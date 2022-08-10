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Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022

Украина
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Неделю назад луганчане одолели румынского соперника

Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Ни один из трех украинских клубов, стартовавших в квалификациях своих еврокубковых турнирах не провалился. "Динамо" не столь ярко, но успешно по результату шагает по отбору ЛЧ; "Ворскла" хоть и традиционно вылетала из Лиги Конференций, показала при этом добротную игру; "Заря" в первой игре добыла преимущество в битве с "Университатей" и имеет неплохие шансы пройти в следующий раунд.

Но дело не только в результате. Коллектив Патрика ван Леувена удивил больше самой игрой, стараясь подолгу владеть мячом, доминировать над соперником и показывать современный футбол. Такое подкупает. У луганчан неплохие шансы выйти в раунд плей-офф отбора ЛК, однако и соперник в этот раз сыграет лучше, особенно при родных трибунах.

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"Университатя" 20:30 "Заря"

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч
11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"
Трансляция: телеканал "2+2" и "Setanta Sports"
Арбитр: М.Юг
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Университатя":

Скажем прямо, вряд ли болельщики "Университати" довольны началом сезона своей команды. Коллектив достаточно слабо начал во внутреннем чемпионате, а против "Зари" в Лиге Конференций не смотрелся командой уровня группового этапа. Лишь один удар в створ, нанесенный на 80-й минуте, неспособность прибавить в конце игры на фоне уставшего соперника, минимальный контроль мяча - все это про румынскую команду образца прошедшей недели.

На выходных "студенты", как их называют на родине, победили во внутреннем первенстве, обыграв со счетом 2:1 в дерби "Университатю Крайова 1948". Не удивляйтесь, это две разные команды. Оба гола в той игре соперник луганчан забил с пенальти. Но даже победа в чемпионате не спасла Ласло Балинту от увольнения. За два дня до игры против "Зари" клуб сменил наставника, назначив Мирела Рэдои - экс-наставника национальной сборной.

Ориентировочный состав: Лазар - Кэпэцыне, Папп, Силва, Банку - Скречу, Матей - Ханка, Рогульич, Иван - Маркович

"Заря":

Никогда не стоит делать выводы по результатам лишь одной игры, но уж больно симпатично "Заря" смотрелась неделю назад, потому еще раз похвалим Патрика ван Леувена за проделанную работу. Луганский коллектив смотрелся современно и стильно, широко располагаясь на флангах и много контролируя мяч. Да, это лишь одна игра, но тренд явно положительный, за таким хочется наблюдать.

Если румынский соперник имел важный матч чемпионата на выходных, то "Заря" получила неделю на восстановление и подготовку к ответной встрече. Это явный плюс. Маловероятно, что ван Леувен решится на перестановки в составе, следуя поверью "Победный состав не меняют". И даже сам Назарий Русин вряд ли сходу нарушит идиллию и вытолкнет из состава Нагнойного. Юный форвард победным голом заслужил сыграть с первых минут.

Ориентировочный состав: Мацапура - Данченко, Имереков, Батагов, Вантух - Назарина, Булеца, Чурко - Кристиан, Нагнойный, Кабаев

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Путь в квалификации

В отличие от "Зари", румынская "Университатя" играла во втором квалификационном раунде ЛК, одолев по сумме двух встреч "Влазнию" (1:1, 3:0). Победитель пары встретится с победителем противостояния "Лугано" - "Хапоэль".

Статистика команд

"Университатя":

Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022 - изображение 1

"Заря":

Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022 - изображение 2

Очные встречи

Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022 - изображение 3

"Университатя" - "Заря": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Университатя" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Неделю назад мы не нашли ни одного игрового показателя, благодаря которому румынский клуб был бы сильнее луганчан. А потому котировки букмекеров, дающие столь явный перевес хозяевам встречи, лично нас удивляют. Мы рискнем пойти против течения и поставить на луганчан. За них говорит многое: и еврокубковый опыт, и недельный цикл подготовки и даже отсутствие давления. Да, "Университатя" сыграет при родных трибунах, но можно ли благодаря одному этому фактору назвать их фаворитами? Нам так не кажется, а потому рискнем поставить на минимальную победу коллектива Патрика ван Леувена.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Прогнозы
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