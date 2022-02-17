Динамо - Валмиера. Анонс и прогноз на товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Валмиера" (Латвия)

Товарищеский матч

17 февраля. Турция. Анталия. Mardan Stadium. Начало в 16:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Динамо"

В последние дни было много новостей вокруг "Динамо", но они мало связаны с тренировками и постоянными спаррингами первой команды. Акцент сдвинулся на общую военно-политическую ситуацию в стране, а также команда U-19 киевлян, которая смогла выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и теперь сыграет со "Спортингом" в родных стенах.

О кадрах. Большим событием во вторник стало возвращение в обойму Дениса Попова, он вышел на поле против "Кайрата" по ходу второго тайма. Центральный защитник ещё первого августа получил травму "крестов" и всё это время восстанавливался. Напомню, что после такой же травмы постепенно возвращается Артем Беседин, получающий игровую практику через матч и пока ещё этой зимой целого тайма, кажется, не сыграл.

Вітаємо з Днем народження захисника «Динамо» Дениса Попова! ???? 2⃣3⃣ pic.twitter.com/gFfduwOQLG — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 17, 2022

А кого в лагере "Динамо" видеть вряд ли захотят, так это Жерсона Родригеса. "Труа" досрочно завершил аренду люксембуржца и теперь он, похоже, будет вынужден вернуться в столицу Украины. Проблема в том, что сейчас он выглядит балластом, не способным придерживаться режима и вряд ли способного конкурировать за позицию левого вингера, где у Киева перегруз: Витиньо в отличной форме, а есть ещё Вербич и де Пена. Поэтому игроку придётся найти работу вне "Динамо": либо в офисе Игоря Суркиса, либо в одном из чемпионатов, где ещё открыто трансферное окно. Например, на Мальдивах.

Тренерский штаб "динамовцев" подводит команду к возобновлению чемпионата: каждый футболист, если выходит в старте, получает около часа, а если появляется на поле по ходу второго тайма, то будет дорабатывать положенное время, тренируясь. Киев пока что остаётся всё ещё непобедимым на нынешних сборах, но очень тяжело найти сопоставимых с "бело-синими" соперников среди тех, с кем столичный коллектив уже играли. Но это проблема не ДК, а реальность. Круг оппонентов в спаррингах практически цикличен. "Шахтёру", например, от безысходности приходится с "Мариуполем" дважды за зиму играть.

"Валмиера"

Долгое время латвийский клуб был просто "одним из" и ничем особо не выделялся на фоне остальных коллективов латвийского футбола. Но после прихода на тренерский мостик грузина Тамаза Петрии клуб выдал два подряд лучших результата в своей истории: взял "бронзу", а в прошлом сезоне "серебро". Ближайшим летом клуб ожидает старт в Лиге конференций, но будет это уже под руководством другого наставника: Петрия договорился о досрочном разрыве контракта прямо посреди текущих сборов. Как сообщила клубная пресс-служба, наставник получил другое предложение, поэтому решил попробовать себя на новом месте. Первую команду возглавил Юргис Калнс, для которого поединок с "Динамо" будет премьерным.

У "Валмиеры" сейчас серия матчей с украинскими командами: три последних спарринга латвийский коллектив сыграл как раз с нашими клубами. Представителям УПЛ, "Заре" и "Руху" латыши проиграли 1:2 и 0:2 соответственно, а с "Кривбассом" расписали ничью 1:1. Новый чемпионат страны, который в Латвии разыгрывается по системе весна-осень, стартует только во второй декаде марта, поэтому "Валмиера" ещё может успеть сыграть несколько матчей с клубами нашей ПФЛ, которые до этого времени будут работать в Турции.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Валмиера"

Практически все спарринги "Динамо" проходят по одному сценарию: контроль игры и мяча, редкие тактические эксперименты Мирчи Луческу и голы лидеров команды. Сомневаюсь, что сегодня нас ожидает другое развитие событий. К тому же, и соперник достаточно "рабочий" как для голов киевлян. Поэтому голы от "бело-синих" сегодня будут и больше одного.

Ставка: "Динамо" с форой -1.5 за 1.67