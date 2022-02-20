Кривбасс - Акжайык. Анонс и прогноз очередного спарринга представителя Первой лиги

"Кривбасс" - "Акжайык"

21 февраля. Турция. Начало в 17.00.

Трансляция – YouTube канал "Кривбасса"

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"Кривбасс" (Кривой Рог)

Вторая команда Первой лиги по итогам летне-осенней части сезона уже провела двенадцать дней на зимнем учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке. Все это время криворожцы чередуют тренировки на зеленом газоне с занятиями группами в тренажерном зале.

Что касается спаррингов, то результаты пока оставляют желать лучшего. Подопечные Александра Бабича уже успели сыграть три матча, из которых два проиграли. Уступили "Ингульцу" (0:1) и "Десне" (0:2). Криворожцы ничего не смогли противопоставить представителям УПЛ, которые уже через неделю будут играть официальные матчи. Пока что не впечатляют лидеры команды Дебелко и Хобленко. В общем, всем футболистам на фоне нагрузок не хватает легкости в ногах.

"Акжайык" (Уральск)

Подопечные украинского тренера Владимира Мазяра уже успели сыграть пять спаррингов. Результаты команды также не впечатляют. "Акжайык" три матча проиграл, а в двух была зафиксирована ничья. Представитель чемпионата Казахстана минимально уступил "Металлисту" (0:1) и сыграл вничью с "Рухом" (1:1). Пока ближайший соперник "Кривбасса" не радует своей игрой. Отметим, что прошлый сезон "Акжайык" завершил на девятом месте в чемпионате Казахстана.

Прогноз

Подопечніе Александра Бабича пока не могут найти свою игру. Представителю Первой лиги не хватает впереди конструктива, да и в защите футболисты "Кривбасса" не надежны. Что касается казахов, то они также на сборе не могут победить. Очное противостояние – шанс для обоих коллективов одержать дебютную победу в 2022 году. Прогноз – обе команды забьют.