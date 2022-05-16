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Эмполи - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 17 мая 2022
После Германии "сине-желтые" едут на апеннины
Фото: УАФ
Добротный матч украинской сборной в Менхенгладбахе только разжег аппетит болельщиков сборной. "Сине-желтая" команда показала, что несмотря на все обстоятельства и простои, играть в футбол не разучилась и действительно может попасть на Чемпионат мира. Но дабы одолеть Шотландию и Уэльс нужна практика, которую на финишном отрезке сезона найти сложно. Приходится выкручиваться.
Поединок против "Эмполи" - один из способов. Вряд ли бы когда-либо еще Украина сыграла против клуба из провинции Тосканы, однако выбирать не приходится. После удачного путешествия в Германию, нужно повторить успех в Италии в рамках нового товарищеского матча.
"Эмполи" 21:30 Украина
Контрольный матч
17 мая, Эмполи, Стадион Карло Кастеллани
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Интернет-трансляция: Youtube-канал УАФ
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Последние новости и составы
"Эмполи":
Можно написать несколько диссертаций о том, что "синие" - далеко не тот соперник, который должен быть спарринг-партнером Украины. Но повторим тезис, изложенный выше: в текущей ситуации выбирать не приходится. Да и "Эмполи" не так просто, как может показаться. Команда постоянно скачет между лигами, однако кампанию 2021/22 провела неплохо. Во-первых, смогла удержаться в элите. Во-вторых, стала грозой авторитетов, дважды одолев "Наполи", обыграв "Юве", сыграв вничью с "Ромой" и "Лацио" и дав бой "Милану" с "Интером".
#MondayMotivation ???? pic.twitter.com/lG95Q6IIzi— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 16, 2022
Аурелио Андреацолли приверженец схемы 4-3-1-2, которую он вряд ли решится менять против Украины. Учитывая, что в Серии А у "Эмполи" нет шансов подняться выше 13-го места, последний тур первенства стал формальностью. Как собственно и встреча с Украиной. Прогнозируем, что тренер "синих" выпустив не самый основной состав, который будет меняться "по ходу пьесы".
Ориентировочный состав: Уйкани - Стоянович, Романьоли, Исмайли, Какаче - Хендерсон, Асллани, Журковский - Байрами - Кутроне, ла Мантиа
Украина:
Матч против Гладбаха вышел добротным. Да, защита раз за разом страдала при высоком прессинге, однако вертикальная игра, скорость Мудрика и характер в конце были на уровне. Отсюда и победа, которая только добавила положительных эмоций. Но работы у Александра Петракова по-прежнему хватает, что, вероятно, понимает и сам наставник.
Главная новость - возвращение в сборную Романа Яремчука. Форвард "Бенфики" первым из легионеров присоединился к лагерю команды и, по нашему мнению, выйдет в старте. А вот Сикан, Качараба и Зубков, вероятно, начнут игру в запасе. Главный вопрос - какую схему для игры против "Эмполи" выберет Петраков. Против "Боруссии" первый тайм "сине-желтые" провели с четырьмя защитниками, второй - с тремя центральными. Как нам кажется, первый вариант подходит сборной больше.
Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Попов, Матвиенко - Степаненко, Пихаленок, Шапаренко - Цыганков, Яремчук, Мудрик
Статистика команд
Не нужно быть потомком Архимеда, дабы понять, что будущие соперники находятся в разной форме. "Эмполи", к примеру, в 2022-м году успел провести 18 игр; украинская сборная - всего одну. Это не гарантирует ровным счетом ничего, просто дает ощутить разность физических кондиций.
"Эмполи":
Украина:
Очные встречи
Ранее команды никогда не пересекались на футбольном поле.
"Эмполи" - Украина: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Эмполи" - Украина от UA-Football
Победа Украины 2:1. При всем уважении к итальянскому оппоненту, уровень игроков под рукой Александра Петракова гораздо выше. Помимо этого, будет пропасть в уровне мотивации, что точно скажется по ходу будущего противостояния. На стороне "Эмполи" будет игровой тонус, однако мы поставим на минимальную победу Украины. Помимо этого, есть вероятность, что ни одна из сторон не покинет поле без забитого гола.
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