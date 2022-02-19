Завершая сборы. Шахтер - Рига. Анонс и прогноз товарищеского матча на 19 февраля 2022

Свой путь на турецких сборах донецкий "Шахтер" завершит уже в эту субботу. Коллектив де Дзерби проведет последний товарищеский матч, а после вернется в Украину, где будет ждать встречи с "Металлистом 1925". Соперника "горняки" подобрали стоящего. Еще недавно футбольный клуб "Рига" был мало интересен украинском зрителю, однако после переезда в Латвию Юрченко и Филиппова, которые составят там компанию Вакулко, за столичной командой следить стало увлекательнее. Этим мы и займемся в день субботний.

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"Шахтер" 16:00 "Рига"

Контрольный матч, 19 февраля

УТС, Белек, Турция

Трансляция: YouTube-канал "ФК Шахтер" и "Shakhtar TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Де Дзерби решил нагрузить свою команду в последние два дня турецких сборов. В пятницу лидер УПЛ отыграл товарняк с "Астаной", а спустя сутки должен встретиться с "Ригой". Против казахстанского соперника алленаторе играл практически одним составом, сделав за 90 минут лишь четыре замены. Это не самое большое количество изменений во время товарняка, однако учитывая скорое возобновление сезона, ход вполне оправданный. Тем более, что "Астану" украинская сторона разбила со счетом 3:0, забив при этом два гола уже перед финальным свистком.

✅✅✅ Разгромная победа над «Астаной» на сборе в Турции.



???? Ассист Трубина, активность Мудрика и гол + пас Нереса! ????#ШахтерАстана (3:0) #Shakhtar pic.twitter.com/R6ZYQKlDlc — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 18, 2022

В пятницу де Дзерби провел минимальное количество замен, а потому в субботу ожидаем практически полностью новый состав. Конопля, Бондарь, Бондаренко, Фернандо - каждый из них вероятно получит свой шанс с первых минут, в то время как в старте с прошлой встречи останутся единицы. То есть те, кого просто некем заменить.

Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Бондарь, Фарина, Исмаили - Антонио, Бондаренко - Нерес, Судаков, Фернандо - Педриньо

"Рига":

Что нужно знать о латвийской команде? Прошлый сезон "Рига" завершила на четвертом месте, отстав от лидера сразу на 16 балов. Это привело к революции. В январе столичный клуб возглавил немецкий наставник Торстен Финк, параллельно с которым пришло более десяти новичков. Двоих из них вы хорошо знаете - это Александр Филиппов, арендованный у "Сент-Трюйдена", а также прибывший на правах свободного агента Владлен Юрченко. Последний, к слову, прошел академию "Шахтера".

Tuvāk Latvijas laikapstākļiem! Treniņnometne turpinās Turcijā!????????⚽️???????????? pic.twitter.com/mdQSpot28D — Riga FC (@RigaFC_Official) February 17, 2022

Зиму "Рига" проводит достаточно активно. Команда уже успела отыграть пять спаррингов, в которых правда добыла лишь две победы. Но есть и хорошие новости. Юрченко и Филиппов достаточно быстро отметились голевыми действиями - Владлен отдал ассист, Александр забил гол. Не удивимся, если завтра увидим эту парочку на поле. Да и для Вакулко место найтись должно.

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Расписание на сборах

На вторых УТС "Шахтер" в сумме проведет четыре поединка. Приводим полный календарь матчей команды де Дзерби:

12-е февраля. "Шахтер" - "Шахтер" Караганда 2:1

15-е февраля. "Шахтер" - "Мариуполь" 1:2

18-е февраля. "Шахтер" - "Астана" 3:0

19-е февраля. "Шахтер" - "Рига"

"Шахтер" - "Рига": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Рига" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Ах, до чего же тяжело прогнозировать исход контрольных матчей. Опять же, практически нет сомнений, что класс футболистов "Шахтера" выше, нежели у четвертой команда латвийского первенства. Да, в субботу де Дзерби серьезно перетрясет состав, однако такие люди как Фернандо, Педриньо, Нерес, Исмаили, Антонио, Бондаренко и остальные умеют приносить результат. Поставим на то, что "горняки" успешно завершат программу зимних сборов, хоть и вряд ли смогут не пропустить во второй игре кряду. К обороне остаются вопросы.