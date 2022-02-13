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Динамо - Инджия. Анонс и прогноз на товарищеский матч 13.02.2022
Киевляне открывают третий сбор
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
"Динамо" (Киев, Украина) - "Инджия" (Сербия)
Контрольный матч
13 февраля. Турция. Анталия. "Mardan Stadium". Начало в 16:00
Трансляция - "Динамо Киев ТВ"
"Динамо"
До ближайшего официального матча у "динамовцев" остаётся меньше двух недель. И большую часть этого времени команда Мирчи Луческу проведёт в Турции на третьем сборе. В прошлый раз сразу по прилёту в Анталию "бело-синие" в день прибытия встречались с "Лудогорцем", сейчас решили не изменять традиции и сразу буквально с аэропорта отправятся на стадион для проведения контрольного матча.
Изменения в составе по сравнению с предыдущим выездом в Турцию не существенные: остался в Украине Шепелев, но вернулся в обойму другой центрхав - Андриевский. Также у Луческу стало больше голкиперов, ведь вернулся в обойму Нещерет, который в конце первого сбора получил перелом носа.
На другому турецькому зборі будемо працювати у такому складі ⚪️???? pic.twitter.com/Z3Y9llHYxF— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 13, 2022
На заключительном этапе подготовки ожидаем, что экспериментов от тренерского штаба будет поменьше, в то время как чаще мы увидим вместе всю основу. И будет интересно посмотреть, кто сейчас считается основным форвардом: подводится ли к старту сезона Беседин или же Артём пока не готов максимально.
"Инджия"
Ближайший соперник "динамовцев" лидирует в первой сербской лиге (второй по рангу дивизион страны). Команду можно считать "лифтом", потому что она в последние двенадцать лет уже дважды выходила в элиту сербского футбола, но там надолго не задерживалась. Текущее первое место пока ещё не говорит, что летом команда пополнит элиту вновь: впереди ещё будет "чемпионский этап", которую образует топ-8 клубов лиги.
В Турции "Инджия" уже провела два спарринга. До этого в соперниках были только представители вторых лиг своих стран: у воронежского "Факела" выиграли 5:2, а румынской "Конкордии" команда проиграла 0:1.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Динамо" - "Инджия"
Поле на "Мардан Стэдиум" уже немного подустало - это было видно ещё на предыдущем сборе киевлян. За пару дней вряд ли что-то серьёзно изменилось, поэтому данный фактор также учитывайте при своих ставках на игру. Что касается ближайшего соперника, то вряд ли стоит ожидать серьёзного уровня оппозиции от сербов. Поэтому победа "Динамо" в обоих таймах вполне ожидаема.
Ставка: "Динамо" с форой -2 за 1.9
Этот прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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