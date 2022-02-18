Оболонь и азербайджанцы. Прогноз на спарринги Металлиста 19.02.2022

В субботу на турецком сборе встретятся два представителя Первой лиги. Харьковский "Металлист" будет противостоять "Оболони". Для подопечных Кучера это будет второй спарринг за день, ведь они еще сыграют против "Нефтчи".

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19.02. 11:00. " Металлист" (Украина) – "Нефтчи" (Азербайджан)

Лидер Первой лиги откроет субботнюю программу спаррингов матчем с представителем чемпионата Азербайджана. Харьковчане в первых двух спаррингах проявили себя с лучшей стороны. "Металлист" обыграл грузинскую "Шукуру" – 3:1 и "боснийскую Ступчаницу" – 3:0.

В матче с боснийцами качественно сыграли воспитанники Академии харьковского клуба. Это 14-летней Кирилл Дигтярь и 15-летний Александр Цвиренко. Дегтярь отличился голом и отдал ассист, а в активе Цвиренко результативная передача.

Сейчас Маилтон, Херонимо Поблете, Хуан Касарес, Паулиньо и Матеус Пейшото работают по индивидуальной программе, а Фарес Балули отпросился на несколько дней на родину в связи с рождением сына Ибрагима. В общей группе на полную работает Евгений Банада.

Что касается "Нефтчи", то команда находится в хорошем игровом тонусе и уже успела сыграть три официальных матча (ничья, победа и поражение). "Нефтчи" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана.

Прогноз

Безусловно, у "Нефтчи" есть преимущество официальных матчей, однако "Металлист" также уже находится на финишной прямой своей подготовке к возобновлению сезона. Этот матч не станет легкой прогулкой для харьковчан, но и пасти задних украинцы не будут. Прогноз – обе команды забьют.

19.02. 17:00. "Металлист" (Харьков) – "Оболонь" (Киев)

Украшением субботнего вечера станет встреча двух представителей Первой лиги. Этот матч будет особенным для Артура Мурзы и Алекса Чидомере, которые зимой покинули "Оболонь" и присоединились к "Металлисту".

Тренерский штаб Валерия Иващенко постепенно наращивает нагрузку на сборе. Команда вчера провела две тренировки, а сегодня сыграла спарринг против "Металлиста 1925". Игра была достаточно напряженной, но победу все же праздновали "пивовары". Победный мяч забил Алексей Щебетун.

В общей сложности, киевляне успели провести пять контрольных матчей, в которых одержали три победы, один матч проиграли, а еще один завершили вничью.

Прогноз

Можно не сомневаться, что киевляне смогут дать достойный бой лидеру Первой лиги. Тем не менее, подопечные Иващенко уступают своему сопернику в индивидуальном мастерстве. Именно в харьковчан больше шансов на победу. Прогноз – победа "Металлиста".