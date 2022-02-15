Два спарринга Металлиста, у Кривбасса испытание Ингульцом. Прогноз на матчи лидеров Первой лиги

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В среду лидеры Первой лиги сыграют три спарринга. Харьковский "Металлист" за день проведет два матча, а "Кривбасс" встретится с представителем УПЛ.

16.02. 10:00 "Металлист" (Харьков, Украина) – "Шокура" (Кобулети, Грузия). Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

Поздним вечером в понедельник самолет с главной командой футбольного клуба "Металлист" приземлился аэропорту турецкой Анталии. Команда остановилась в отеле Kaya Belek 5*, где будет проживать следующие 10 дней. Тренировки же будут проходить на футбольных полях, которые находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.

Предыдущий тренировочный сбор команда завершила матчем против "Полесья" в рамках финала турнира Winter Cup. Подопечные Александра Кучера без шансов проиграли своему сопернику - 0:2.

В дебютном контрольном матче на третьем турецком сборе лидеру Первой лиги будет противостоять грузинская "Шокура". Это грузинский профессиональный футбольный клуб из города Кобулети, основанный в 1951 году. В прошлом сезоне команда играла в Лиге Эронувли (аналог УПЛ), но по итогу чемпионата заняла девятое место, проиграла в переходных матчах и снизилась в классе.

На сборах "Шокура" сыграла три матча, в которых дважды уступила. Отметим, что одно из двух поражений грузинцы потерпели от ФК "Львов" (0:1).

Прогноз - победа "Металлиста".

16.02. 16:00. "Кривбасс" (Кривой Рог) – "Ингулец" (Петрово). Трансляция – YouTube канал "Кривбасса"

Нас ожидает интересное противостояние представителей Первой лиги и УПЛ. Команды находятся на разных этапах подготовки к возобновлению соревнований. "Кривбасс" только начал свой второй сбор и сыграл всего один матч, а "Ингулец" уже завершает подготовку. Подопечные Сергея Лавриненко в Турции успели провести четыре матча (две ничьи, одна победа и одно поражение).

Что касается "Кривбасса", то подопечные Александра Бабича в 2022 году сыграли пока один спарринг – ничья с "Валмиерой" (1:1).

В матче с "Валмиерой" забитым мячом отличился 19-летний полузащитник Тимур Кораблин. Тимур – воспитанник запорожского футбола, который находится в "Кривбассе" на просмотре.

Вернулся в общую группу Денис Васин, который в последнее время тренировался индивидуально. Ловрич и Збунь продолжают заниматься индивидуально и пока не помогут команде.

Игра против "Ингульца" – отличный шанс проверить свою готовность на фоне команды, которая уже в конце месяца возобновит свои выступления в УПЛ.

Прогноз - обе команды забьют и тотал матча больше 2,5 мяча.

16.02. 15:00. "Металлист" (Харьков, Украина) – "Атырау" (Атырау, Казахстан). Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

Для харьковчан это будет второй спарринг за день. Можно не сомневаться, что тренерский штаб Александра Кучера даст возможность проявить себя многим игрокам, в том числе и молодым.

"Атырау" на сборах пока не побеждал – две ничьи и поражение. За три матча команда забила четыре мяча, а пропустила пять.

Прогноз - обе команды забьют.