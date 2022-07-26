АИК - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 июля 2022

Признайтесь, вас тоже удивила полтавская "Ворскла". Команда находилась без официальных игр на протяжении девяти месяцев, лишилась за этот период ряд лидеров и пережила смену тренера. Как итог - обыгрыш неплохого "АИКа" в первом матче квалификации Лиги Конференций. Коллектив Скрипника в прошедший четверг показал симпатичную игру и сделал первый шаг на пути к групповому этапу ЛК. Но дальше будет сложнее.

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"АИК" 20:00 "Ворскла"

Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч

27 июля, Сольна, стадион "Френдс Арена"

Трансляция: Youtube-канал "Эспрессо ТВ"

Арбитр: М.Миланович

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"АИК":

Неделю назад один из лучших клубов Швеции последнего сезона сыграл не лучшим образом. "АИК" в номинально гостевой встрече (обе игры, напомним, проходят в Швеции) имел проблемы в обороне, а пропустив третий гол, почти не сумел напрячь оборону "ворсклян", которая должна была "подсесть" к концу встречи. Как итог, поражение. И даже самые преданные болельщики "АИКа" не смогут говорить о несправедливости. Шведским максимумом в тот вечер была ничья.

Ögonblicken som det handlar om.



???? @jojjesplejs



Låt oss passa på att påminna om att vi i morgon måndag kl 10 släpper biljetterna till hemmaderbyt mot Hammarby den 28 augusti. Framåt, Gnaget! pic.twitter.com/VbORZHkgPA — AIK Fotboll (@aikfotboll) July 24, 2022

На выходных "АИК" добыл очередную непростую победу в местном первенстве, обыграв со счетом 3:2 "Вернаму". Гржелак немного перетасовал состав, продолжив при этом делать ставку на 4-4-2. Вероятно, по такой же схеме специалист решит сыграть и в эту среду.

Ориентировочный состав: Нордфельдт - Мендес, Милошевич, Папаяннопулос, Отьено - Ринг, Ларссон, Хуссейн, Бьорнстром - Гвидетти, Стефанелли

"Ворскла":

В прошедший четверг Виктор Скрипник провел первый поединок в качестве главного тренера "зелено-белых". Старт получился весьма успешным как по результату, так и по самой игре. "Ворскла" неплохо держала мяч, стараясь при этом играть в современный футбол. Получалось далеко не все (особенно, что касается обороны), но это был только первый поединок. Дальше должно пойти по нарастающей.

На выходных стало известно, что лидер полтавчан Оливье Тилль прекратил сотрудничество с командой. Учитывая его серьезную травму, в среду он все равно бы не вышел на футбольное поле. У "Ворсклы", в отличие от соперника, была неделя отдыха, а потому, как нам кажется, Скрипник не будет вносить изменения в свой стартовый набор футболистов.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Зайков, Яворский, Бацула - Козыренко, Пуцлин, В.Тилль, Олейник - Марлисон, Степанюк

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Путь в квалификации

Победитель пары "АИК" - "Ворскла" попадет в третий квалификационный раунд, а после, при удачном развитии ситуации, в плей-офф. Проигравший попрощается с еврокубками.

Статистика команд

"АИК":

"Ворскла":

Очные встречи

"АИК" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "АИК" - "Ворскла" от UA-Football

Ничья 1:1. Если матч недельной давности и научил нас чему-то, то это тому, что оборона будущих соперников - не их сильная сторона. Обе команды допускали достаточно примитивные ошибки у своих владений, что намекает на еще один результативный поединок. Сделаем ставку, что ни одна из команд не покинет поле без забитого гола, в то время как общий итог двух встреч будет за полтавчанами Скрипника. В первой игре они показали, что могут выйти в следующий этап квалификации.