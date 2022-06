Уэльс - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Чемпионат мира на 5 июня 2022

16 лет сборная Украины не играла на Чемпионатах мира. Для средней европейской сборной, к категории которых мы принадлежим, это большой срок. За это время мир в целом, и футбол в частности, были свидетелями разного рода событий. Исторических событий, радостных и печальных. И вот спустя 16 долгих лет украинская сборная находится в шаге от главного футбольного турнира. Приплюсуйте сюда все события, которые случались с Украиной в последние три месяца и вы поймете, насколько важный матч состоится в воскресенье.

Если футбольная Украина находится в ожидании Мундиаля на протяжении последних 16 лет, то у будущего соперника пауза затянулась на гораздо более долгий срок. В первый и последний раз Уэльс играл на Чемпионате мира в 1958 году. То есть, 64 года назад. Признайтесь, многим из читающих эти строки уже исполнилось 64? То-то же. Уэльс ждал гораздо дольше Украины, и будет не менее мотивирован в это воскресенье добыть положительный результат. В общем, впереди нас ожидает супер матч.

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, финал

5 июня, Кардифф, Стадион "Кардифф Сити"

Арбитр: А.М.Лаос

Не стоит уподобляться некоторым экспертам и говорить, что против Уэльса "сине-желтым" будет играть проще, чем против Шотландии. "Драконы" - достаточно неплохая команда. Да, портал TransferMarkt оценивает общую стоимость команды куда ниже украинской и шотландской сборных, однако тут хватает интересных кадров. Дэвис, Рэмси, Аллен, Уилсон не последние футболисты, играющие в топ-лигах. Ну и Гарет Бэйл в его самой мотивированной версии. За сборную он все еще играет волшебно, Австрия не даст соврать.

На Евро-2020 Уэльс смог дойти до 1/8 финала, а в группе квалификации на Чемпионат мира стал вторым, отстав от Бельгии и на один бал опередив Чехию. Уже в 2022-м году "драконы" по делу одолели в полуфинале Австрию (2:1, дубль Бэйла), а после провели два матча - против Чехии (1:1) и Польши (1:2).

В последней игре Роберт Пейдж дал отдохнуть почти всем футболистам основы, а потому с физическими кондициями у украинского соперника все будет в порядке. После Евро-2020 Пейдж перешел на игру в три центральных защитника. Ожидаем впереди появление Гарета Бэйла на позиции "девятки", а с флангов ему будут помогать Джеймс из "Лидса" и Уилсон из "Фулхэма". Последний, к слову, за сезон набрал 32 результативных действия в Чемпионшипе (11+21).

Ориентировочный состав: Хеннесси - Родон, Ампаду, Дэвис - Робертс, Рэмси, Аллен, Уильямс - Уилсон, Бэйл, Джеймс

Говоря откровенно, национальная команда превзошла наши ожидания в игре с шотландцами. Петраков грамотно подготовил футболистов ментально, выбрал нужную схему и первые 60 минут игрового времени на поле хорошо смотрелась только одна команда. Потом подсели, шотландцы начали давить и в целом счет мог стать 2:2. Было бы это справедливо? Нет, но от такого поворота украинская команда, как любая другая, была не застрахована.

