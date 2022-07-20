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Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022

Украина
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Дебют Виктора Скрипника

Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022

Фото: ФК Ворскла

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

События 2022-го года не могли не отразиться на украинском футболе. Так или иначе, но война сказалась на всех - разница лишь в масштабах. К примеру, полтавская "Ворскла". "Зелено-белые" изменились кадрово, при этом сохранив некоторых лидеров, в том числе легионеров. Изменился и главный тренер - эпоха Максимова, принесшая полтавчанам немало радости, подошла к концу, ознаменовав переход к эре Виктора Скрипника. Можно ли назвать это апгрейдом? Покажет время.

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Дебют "новой Ворсклы" мы сможем лицезреть уже в этот четверг. "Зелено-белые" проведут два матча против шведского "АИКа" в рамках квалификации Лиги Конференций. Это первый официальный матч для команды с декабря 2021-го.

"Ворскла" 20:00 "АИК"

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч
21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"
Трансляция: Youtube-канал ФК "Ворскла"
Арбитр: У.Шнидер
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ворскла":

Ни для полтавчан, ни для их нового главного тренера, участие в Лиге Конференций не станет новым опытом. "Ворскла" год назад провела два матча в рамках квалификации нового турнира, проиграв по сумме двух игр "КУПСу". "Заря" Скрипника выступила интереснее - третье место и семь очков в одной группе с будущим победителем турнира, "Ромой". Не зазорно.

Как и остальные еврокубковые представители, "Ворскла" свои сборы проводила за рубежом. Точнее говоря, в Польше. Всего в качестве подготовки к "АИКу" коллектив успел сыграть шесть поединков, одержав в них четыре победы. Особых подробностей или видеоматериалов нет, а потому обойдемся без глобальных итогов. Просто зафиксируем результат.

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В составе полтавчан на данный момент собрано шесть легионеров - огромное количество для наших дней. Правда главный из них, Оливье Тилль, в этот четверг на поле не выйдет - ему помешает серьезная травма. Зато велика вероятность дебюта его брата Венсана. Он зажег на польских сборах. В целом, предположим, что Скрипник отойдет от наработок Максимова и будет ставить свой футбол. Он, как минимум, подразумевает переход от 3-4-3 к более классическим 4-2-3-1/4-4-2.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу - Пуцлин, Челядин - Кравчук, В.Тилль, Олейник - Степанюк

"АИК":

В прошлом сезоне будущий соперник "Ворсклы" сумел зажечь в местном чемпионате. Коллектив Гржелака сумел совершить скачок на семь позиций, взяв серебро в шведском первенстве, уступив при этом "Мальме" лишь по разнице голов. В этом сезоне (в Швеции играют по системе весна-осень) "АИК" идет третьим, уступая лидеру лишь четыре бала.

Гржелак - настоящий прагматик. Его коллектив отличается надежной обороной, мало пропускает и делает ставку сугубо на 4-4-2. При этом в составе "АИКа" хватает как опытных футболистов (капитану Ларссону, к примеру, уже 37), так и молодых исполнителей, которых считают будущим национальной сборной Швеции. Ясно одно - "Ворскле" будет непросто.

Ориентировочный состав: Нордфельдт - Лустиг, Папаяниопулос, Милошевич, Отьено - Эльбузеди, Ларссон, Хуссейн, Ринг - Гвидетти, Стефанелли

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Путь в квалификации

И "Ворскла", и "АИК" в будущий четверг начинают свой еврокубковый путь в новом сезоне. Победитель пары попадет в третий квалификационный, а после, при удачном развитии ситуации, в раунд плей-офф. Проигравший попрощается с еврокубками.

Статистика команд

"Ворскла":

Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022 - изображение 1

"АИК":

Ворскла - АИК. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 июля 2022 - изображение 2

Личные встречи

Ранее "Ворскла" и "АИК" не пересекались на футбольном поле.

"Ворскла" - "АИК": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Ворскла" - "АИК" от UA-Football

Победа "АИКа" 2:1. Увы, но против украинской команды говорят немало факторов. Здесь и в силу военного положения, проведения двух матчей в Швеции; здесь и форма и игровой тонус соперника, у которого чемпионат находится в самом разгаре. Полтавчане же слишком долго находились вне игры, что не может не сказаться по ходу первых официальных игр.

Но главный фактор против "Ворсклы" - это Скрипник. Виктор Анатольевич - сильный специалист, но его "Заря" приучила зрителей к долгой раскачке по ходу старта кампании. А здесь еще и новые условия, новые футболисты. Нет сомнений, что Скрипник способен вывести "Ворсклу" на новый уровень, но, как нам кажется, это случится позже. А в четверг мы будем на стороне пессимистов - "АИК" фаворит будущего матча.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК Прогнозы
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