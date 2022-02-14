Дубль два. Шахтер - Мариуполь. Анонс и прогноз товарищеского матча на 15 февраля 2022

Официально сезон УПЛ возобновится уже через две недели, однако даже во время зимней паузы некоторые команды балуют нас классическими украинскими противостояниями. Еще и по нескольку раз. К примеру, "Шахтер" и "Мариуполь" успели встретиться в январе, сыграв вничью 0:0, однако, решив, что этого недостаточно, договорились провести "второй раунд". 15-го числа команды снова пересекутся в спарринге.

"Шахтер" 16:00 "Мариуполь"

Контрольный матч, 15 февраля

УТС, Белек, Турция

Трансляция: YouTube-канал "ФК Шахтер" и "Shakhtar TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Не так давно "горняки" отдохнули во время пятидневного перерыва между сборами, и с новыми силами вернулись в Турцию. Задача - максимально хорошо подготовиться к второй половине, дабы удержать лидерство. Для этого в февраля "Шахтер" проведет четыре спарринга, в одном из которых уже удалось одержать победу. Со счетом 2:1 был обыгран соперник из Караганды, который носит такое же название - "Шахтер".

За две недели до начала официальных матчей у де Дзерби остаются проблемы с составом. В общей группе по-прежнему не занимается Патрик, а Марлон лишь недавно начал беговую работу. Так что они во вторник вряд ли сыграют. Как и те игроки, получившие 90 минут против Караганды - Мудрик, Нерес и Педриньо. По нашему прогнозу, их появление стоит ожидать во втором тайме.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили - Бондаренко, Антонио - Тете, Судаков, Фернандо - Мораес

"Мариуполь":

"Приазовцы", как и "горняки", решили не налегать на спарринги, больше внимания уделяя теории во время тренировок. Пока что футболисты Маркевича-младшего провели четыре товарняка, причем последний из них, против "Астаны", состоялся в понедельник. А во вторник уже "Шахтер". Как вы можете понять, насыщенная программа.

Учитывая, что в понедельник Остап Миронович выпустил достаточно боевой состав, против "Шахтер" он заменит нескольких игроков. Это, во-первых, даст отдых тем, кто играл днем ранее, а во-вторых, поможет наработать новые связи во время спаррингов. И это весьма полезно.

Ориентировочный состав: Турбаевский - Холод, Чоботенко, Удод, Стасюк - Чех, Петерман - Кащук, Шостак, Топалов - Гончарук

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Расписание на сборах

На вторых УТС "Шахтер" в сумме проведет четыре поединка. Приводим полный календарь матчей команды де Дзерби:

12-е февраля. "Шахтер" - "Шахтер" Караганда 2:1

15-е февраля. "Шахтер" - "Мариуполь"

18-е февраля. "Шахтер" - "Астана"

19-е февраля. "Шахтер" - "Рига"

Что касается "Мариуполя", то они на вторых сборах сыграют трижды. Прикрепляем расписание:

14-е февраля. "Мариуполь" - "Астана"

15-е февраля. "Шахтер" - "Мариуполь"

19-е февраля. "Мариуполь" - "Карпаты"

"Шахтер" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Мариуполь" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Если "приазовцы" за день до очного спарринга с "Шахтером" сыграли с "Астаной", то "горняки" де Дзерби, если можно так выразиться, целенаправленно готовились к одному сопернику. А потому преимущество в физике будет за ними. Но и это не все. В недавнем январском матче команды сыграли в нулевую ничью, но в той встречи удача была на стороне "Мариуполя", поскольку "Шахтер" запорол несколько неплохих моментов. А учитывая, что фарт - вещь не бесконечная, мы поставим на победу "горняков". Причем с разницей в несколько голов.