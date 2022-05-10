Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022

В идеальном мире, 11-го мая 2022-го года украинская сборная не проводила бы товарищеский матч. В последний месяц мая коллектив Петракова имел бы однозначный ответ на вопрос о выходе на Чемпионат мира, игроки доигрывали сезон в своих чемпионатах, параллельно держа в уме июньские матчи Лиги Наций. Нападение России, случившееся 24-го февраля, изменило многое, в том числе футбол.

"Сине-желтая" сборная в необычных условиях готовится к решающему матчу плей-офф на Мундиаль. Но трудности должны только закалят и объединять. За 19 дней до важнейшего поединка в Шотландии коллектив Петракова проведет товарищеский матч против специфического соперника - "Боруссии" из города Менхенгладбах. Первого товарищеского матча военного времени.

"Боруссия" Менхенгладбах 21:45 Украина

Контрольный матч

11 мая, Менхенгладбах, стадион "Боруссия-Парк"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Интернет-трансляция: Youtube-канал УАФ

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Боруссия" Менхенгладбах:

Что нужно знать о будущем сопернике украинской сборной? Нынешний сезон коллектив Ади Хюттера провел нестабильно. После кампании 2019/20, когда "жеребята" стали четвертыми, постепенно начался закат команды. Сезон 2020/21, даже несмотря на плей-офф ЛЧ, был очень далек от слова "идеальный" - восьмая строчка в чемпионате. В этом же все еще хуже - десятое место и никакого шанса на еврокубки.

Вероятно, вы помните "Боруссию", которая надругалась над "Шахтером" полтора года назад, выиграв по сумме двух встреч со счетом 10:0. С того времени изменилось многое - тренер, игровая схема, манера игры. "Гладбах" продолжает стараться играть в атакующий футбол, однако катастрофическая оборона уничтожает даже самые добрые намерения - 60 пропущенных в 33-х турах говорят сами за себя.

Учитывая, что после Украины коллектив Хюттера проведет последний формальный матч в чемпионате, вполне возможна небольшая ротация состава в среду. Предположим, что появятся как молодые футболисты, так и более опытные. Возможен выход Маттиаса Гинтера, который летом присоединится к "Фрайбургу".

Ориентировочный состав: Зоммер - Бенсебаини, Гинтер, Байер - Скалли, Хофманн, Коне, Нец - Херманн, Носс - Плеа

Украина:

Прошло практически полгода с момента последнего матча "сине-желтой" сборной. 16-го ноября 2021-го коллектив Петракова отправился на выезд в Боснию, где в случае успешного результата закреплялся на второй позиции в своей непростой группе отбора на Чемпионат мира. Проведя весьма добротный поединок, Украина по делу обыграла прямого конкурента со счетом 2:0, оставшись в борьбе за выход на Чемпионат мира.

В ноябре 2021-го года Александр Петраков пошел на радикальный шаг. Он начал ломать догматы своего стиля, отказавшись от игры в три центрбека и вернув схему 4-3-3, которую ранее прививал Андрей Шевченко. Как итог - два качественных поединка против Боснии и Болгарии, доказавшие правильность решения нашего наставника.

Что касается нынешнего состава. В сборной нет легионеров, которые завершают сезон в своих клубах, а прибывшие в Словению представители УПЛ находились в абсолютно разной форме. Пока "Шахтер" и "Динамо" катали благотворительный тур, остальные оставались в Украине и почти не тренировались. Помимо этого, есть явная проблема на правом крыле атаки - Ярмоленко пока недоступен, а Гуцуляк и Цыганков травмированы. Скорее всего, придется звать на помощь универсального Караваева.

Ориентировочный состав: Бущан - Конопля, Забарный, Попов, Матвиенко - Степаненко, Шапаренко - Караваев, Буяльский, Мудрик - Беседин

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Статистика команды

Сравнивать игровую форму будущих оппонентов глупо. "Боруссия" - клуб, играющий в Германии и имеющий стабильную игровую практику раз в неделю. Украина - сборная, выпавшая из своего графика из-за военных действий и не игравшая с ноября 2021-го года. Однако "маємо те що маємо".

"Боруссия" М:

Украина:

Очные встречи

Как вы догадались, команды никогда не пересекались на футбольном поле.

"Боруссия" Менхенгладбах - Украина: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Боруссия" Менхенгладбах - Украина от UA-Football

Ничья 2:2. Любой товарищеский матч всегда сложен для прогноза. Добавьте сюда специфические условия, в которых оказалась украинская команда, что только увеличит степень трудности при прогнозировании будущего поединка. Вполне вероятно, что игра будет открытой и богатой на голы. Во-первых, это товарищеский матч, в котором результат не важен в принципе. Во-вторых, соперник команды Петракова - не гений оборонительных действий, пропустивший немалое количество голов в этом сезоне. В-третьих, "сине-желтые" давно не играли вместе, а учитывая ситуацию в стране, проблем с эмоциями и желанием не будет точно.

Оттого мы и ждем результативного матча, в котором забьют обе стороны.