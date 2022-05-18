Риека - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 18.05.2022

В нормальном ритме жизни такого календаря у сборной Украины не было бы – когда между двумя матчами не прошло даже полноценных суток. Но во времена, когда из-за войны команда была лишена возможности играть в привычном графике, тренироваться или хотя бы просто организовать сбор, ценна каждая минута. Во вторник команда Петракова сыграла с "Эмполи", а в среду, 18-го мая, выйдет на поле против представителя чемпионата Хорватии "Риеки".

И все это – ради игрового тонуса, ритма и хорошей физической формы. До сверхважного противостояния с Шотландией за право продолжить борьбу за финальную стадию чемпионата мира осталось ровно две недели.

18.05.2022. Товарищеский матч

Хорватия Стадион "Стадион ХНК Риека Руевица"

"Риека" 19:00 Украина

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>|видеотрансляция – ТК "Индиго", "Футбол 1", YouTube-канал УАФ >>>

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"Риека"

Для "Риеки" официальный сезон не окончен, но спарринг с Украиной, как бы парадоксально это ни звучало, не перегружает календарь. Перед последним туром, который состоится 21.05.2022, "Риека" уверенно и безальтернативно занимает четвертое место турнирной таблицы. Ни упасть ниже, ни подняться выше команда Горана Томича не может.

Это гарантия участия в квалификации Лиги Конференций. По меньшей мере, во втором раунде квалификации. Но есть шанс начать сразу с третьего. Для этого нужно одолеть "Хайдук" в финале Кубка Хорватии, который состоится 26-го мая. Именно этот матч – самый важный для "Риеки" на финишной прямой сезона. Поскольку до него еще достаточно времени, спарринг с Украиной не перегружает график.

У "Риеки" есть опыт игр против украинских команд в еврокубках. В частности, два матча против "Металлиста" в сезоне 2009/10 – оба проигрышных. Из свежих воспоминаний – драматическая дуэль с "Колосом" в квалификации Лиги Европы 2020/21, когда для определения победителя (по итогам одного матча) пришлось играть дополнительное время. Сильный ливень, эпический промах Селезнева и голы от Эсковала и Адрияшевича.

Обоих уже нет в составе "Риеки". Из известных фамилий можно выделить Йосипа Дрмича (экс-игрок "Боруссии" Д, "Гамбурга", "Байера", "Норвича"), Харриса Вукчича (экс-игрок "Ньюкасла", "Твенте", "Рейнджерса"), Андрея Вукчевича (был в структуре "Севильи").

Украина

Логично предположить, что против "Риеки" сыграют те, кто не играл (или играл очень мало) накануне против "Эмполи". Выбор у Александра Петракова на самом деле не очень широк, ведь все легионеры в расположение сборной еще не прибыли.

На месте находятся, кроме представителей УПЛ, "легионеры" Роман Яремчук, Александр Зубков, Тарас Качараба и Даниил Сикан. Точно не сыграют против "Риеки" травмированный Сергей Булеца и присоединившийся к молодежке Анатолий Трубин. Против "Эмполи" повреждение получил Попов, поэтому он тоже вне обоймы. В плохих кондициях находится Кривцов.

Петраков в матче с "Эмполи" использовал семнадцать игроков из 24-х, находившихся в заявке. Как ни крути, а кому-то придется сыграть дважды в течение суток, хотя тренер и сказал, что против "Риеки" будет играть совершенно другой состав.

Ориентировочный состав: Ризнык – Конопля – Качараба, Сирота, Бондарь – Зубков – Сидорчук, Буяльский – Мудрик, Сикан – Довбик

"Риека" – Украина. Статистика личных встреч

"Риека" никогда раньше не играла со сборной Украины. Против представителей Украины "Риека" в еврокубках сыграла три официальных поединка – два поражения и одна победа.

Украина против сборной Хорватии сыграла девять матчей: одна победа, три ничьих и пять поражений.

"Риека" – Украина. Последние матчи команд

У "Риеки" в разгаре чемпионат. В последних двух матчах команда пропустила пять мячей и не одержала ни одной победы. Но в целом сезон не прошел даром - "Риека" финишировала в зоне еврокубков, этому поспособствовали в том числе недавние победы 5:3 и 3:1 над "Шибеником" и "Осиеком". Впереди у "Риеки" еще матч чемпионата с аутсайдером, а дальше – ответственный поединок финала Кубка Хорватии.

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Для Украины это будет третий матч майского цикла подготовки. В первых двух команда Петракова сыграла против представителей топ-чемпионатов "Боруссии" Менхенгладбах и "Эмполи". Немцев победили со счетом 2:1, итальянцев – 3:1. Результаты – по восходящей.

Это не последний спарринг перед Шотландией. До конца мая сборная Украины проведет еще несколько товарищеских встреч.

"Риека" – Украина. Ставка и коэффициенты

"Риека" – Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Результат этого матча не имеет значения. Об игровом тонусе говорить как-то тоже некорректно, ведь только вчера сборная Украины играла против "Эмполи". Имеет значение возможность опробовать новую тактическую схему или применить эксперименты, для которых раньше не было времени. В таких условиях игра сборной не будет идеальной. Но и "Риека" вряд ли станет нагнетать. Ничья – тот результат, который прогнозировать логичнее всего с учетом всех обстоятельств.