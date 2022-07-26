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АИК - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 27 июля 2022
Коллектив Скрипника победил неделю назад
Фото: ФК Ворскла
Признайтесь, вас тоже удивила полтавская "Ворскла". Команда находилась без официальных игр на протяжении девяти месяцев, лишилась за этот период ряд лидеров и пережила смену тренера. Как итог - обыгрыш неплохого "АИКа" в первом матче квалификации Лиги Конференций. Коллектив Скрипника в прошедший четверг показал симпатичную игру и сделал первый шаг на пути к групповому этапу ЛК. Но дальше будет сложнее.
"АИК" 20:00 "Ворскла"
Лига Конференций, второй отборочный раунд. 1-й матч
27 июля, Сольна, стадион "Френдс Арена"
Трансляция: Youtube-канал "Эспрессо ТВ"
Арбитр: М.Миланович
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"АИК":
Неделю назад один из лучших клубов Швеции последнего сезона сыграл не лучшим образом. "АИК" в номинально гостевой встрече (обе игры, напомним, проходят в Швеции) имел проблемы в обороне, а пропустив третий гол, почти не сумел напрячь оборону "ворсклян", которая должна была "подсесть" к концу встречи. Как итог, поражение. И даже самые преданные болельщики "АИКа" не смогут говорить о несправедливости. Шведским максимумом в тот вечер была ничья.
Ögonblicken som det handlar om.— AIK Fotboll (@aikfotboll) July 24, 2022
???? @jojjesplejs
Låt oss passa på att påminna om att vi i morgon måndag kl 10 släpper biljetterna till hemmaderbyt mot Hammarby den 28 augusti. Framåt, Gnaget! pic.twitter.com/VbORZHkgPA
На выходных "АИК" добыл очередную непростую победу в местном первенстве, обыграв со счетом 3:2 "Вернаму". Гржелак немного перетасовал состав, продолжив при этом делать ставку на 4-4-2. Вероятно, по такой же схеме специалист решит сыграть и в эту среду.
Ориентировочный состав: Нордфельдт - Мендес, Милошевич, Папаяннопулос, Отьено - Ринг, Ларссон, Хуссейн, Бьорнстром - Гвидетти, Стефанелли
"Ворскла":
В прошедший четверг Виктор Скрипник провел первый поединок в качестве главного тренера "зелено-белых". Старт получился весьма успешным как по результату, так и по самой игре. "Ворскла" неплохо держала мяч, стараясь при этом играть в современный футбол. Получалось далеко не все (особенно, что касается обороны), но это был только первый поединок. Дальше должно пойти по нарастающей.
Шалений постріл #Челядін ????#VRPAIK pic.twitter.com/G2BcQcFxHZ— ФК Ворскла (@vorsklacomua) July 22, 2022
На выходных стало известно, что лидер полтавчан Оливье Тилль прекратил сотрудничество с командой. Учитывая его серьезную травму, в среду он все равно бы не вышел на футбольное поле. У "Ворсклы", в отличие от соперника, была неделя отдыха, а потому, как нам кажется, Скрипник не будет вносить изменения в свой стартовый набор футболистов.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Зайков, Яворский, Бацула - Козыренко, Пуцлин, В.Тилль, Олейник - Марлисон, Степанюк
Путь в квалификации
Победитель пары "АИК" - "Ворскла" попадет в третий квалификационный раунд, а после, при удачном развитии ситуации, в плей-офф. Проигравший попрощается с еврокубками.
Статистика команд
"АИК":
"Ворскла":
Очные встречи
"АИК" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "АИК" - "Ворскла" от UA-Football
Ничья 1:1. Если матч недельной давности и научил нас чему-то, то это тому, что оборона будущих соперников - не их сильная сторона. Обе команды допускали достаточно примитивные ошибки у своих владений, что намекает на еще один результативный поединок. Сделаем ставку, что ни одна из команд не покинет поле без забитого гола, в то время как общий итог двух встреч будет за полтавчанами Скрипника. В первой игре они показали, что могут выйти в следующий этап квалификации.
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