьковчан Давид, но запомнился он разве что нереализованным выходом один на один. Удивительно, почему такой плохой функционал у Траоре (не провел на поле даже двадцати минут). А еще интригует, кому из молодежи в этот раз доверится Александр Кучер?

Нельзя не затронуть тему Александра Ярославского. Он не просто президент "Металлиста", но и один из спонсоров Winter Cup. Логично, что этот человек должен быть на награждении победителей, но есть сомнения, что все пойдет по плану. Накануне автомобиль из кортежа Ярославского насмерть сбил человека, а бизнесмен спешно покинул Украину, улетев в Британию. Пресс-служба Ярославского отчиталась о плановом визите к семье, но где-то за границей тихонько улыбается одинокий Дыминский.

Турнирное положение и формат

Матч будет длиться девяносто минут. Кто победит, тот и станет победителем турнира. Если игра завершится с ничейным счетом, будет назначена серия пенальти, победитель которой возьмет трофей. Важно, что в случае послематчевой серии проигравшая команда точно станет второй в итоговой таблице турнира. Если же кто-то проиграет в основное время, то может опуститься на третье место, если "Черноморец" победит "Верес" и будет иметь лучшие дополнительные показатели.

"Полесье" – "Металлист". Ставка и коэффициенты

"Полесье" – "Металлист". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1, победа "Металлиста" в серии пенальти. "Металлист" – фаворит матча, хотя в очном поединке Первой лиги этого сезона харьковчане житомирян не одолели (ничья 1:1). Не должен сбивать с толку и тот факт, что подопечные Кучера в этот же день, но раньше по времени, сыграют спарринг против "Акжайика". Главные силы будут брошены именно на Winter Cup. Но и "Полесье" не лыком шито – футболисты там опытные и именитые. Прогнозируем ничью в основное время, но победу "Металлиста" в серии пенальти.