Уэльс - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Чемпионат мира на 5 июня 2022

16 лет сборная Украины не играла на Чемпионатах мира. Для средней европейской сборной, к категории которых мы принадлежим, это большой срок. За это время мир в целом, и футбол в частности, были свидетелями разного рода событий. Исторических событий, радостных и печальных. И вот спустя 16 долгих лет украинская сборная находится в шаге от главного футбольного турнира. Приплюсуйте сюда все события, которые случались с Украиной в последние три месяца и вы поймете, насколько важный матч состоится в воскресенье.

Если футбольная Украина находится в ожидании Мундиаля на протяжении последних 16 лет, то у будущего соперника пауза затянулась на гораздо более долгий срок. В первый и последний раз Уэльс играл на Чемпионате мира в 1958 году. То есть, 64 года назад. Признайтесь, многим из читающих эти строки уже исполнилось 64? То-то же. Уэльс ждал гораздо дольше Украины, и будет не менее мотивирован в это воскресенье добыть положительный результат. В общем, впереди нас ожидает супер матч.

Уэльс 19:00 Украина

Отборочный раунд на ЧМ-2022. Плей-офф, финал

5 июня, Кардифф, Стадион "Кардифф Сити"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: А.М.Лаос

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Последние новости и составы

Уэльс:

Не стоит уподобляться некоторым экспертам и говорить, что против Уэльса "сине-желтым" будет играть проще, чем против Шотландии. "Драконы" - достаточно неплохая команда. Да, портал TransferMarkt оценивает общую стоимость команды куда ниже украинской и шотландской сборных, однако тут хватает интересных кадров. Дэвис, Рэмси, Аллен, Уилсон не последние футболисты, играющие в топ-лигах. Ну и Гарет Бэйл в его самой мотивированной версии. За сборную он все еще играет волшебно, Австрия не даст соврать.

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На Евро-2020 Уэльс смог дойти до 1/8 финала, а в группе квалификации на Чемпионат мира стал вторым, отстав от Бельгии и на один бал опередив Чехию. Уже в 2022-м году "драконы" по делу одолели в полуфинале Австрию (2:1, дубль Бэйла), а после провели два матча - против Чехии (1:1) и Польши (1:2).

Gareth Bale’s game by numbers vs. Austria:



100% take-on success

41 touches

8 duels won

5 shots

2 clearances

2 fouls won

2 take-ons

2 shots on target

2 goals



Two fantastic strikes. ???? pic.twitter.com/UtdIX5UZmb — Squawka (@Squawka) March 24, 2022

В последней игре Роберт Пейдж дал отдохнуть почти всем футболистам основы, а потому с физическими кондициями у украинского соперника все будет в порядке. После Евро-2020 Пейдж перешел на игру в три центральных защитника. Ожидаем впереди появление Гарета Бэйла на позиции "девятки", а с флангов ему будут помогать Джеймс из "Лидса" и Уилсон из "Фулхэма". Последний, к слову, за сезон набрал 32 результативных действия в Чемпионшипе (11+21).

Ориентировочный состав: Хеннесси - Родон, Ампаду, Дэвис - Робертс, Рэмси, Аллен, Уильямс - Уилсон, Бэйл, Джеймс

Украина:

Говоря откровенно, национальная команда превзошла наши ожидания в игре с шотландцами. Петраков грамотно подготовил футболистов ментально, выбрал нужную схему и первые 60 минут игрового времени на поле хорошо смотрелась только одна команда. Потом подсели, шотландцы начали давить и в целом счет мог стать 2:2. Было бы это справедливо? Нет, но от такого поворота украинская команда, как любая другая, была не застрахована.

Each Ukraine player came out with a flag for the national anthem before their World Cup playoff match vs. Scotland ???????? pic.twitter.com/52dxaFZuFm — B/R Football (@brfootball) June 1, 2022

Физический тонус сборной вызывает наибольшее опасения. Команда отлично готова ментально, класс у большинства футболистов точно есть, однако большая пауза может сказаться на определенной части игроков. К тому же, у Украины иногда случается синдром "вторых матчей", когда после шикарных побед следующий поединок получается не столь ударным. С другой стороны, нет смысла сомневаться в Петракове. Александр Васильевич пока нас не подводил и есть надежда, что он сумел грамотно подготовить сборную физически. Не зря ведь сборы были такими длинными.

Говорят, что победный состав не меняют. И действительно, к недавнему набору игроков, в которых тренер поверил в Глазго, вопросов быть не должно. Но все же позволим себе усомниться в двух позициях. Во-первых, опорная зона. У Степаненко в последние годы были физические проблемы и даже в "Шахтере" он редко проводил две игры в неделю. А тут такая сумасшедшая по нагрузке игра с Шотландией. Не исключаем выход Сидорчука. Второй пункт касается левого фланга атаки. В сотый раз проговорим, что это неродная позиция Цыганкова, поскольку Виктор - футболист правого крыла. Отсюда еще один вывод, в старте может оказаться Мудрик.

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

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Путь в квалификации

Сборная Уэльса в отборочной группе на ЧМ-2022 заняла второе место. 15 очков в восьми играх позволили "драконам" стать вторыми, опередив всего на бал мощных чехов. Сей результат можно считать справедливым, поскольку против Чехии коллектив Пейджа набрал четыре бала (победа и ничья).

Украина прошла отбор чуть хуже, при этом, к слову, ни разу не проиграв, в том числе и действующему чемпиону мира Франции. Однако шесть ничейных результатов в восьми играх сохранили интригу в группе до последнего тура, а опередить финнов удалось лишь на один бал. Правда, недавний участник Евро был по делу обыгран на их поле.

Статистика команд

Уэльс:

Украина:

Очные встречи

Уэльс - Украина: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Уэльс - Украина от UA-Football

Победа Украины 2:1. Господа букмекеры не определились с очевидным фаворитом в данном матче, выделив на победу Уэльса и Украины примерно одинаковые шансы. Спорить с ними мы не будем и точно так же ожидаем равную игру. На стороне хозяев будет физическое состояние игроков, на стороне Украины - сыгранность и мотивация. Очень многое будет зависеть от первого забитого, особенно если один из коллективов получит быстрое преимущество. Свободными зонами любят пользоваться оба будущих оппонента.

У Александра Петракова будет очень важная задача. Наставник сборной должен будет не ошибиться со стартовым составом, а во время матча ему понадобиться грамотно управлять заменами, чтобы у соперника не было сильного преимущества в физике. В целом, по набору футболистов сборная Украины не слабее коллектива Пейджа, а потому у "сине-желтых" есть все шансы добыть положительный результат. Для этого нужно лишь провести лучший матч в своей жизни с минимумом ошибок. Сложно, но возможно.