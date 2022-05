Шотландия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Чемпионат мира на 1 июня 2022

Поговаривают, что в эту среду украинская сборная проведет важнейший матч в своей истории. Не согласиться с этим трудно. Пока в стране идет война и люди живут в по-настоящему тяжелых условиях, выход национальной сборной на Чемпионат мира - тот повод для радости, коих сейчас не очень много. За матчем против Шотландии будут следить все: начиная от рядового гражданина и заканчивая солдатом на поле боя. Вариантов у "сине-желтых" остается не очень много и даже не хочется думать, что будет в случае поражения.

Но давайте на время постараемся выключить эмоции. В этом анонсе мы попробуем затронуть в большинстве своем футбольные стороны, исследовать последние достіжения сборных, а в конце дать свой прогноз - кто же пройдет в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира, где сыграет против Уэльса.

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, полуфинал

1 июня, Глазго, Стадион "Хэмпден Парк"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Д.Маккели

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

"Тартановая армия" ломает догматы. Многие привыкли, что шотландцы - атлетичные ребята, которые 90 минут игрового времени носятся по футбольному полю, напоминая хаотичным движением электроны в атоме. Но все меняется. Пропустив сразу несколько крупных турниров, Стив Кларк начал модернизировать команду. Они стали меньше пропускать, более качественно и современно играть в атаке и даже вышли на Евро-2020. Там особо успеха не добились (одно очко в трех играх), но в целом оставили положительное впечатление. Да и англичанам не проиграли, что для каждого шотландца - святое дело.

Отбор на Чемпионат мира Шотландия начинала не лучшим образом, но с каждым матчем они лишь набирали ход. Проиграв первого сентября Дании, коллектив Кларка добыл шесть побед кряду (обыграв в последнем туре тех же "скандинавов") и по делу занял второе место в отборочной группе. Ни грозная Австрия, обыгравшая на Евро Украину, ни симпатичный Израиль помешать "тартановой армии" не смогли.

