Динамо – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 28.08.2022

Еще месяц назад казалось, что предстоящий чемпионат Украины будет одним из самых честных и чистых в истории. Не будет никаких ссор, потому что главный враг за поребриком. Не будет меряния членами, потому что самый большой болт нужно показать восточной недоимперии. А также, возможно, будет единственный телепул.

Наш футбол уже неоднократно был в шаге от его создания, но всегда что-то мешало. Поэтому даже сейчас, когда в стране продолжается война, Херсон, Мариуполь, Бердянск и другие города, городки и поселки все еще в оккупации, общество неравномерно, но поделилось надвое: закон vs олигархия, путь к развитию vs путь к наживе, будущее vs настоящее. В воскресенье мы, скорее всего, снова будем говорить именно об этом, а также о том, где смотреть поединок между "Динамо" и "Днепром-1" в интернете легально. Результат футбольного матча снова станет второстепенным.

"Динамо" – "Днепр-1"

Vbet лига. 2-й тур

28 августа. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00

Главный арбитр – Андрей Коваленко

Ассистенты: Виталий Сухин и Александр Павлинов

Трансляция на ТВ - Setanta Sports или "2+2"

Интернет-трансляция: неизвестно

Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо": последние новости

Первый тур УПЛ киевляне пропустили, однако лето у них получилось насыщенным на игровую практику. Ее команда Мирчи Луческу получала благодаря квалификации в Лигу чемпионов, где "динамовцы" остановились в шаге от группового этапа. Конечно, мы можем говорить, что Киев не выглядел солидно и против "Фенербахче", и против "Штурма", однако главное, что в этих противостояниях был результат. С "Бенфикой" так уже не получилось – разница в классе между оппонентами оказалась слишком большой.

Во второй игре Лиги чемпионов против "Бенфики" не участвовали Попов и Цыганков – оба были травмированы. Обновленную информацию о состоянии здоровья обоих пресс-служба киевлян пока не предоставляла, поэтому будем отталкиваться от того, что центрбек и правый вингер все еще не готовы. В целом, состав должен быть приближен к тому, который мы видели в Лиссабоне: важно стартовать в УПЛ уверенно, к тому же, соперник не из простых. Румынскому тренеру не до экспериментов. Из перемен возможен выход в старте справа в обороне Дубинчака – фактически это вся ротация.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева – направо): Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук – Шапаренко, Шепелев – Буяльский, Беседин, Караваев.

"Днепр-1": последние новости

Днепряне также не играли в первом туре УПЛ – встречи стартового дня чемпионата проходили в еврокубковый мид-уик, где также был задействован СК. Но результат команды Александра Кучера оказался аналогичным "динамовскому": поражение с разницей в три гола на выезде и справедливое падение в менее статусный евротурнир. Разница лишь в том, что "Днепр-1" разменял Лигу Европы на Лигу конференций. К слову, Кучер в должности главкома "спортклуба" еще не побеждал, поэтому для него каждая следующая игра будет становиться еще более принципиальной.

С днепрянами после летних закупок мы все еще знакомимся. Знакомится с командой и тренерский штаб, поэтому изменения по сравнению со встречей против АЕК однозначно будут. Даже не столько смены, сколько выводы. Есть личная просьба к Александру Кучеру: у вас в команде есть раскрученный менеджер Евгений Красников. Скажите ему, что Валефа уже можно продавать, потому что в рамке неплохо выглядят и Юрчук, и Рыбак. В опорную зону может вернуться Сарапий (на Кипре он не играл из-за дисквалификации). Другую ротацию спрогнозировать непросто.

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева – направо): Валеф – Бусанельо, Логинов, Сваток, Танчик – Бабенко, Сарапий – Громов, Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.

Статистика команд

Киев среди всех украинских клубов в этом сезоне наиграл больше всего матчей - шесть. Без учета овертаймов победным оказался только один – первая встреча третьей квалификации ЛЧ против "Штурма". Есть проблемы с голами, есть банальная проблема даже с ударами в створ чужих ворот, есть трудности с концентрацией в обороне при игре под прессингом. "Динамовцам" очень сильно нужно прибавлять. В противном случае этим могут пользоваться даже в УПЛ.

На счету "Днепра-1" два матча и два поражения в этом сезоне. В актив можно занести разве что второй тайм первой встречи с "АЕК", однако больше похоже, что тогда соперник дал поиграть.

Турнирное положение команд

Чемпионат Украины только набирает обороты, поэтому особого смысла смотреть в таблицу пока нет. "Динамо" и "Днепр-1" среди команд, которые не набирали очков. Но еще раз напомним, что киевляне и днепряне до 28 августа не провели ни одной игры.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Заря 2 2 0 0 6-3 +3 6 2 Верес 2 2 0 0 3-1 +2 6 3 Металлист 1 1 0 0 2-1 +1 3 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-1 +1 3 5 Колос 1 1 0 0 1-0 +1 3 6 Металлист 1925 2 0 2 0 0-0 0 2 7 Шахтер 1 0 1 0 0-0 0 1 8 Черноморец 2 0 1 1 0-1 -1 1 9 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 10 СК Днепр-1 0 0 0 0 0-0 0 0 11 Динамо 0 0 0 0 0-0 0 0 12 ФК Львов 1 0 0 1 2-3 -1 0 13 Рух 1 0 0 1 1-2 -1 0 14 Ингулец 1 0 0 1 1-2 -1 0 15 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-5 -3 0

Личные встречи

По украинским меркам "Днепр-1" нельзя назвать молодым клубом. Есть даже что упомянуть в противостоянии СК против "Динамо": например, легендарный хет-трик Супряги. Но исторически соперничество клубов только на начальной стадии, ведь они провели между собой всего шесть официальных встреч. Пять из них остались за Киевом и во всех шести столичные обязательно забивали.

"Динамо" – "Днепр-1": ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" – "Днепр-1" от UA-Футбол

Коэффициенты на чистую победу "Динамо" не слишком высоки. Поэтому, чтобы увеличить его, можно взять ставку на выигрыш киевлян через тотал 2.5. Одни и другие не радуют игрой в обороне, но есть свои козыри в атаке. Ожидаем, наконец, что начнут оправдывать выданные авансы Довбик и Пихаленок у днепрян, а у команды Мирчи Луческу в принципе голов можно ожидать от всех.

Ставка: победа "Динамо" и тотал больше 2.5 за 1.8

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша