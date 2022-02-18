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Оболонь и азербайджанцы. Прогноз на спарринги Металлиста 19.02.2022
Анонс спаррингов клубов Первой лиги
Фото - metalist.ua
В субботу на турецком сборе встретятся два представителя Первой лиги. Харьковский "Металлист" будет противостоять "Оболони". Для подопечных Кучера это будет второй спарринг за день, ведь они еще сыграют против "Нефтчи".
19.02. 11:00. " Металлист" (Украина) – "Нефтчи" (Азербайджан)
Лидер Первой лиги откроет субботнюю программу спаррингов матчем с представителем чемпионата Азербайджана. Харьковчане в первых двух спаррингах проявили себя с лучшей стороны. "Металлист" обыграл грузинскую "Шукуру" – 3:1 и "боснийскую Ступчаницу" – 3:0.
В матче с боснийцами качественно сыграли воспитанники Академии харьковского клуба. Это 14-летней Кирилл Дигтярь и 15-летний Александр Цвиренко. Дегтярь отличился голом и отдал ассист, а в активе Цвиренко результативная передача.
Сейчас Маилтон, Херонимо Поблете, Хуан Касарес, Паулиньо и Матеус Пейшото работают по индивидуальной программе, а Фарес Балули отпросился на несколько дней на родину в связи с рождением сына Ибрагима. В общей группе на полную работает Евгений Банада.
Что касается "Нефтчи", то команда находится в хорошем игровом тонусе и уже успела сыграть три официальных матча (ничья, победа и поражение). "Нефтчи" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана.
Прогноз
Безусловно, у "Нефтчи" есть преимущество официальных матчей, однако "Металлист" также уже находится на финишной прямой своей подготовке к возобновлению сезона. Этот матч не станет легкой прогулкой для харьковчан, но и пасти задних украинцы не будут. Прогноз – обе команды забьют.
19.02. 17:00. "Металлист" (Харьков) – "Оболонь" (Киев)
Украшением субботнего вечера станет встреча двух представителей Первой лиги. Этот матч будет особенным для Артура Мурзы и Алекса Чидомере, которые зимой покинули "Оболонь" и присоединились к "Металлисту".
Тренерский штаб Валерия Иващенко постепенно наращивает нагрузку на сборе. Команда вчера провела две тренировки, а сегодня сыграла спарринг против "Металлиста 1925". Игра была достаточно напряженной, но победу все же праздновали "пивовары". Победный мяч забил Алексей Щебетун.
В общей сложности, киевляне успели провести пять контрольных матчей, в которых одержали три победы, один матч проиграли, а еще один завершили вничью.
Прогноз
Можно не сомневаться, что киевляне смогут дать достойный бой лидеру Первой лиги. Тем не менее, подопечные Иващенко уступают своему сопернику в индивидуальном мастерстве. Именно в харьковчан больше шансов на победу. Прогноз – победа "Металлиста".
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