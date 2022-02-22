Металлист - Дордой. Прогноз заключительного спарринга харьковского клуба

"Металлист" - "Дордой"

23 февраля. Турция. Начало в 16.00.

Трансляция – YouTube канал "Металлиста"

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"Металлист" (Харьков, Украина)

Лидер Первой лиги проведет свой заключительный спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона. Подопечные Александра Кучера на третьем турецком сборе выиграли все пять матчей.

В предыдущей игре против "Истиклола" харьковчане вырвали победу, но до качества игры осталось много вопросов. У игроков "Металлиста" были ощутимые проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Футболистам украинской команды не хватало скорости и нестандартных действий. Было много ошибок в простых ситуациях. Однако был и позитив в этом матче. Юный Кирилл Дигтярь вошел в игру во втором тайме и отдал результативную передачу, которая помогла команде победить (2:1).

Матч против "Дордоя" – последняя возможность наиграть состав, который на следующей неделе будет играть против "Зари" в четвертьфинале Кубка Украины.

"Дордой" (Бишкек, Кыргызстан)

"Дордой" – киргизский футбольный клуб, представляющий город Бишкек. Был основан в 1997 году. Сначала представлял город Нарын и с 2004 года назывался "Дордой-Динамо". В начале 2010 года был перемещен в Бишкек и стал называться "Дордой".

В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат Кыргызстана. Будущий соперник "Металлиста" – 13-кратный чемпион Кыргызстана.

На турецком сборе "Дордой" успел сыграть три матча и все проиграл. Одним из соперников коллектива из Бишкека был "Черноморец". Одесситы одержали убедительную победу – 3:1

Прогноз

В этом матче все зависит от настроя футболистов лидера Первой лиги. У "Металлиста" более мощный кадровый потенциал и харьковчане имеют все шансы на победу. "Дордой" пока что не впечатляет своей игрой и результатами. В функциональном плане коллектив из Бишкека не готов на одном уровне провести матч. Прогноз – победа "Металлиста".