Шотландия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Чемпионат мира на 1 июня 2022

Поговаривают, что в эту среду украинская сборная проведет важнейший матч в своей истории. Не согласиться с этим трудно. Пока в стране идет война и люди живут в по-настоящему тяжелых условиях, выход национальной сборной на Чемпионат мира - тот повод для радости, коих сейчас не очень много. За матчем против Шотландии будут следить все: начиная от рядового гражданина и заканчивая солдатом на поле боя. Вариантов у "сине-желтых" остается не очень много и даже не хочется думать, что будет в случае поражения.

Но давайте на время постараемся выключить эмоции. В этом анонсе мы попробуем затронуть в большинстве своем футбольные стороны, исследовать последние достіжения сборных, а в конце дать свой прогноз - кто же пройдет в финал плей-офф отбора на Чемпионат мира, где сыграет против Уэльса.

Шотландия 21:45 Украина

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, полуфинал

1 июня, Глазго, Стадион "Хэмпден Парк"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: Д.Маккели

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Последние новости и составы

Шотландия:

"Тартановая армия" ломает догматы. Многие привыкли, что шотландцы - атлетичные ребята, которые 90 минут игрового времени носятся по футбольному полю, напоминая хаотичным движением электроны в атоме. Но все меняется. Пропустив сразу несколько крупных турниров, Стив Кларк начал модернизировать команду. Они стали меньше пропускать, более качественно и современно играть в атаке и даже вышли на Евро-2020. Там особо успеха не добились (одно очко в трех играх), но в целом оставили положительное впечатление. Да и англичанам не проиграли, что для каждого шотландца - святое дело.

Отбор на Чемпионат мира Шотландия начинала не лучшим образом, но с каждым матчем они лишь набирали ход. Проиграв первого сентября Дании, коллектив Кларка добыл шесть побед кряду (обыграв в последнем туре тех же "скандинавов") и по делу занял второе место в отборочной группе. Ни грозная Австрия, обыгравшая на Евро Украину, ни симпатичный Израиль помешать "тартановой армии" не смогли.

Get ready for tomorrow night's FIFA World Cup Play-off with our match preview ????????????????????????????????#SCOUKR https://t.co/XQlQz3zKZn — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 31, 2022

Состав у шотландцев нынче неплохой. Он дороже украинского по оценкам TransferMarkt, а большинство футболистов играют в конкурентной АПЛ, при этом со стабильной практикой. Но это одна сторона медали. Многие лидеры сейчас не в лучшей форме: Робертсон с "Ливерпулем" за неделю проиграл два крупных турнира (чемпионат Англии и ЛЧ), Мактоминей вместе с "МЮ" провел катастрофический сезон, Гилмор не имел стабильной практики в худшей команде АПЛ, а Тирни и вовсе не был вызван из-за травм. В общем, состав относительно стабильный, но не без слабых мест.

Ориентировочный состав: Гордон - Хэнли, Купер, Хендри - О'Доннели, Мактоминей, Макгрегор, Робертсон - МакГин, Кристи - Адамс

Украина:

Отбросив моральное состояние игроков, которое напрямую зависит от ситуации на родине, причин для оптимизма все равно не очень много. Только факты. Свой последний официальный матч Украина провела еще в ноябре 2021-го года. В январе клубы УПЛ начали набирать форму на сборах, однако после событий 24-го февраля почти все старания были потеряны. Кто-то минимально поддерживал форму, кто-то этого не делал в принципе, и только легионеры могли играть в футбол за рубежом, при этом постоянно читая новостную ленту.

Ситуация могла улучшиться после сборов в Словении, но три контрольных поединка за месяц - мизер. К сожалению, форма отечественных игроков вызывает вопросы, а потому снова придется рассчитывать на главный козырь - характер. Этого добра у нас хватает, а в паре с мотивацией и желанием подарить радость украинском народу, шансы у нас точно имеются.

Да и состав у Украины неплохой. Давайте не забывать, что на Евро-2020, "сине-желтые", в отличие от тех же шотландцев, дошли до четвертьфинала, а после смогли занять второе место в отборочной группе, исправив ошибки на старте квалификации. Сейчас все лидеры в строю, легионеры получили практику в клубах, а сейчас еще и будут максимально заряжены на результат. Ни один из футболистов нынешней сборной еще не играл на Чемпионатах мира, а для многих это футбольный Эверест, который очень хочется покорить.

Теперь к деталям. Вызывает вопросы игровая схема Александра Петракова, который использует то 3-4-3, то 4-3-3. Цифры вроде и одинаковые, но суть абсолютно разная. Продолжим стоять на своем и сделаем ставку, что Петраков в среду доверится формации с четырьмя защитниками. Именно с такой расстановкой Украина показывала свою лучшую игру, в том числе в решающий игре отбора против Боснии.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

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Путь в квалификации

Несмотря на то, что и Шотландия, и Украина в своих отборочных группах заняли второе место, обе команды показывали разные результаты. "Тартановая армия" добыла целых семь побед в десяти играх, опередив третье место на семь балов. Не обошлось и без одного поражения от неудержимой Дании в четвертом туре. После этого - шесть побед кряду.

Украина прошла отбор чуть хуже, при этом, к слову, ни разу не проиграв, в том числе и действующему чемпиону мира Франции. Однако шесть ничейных результатов в восьми играх сохранили интригу в группе до последнего тура, а опередить финнов удалось лишь на один бал. Правда, недавний участник Евро был по делу обыгран на их поле. Отметим, что кто бы не победил в среду, в финале плей-офф отбора на ЧМ их будет ждать Уэльс, который еще в марте одолел Австрию.

Статистика команд

Шотландия:

Украина:

Очные встречи

Шотландия - Украина: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Шотландия - Украина от UA-Football

Ничья 1:1 в основное время, победа Украины в экстра-тайме. Сложнее всего отделять эмоциональный фактор от критического мышления. Давайте прямо - Украина не фаворит будущего матча. Против "сине-желтых" говорят и домашние трибуны шотландцев, и их физическая форма. Но часто в таких условиях украинцы и показывают лучший футбол. Шотландия - это не гранд. Крепкая команда - безусловно, но на недавнем Евро "сине-желтые" уже обыграли одного добротного соперника (Швецию), при чем так же сделали это на арене в Глазго. А история повторяется дважды.

У "тартановой армии" свои проблемы в атаке, которые возникают из-за отсутствия забивного форварда. Стандарты немного маскируют проблемы, но после назначения Петракова этот аспект был серьезно прокачен. Александр Васильевич в недалеком прошлом сделал нашу молодежку Чемпионами мира. Хочется верить, что спустя три года он сотворит еще большее чудо и выведет уже взрословую сборную на Мундиаль. Но для этого всем придется выдать максимум.