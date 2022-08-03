Заря - Университатя. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 августа 2022

На прошедшей неделе мы подвели первые итоги еврокубковой квалификации для украинских команд. Если "Динамо" с трудом, но преодолело барьер второго отборочного раунда ЛЧ, то "Ворсклу", увы, мы потеряли. Справедливо или нет - другой разговор. Пройти в следующий раунд коллективу Виктора Скрипника не удалось. Теперь же в бой вступает третий отечественный коллектив - луганская "Заря".

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Опытный боец, как и многие украинские команды, серьезно изменился в 2022-м году, сменив тренера и потеряв ряд легионеров. В этот четверг команда Патрика ван Леувена сыграет против клуба, о котором многие не слышали раньше - румынской "Университати". Стоит ли к этому сопернику относиться серьезно и кто фаворит будущего противостояния? Давайте вместе и узнаем.

"Заря" 20:30 "Университатя"

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 1-й матч

4 августа, Люблин, Арена Люблин

Трансляция: телеканал "2+2" и "Setanta Sports"

Арбитр: Г.Давидов

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Последние новости и составы

"Заря":

Последний свой поединок луганчане провели 12-го декабря 2021-го года, и он стал достаточно важным. Отобрав очки у киевского "Динамо", "Заря" вывела "Шахтер" на первое место, которое он не покинул из-за войны. С тех пор луганский клуб серьезно изменился. На тренерском мостике Виктора Скрипника сменил Патрик ван Леувен, клуб покинули многие лидеры минувших дней (Аллахяр, Шахаб, Вернидуб, Хомченовский, Фаворов и дальше по списку), а на их место были взяты иные исполнители (Батагов, Безбородько, Мишнев, Чурко и ряд воспитанников "Динамо").

Продовжуємо підготовку до надважливіших матчів проти «Університаті» Крайова. pic.twitter.com/iHSTNAXy0E — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 1, 2022

Какой будет "Заря" ван Леувена - сказать непросто. Иностранный специалист умеет работать с молодежью и точно будет пытаться ставить атакующий футбол. Предположим, что в четверг он сделает ставку на тех, кто уже имеет за плечами хотя бы минимальный опыт в еврокубках, использовав классическую схему 4-2-3-1. Под вопросом выход Кабаева - говорят, что он уже в ближайшее время должен уйти в "Динамо".

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух - Назарина, Мишнев - Чурко, Булеца, Кабаев - Безбородько

"Университатя":

Признайтесь, вы мало что знаете о румынском сопернике "Зари"? Вот и мы тоже. За свою 74-летнюю историю команда из города Крайова добыла 14 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула. За последние два сезона клуб завоевал местный кубок и суперкубок, закончив последний сезон на третьем месте. Правда этот они начали хуже - две ничьи и одно поражение в трех играх. С другой стороны, удалось уверенно пройти "Влазнию" во втором отборочном раунде ЛК.

Ласло Балинт, наставник "Университати" - адепт схемы 4-2-3-1. Его клуб известен неплохой атакой (больше никто не забивает в румынском чемпионате), при этом также немало пропускающий. Маловероятно, что в игре против "Зари" Балинт решится на какие-то серьезные эксперименты.

Ориентировочный состав: Лазар - Кэпэцынэ, Папп, Силва, Банку - Крецу, Матей - Рогульин, Баярам, Иван - Колич

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Путь в квалификации

Если "Заря" только начинает свой путь в еврокубках, то "Университатя" уже успела одолеть "Влазнию" (1:1, 3:0). Победитель пары встретится с победителем противостояния "Лугано" - "Хапоэль".

Статистика команд

"Заря":

"Университатя":

Личные встречи

Ранее "Заря" и "Университатя" не пересекались на футбольном поле.

"Заря" - "Университатя": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Университатя" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Конечно, большая пауза луганчан не может не сказаться на игре, однако недавний пример "Ворсклы" и её достойно игры, должны настраивать на позитив. Будет сложно, однако "Университатя" - не гранд, имеет проблемы в обороне и плохо начала сезон. У "Зари" точно будут свои моменты, и главный вопрос - сумеет ли команда ван Леувена ими воспользоваться. К тому же, не стоит забывать об опыте. Он точно на стороне номинальных хозяев.