  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Динамо - Инджия. Анонс и прогноз на товарищеский матч 13.02.2022
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Инджия. Анонс и прогноз на товарищеский матч 13.02.2022

Украина
(1 голосов)

Киевляне открывают третий сбор

Динамо - Инджия. Анонс и прогноз на товарищеский матч 13.02.2022

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" (Киев, Украина) - "Инджия" (Сербия)

Контрольный матч
13 февраля. Турция. Анталия. "Mardan Stadium". Начало в 16:00
Трансляция - "Динамо Киев ТВ"
Текстовая трансляция - UA-Футбол

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

"Динамо"

До ближайшего официального матча у "динамовцев" остаётся меньше двух недель. И большую часть этого времени команда Мирчи Луческу проведёт в Турции на третьем сборе. В прошлый раз сразу по прилёту в Анталию "бело-синие" в день прибытия встречались с "Лудогорцем", сейчас решили не изменять традиции и сразу буквально с аэропорта отправятся на стадион для проведения контрольного матча.

Изменения в составе по сравнению с предыдущим выездом в Турцию не существенные: остался в Украине Шепелев, но вернулся в обойму другой центрхав - Андриевский. Также у Луческу стало больше голкиперов, ведь вернулся в обойму Нещерет, который в конце первого сбора получил перелом носа.

На заключительном этапе подготовки ожидаем, что экспериментов от тренерского штаба будет поменьше, в то время как чаще мы увидим вместе всю основу. И будет интересно посмотреть, кто сейчас считается основным форвардом: подводится ли к старту сезона Беседин или же Артём пока не готов максимально.

"Инджия"

Ближайший соперник "динамовцев" лидирует в первой сербской лиге (второй по рангу дивизион страны). Команду можно считать "лифтом", потому что она в последние двенадцать лет уже дважды выходила в элиту сербского футбола, но там надолго не задерживалась. Текущее первое место пока ещё не говорит, что летом команда пополнит элиту вновь: впереди ещё будет "чемпионский этап", которую образует топ-8 клубов лиги.

В Турции "Инджия" уже провела два спарринга. До этого в соперниках были только представители вторых лиг своих стран: у воронежского "Факела" выиграли 5:2, а румынской "Конкордии" команда проиграла 0:1.

Ставки и коэффициенты на матч

1xbet
1
1
1
Сделать ставку
Favbet
1.14
7.10
15.0
Сделать ставку
VBET
1
1
1
Сделать ставку

Прогноз на матч "Динамо" - "Инджия"

Поле на "Мардан Стэдиум" уже немного подустало - это было видно ещё на предыдущем сборе киевлян. За пару дней вряд ли что-то серьёзно изменилось, поэтому данный фактор также учитывайте при своих ставках на игру. Что касается ближайшего соперника, то вряд ли стоит ожидать серьёзного уровня оппозиции от сербов. Поэтому победа "Динамо" в обоих таймах вполне ожидаема.

Ставка: "Динамо" с форой -2 за 1.9

Этот прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Прогнозы Инджия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...