Кривбасс - Десна. Анонс и прогноз спарринга двух представителей Украины

"Кривбасс" - "Десна"

20 февраля. Турция. Начало в 17.00.

Трансляция – YouTube канал "Кривбасса"

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"Кривбасс" (Кривой Рог)

Подопечные Александра Бабича продолжают свой турецкий сбор в рамках подготовки к весенней части сезона. "Кривбасс" уже успел сыграть два контрольных матча: ничья с латвийской "Валмиерой" (1:1) и поражение от "Ингульца" (0:1). В матче с представителем УПЛ было заметно, что коллективу из Кривого Рога еще нужно прибавлять в функциональном плане. В нападении "Кривбасс" также пока не впечатляет.

В игре с "Ингульцем" шанс проявить себя получили футболисты юношеской команды. Дебютировал за основу молодой полузащитник Даниил Панов, капитан "Кривбасса" U-19. К сожалению, Панов получил повреждение, и в конце матча появился на поле полузащитник U-19 Мусолитин. Позже вышел еще один дебютант – центральный защитник Виливальд.

На неделе "Кривбасс" покинул 27-летний хавбек Милян Говедарица.

"Десна" (Чернигов)

Представитель УПЛ завершает свою подготовку к возобновлению чемпионата. Для "Десны" это будет заключительный контрольный матч. Подопечные Александра Рябоконя пока не впечатляют своими результатами на сборах. Команда сыграла четыре матча, из которых три проиграла. Победила "Десна" только грузинское "Торпедо" – 2:0.

В преддверии матча "Десну" покинул капитан команды Егор Картушов, перешедший в "Металлист". Безусловно, для "северян" это ощутимая потеря, ведь Егор был лидером коллектива.

Прогноз

"Кривбасс" пока не впечатляет своей функциональной готовностью, но это и неудивительно, ведь до возобновления Первой лиги еще месяц. Подопечные Бабича работают под большими нагрузками. Однако, и "Десна" сейчас не так сильна, как была раньше. Представитель Первой лиги имеет все шансы одержать дебютную в 2022 году победу. Прогноз – победа "Кривбасса".