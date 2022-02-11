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Верес - Черноморец. Анонс и прогноз матча Winter Cup 2022
Верес - Черноморец: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.02.2022 ⋊ Winter Cup 2022 на UA-Футбол
Фото - ФК Черноморец
Winter Cup 2022. Третий тур
12.02.2022. Турция. Белек. 19:00
"Верес" - "Черноморец"
Видеотрансляция – ТК "Футбол 1", YouTube
"Верес" (Ровно)
Подопечные Юрия Вирта не могут порадовать результатами собственных болельщиков. Ровенчане проиграли обе встречи с одинаковым счетом 1:2 и занимают последнее место в группе. Стабильно провести свои матчи футболистам "Вереса" не удается. Команда отрезками играла неплохо, но этого было недостаточно для положительного результата. С комбинационной игрой пока существенные проблемы у "Вереса".
Последний матч на турнире – это битва за престиж и возможность в случае победы покинуть последнее место.
"Черноморец" (Одесса)
Команда под руководством Романа Григорчука приятно удивила своей игрой в стартовых противостояниях. Одесситы дважды сыграли вничью (с "Металлистом" – 3:3 и "Полесьем" – 1:1), но в серии пенальти оба противостояния уступили. В атаке футболисты "Черноморца" выглядели неплохо, но в защите были заметны проблемы. Однако это и не удивительно, ведь прошло немного времени с момента назначения нового тренера.
С наилучшей стороны показал себя 26-летний хавбек Борислав Цонев, который отличился дублем в игре с "Металлистом".
Прогноз
Команды упустили шансы на победу на турнире, но это не значит, что игра лишена интриги. Оба коллектива будут стремиться избежать последнего места на зимнем первенстве. "Вересу" нужно обязательно побеждать чтобы обойти "Черноморец", однако за игрой именно одесситы выглядят интереснее. У подопечных Григорчука есть все шансы одержать дебютную победу. Прогноз - победа "Черноморца" за 2,30.
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