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Динамо – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 28.08.2022
Два раненых после еврокубковых неудач зверя сойдутся в очном матче в рамках чемпионата
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
Еще месяц назад казалось, что предстоящий чемпионат Украины будет одним из самых честных и чистых в истории. Не будет никаких ссор, потому что главный враг за поребриком. Не будет меряния членами, потому что самый большой болт нужно показать восточной недоимперии. А также, возможно, будет единственный телепул.
Наш футбол уже неоднократно был в шаге от его создания, но всегда что-то мешало. Поэтому даже сейчас, когда в стране продолжается война, Херсон, Мариуполь, Бердянск и другие города, городки и поселки все еще в оккупации, общество неравномерно, но поделилось надвое: закон vs олигархия, путь к развитию vs путь к наживе, будущее vs настоящее. В воскресенье мы, скорее всего, снова будем говорить именно об этом, а также о том, где смотреть поединок между "Динамо" и "Днепром-1" в интернете легально. Результат футбольного матча снова станет второстепенным.
"Динамо" – "Днепр-1"
Vbet лига. 2-й тур
28 августа. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00
Главный арбитр – Андрей Коваленко
Ассистенты: Виталий Сухин и Александр Павлинов
Трансляция на ТВ - Setanta Sports или "2+2"
Интернет-трансляция: неизвестно
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Динамо": последние новости
Первый тур УПЛ киевляне пропустили, однако лето у них получилось насыщенным на игровую практику. Ее команда Мирчи Луческу получала благодаря квалификации в Лигу чемпионов, где "динамовцы" остановились в шаге от группового этапа. Конечно, мы можем говорить, что Киев не выглядел солидно и против "Фенербахче", и против "Штурма", однако главное, что в этих противостояниях был результат. С "Бенфикой" так уже не получилось – разница в классе между оппонентами оказалась слишком большой.
???? #БенфікаДинамо pic.twitter.com/UfDGKgXeaM— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 24, 2022
Во второй игре Лиги чемпионов против "Бенфики" не участвовали Попов и Цыганков – оба были травмированы. Обновленную информацию о состоянии здоровья обоих пресс-служба киевлян пока не предоставляла, поэтому будем отталкиваться от того, что центрбек и правый вингер все еще не готовы. В целом, состав должен быть приближен к тому, который мы видели в Лиссабоне: важно стартовать в УПЛ уверенно, к тому же, соперник не из простых. Румынскому тренеру не до экспериментов. Из перемен возможен выход в старте справа в обороне Дубинчака – фактически это вся ротация.
Ориентировочный состав "Динамо" (слева – направо): Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук – Шапаренко, Шепелев – Буяльский, Беседин, Караваев.
"Днепр-1": последние новости
Днепряне также не играли в первом туре УПЛ – встречи стартового дня чемпионата проходили в еврокубковый мид-уик, где также был задействован СК. Но результат команды Александра Кучера оказался аналогичным "динамовскому": поражение с разницей в три гола на выезде и справедливое падение в менее статусный евротурнир. Разница лишь в том, что "Днепр-1" разменял Лигу Европы на Лигу конференций. К слову, Кучер в должности главкома "спортклуба" еще не побеждал, поэтому для него каждая следующая игра будет становиться еще более принципиальной.
С днепрянами после летних закупок мы все еще знакомимся. Знакомится с командой и тренерский штаб, поэтому изменения по сравнению со встречей против АЕК однозначно будут. Даже не столько смены, сколько выводы. Есть личная просьба к Александру Кучеру: у вас в команде есть раскрученный менеджер Евгений Красников. Скажите ему, что Валефа уже можно продавать, потому что в рамке неплохо выглядят и Юрчук, и Рыбак. В опорную зону может вернуться Сарапий (на Кипре он не играл из-за дисквалификации). Другую ротацию спрогнозировать непросто.
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева – направо): Валеф – Бусанельо, Логинов, Сваток, Танчик – Бабенко, Сарапий – Громов, Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.
Статистика команд
Киев среди всех украинских клубов в этом сезоне наиграл больше всего матчей - шесть. Без учета овертаймов победным оказался только один – первая встреча третьей квалификации ЛЧ против "Штурма". Есть проблемы с голами, есть банальная проблема даже с ударами в створ чужих ворот, есть трудности с концентрацией в обороне при игре под прессингом. "Динамовцам" очень сильно нужно прибавлять. В противном случае этим могут пользоваться даже в УПЛ.
На счету "Днепра-1" два матча и два поражения в этом сезоне. В актив можно занести разве что второй тайм первой встречи с "АЕК", однако больше похоже, что тогда соперник дал поиграть.
Турнирное положение команд
Чемпионат Украины только набирает обороты, поэтому особого смысла смотреть в таблицу пока нет. "Динамо" и "Днепр-1" среди команд, которые не набирали очков. Но еще раз напомним, что киевляне и днепряне до 28 августа не провели ни одной игры.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6-3
|+3
|6
|2
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|3
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|5
|Колос
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|6
|Металлист 1925
|2
|0
|2
|0
|0-0
|0
|2
|7
|Шахтер
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|8
|Черноморец
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|9
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|10
|СК Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|12
|ФК Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|13
|Рух
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|15
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
Личные встречи
По украинским меркам "Днепр-1" нельзя назвать молодым клубом. Есть даже что упомянуть в противостоянии СК против "Динамо": например, легендарный хет-трик Супряги. Но исторически соперничество клубов только на начальной стадии, ведь они провели между собой всего шесть официальных встреч. Пять из них остались за Киевом и во всех шести столичные обязательно забивали.
"Динамо" – "Днепр-1": ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Динамо" – "Днепр-1" от UA-Футбол
Коэффициенты на чистую победу "Динамо" не слишком высоки. Поэтому, чтобы увеличить его, можно взять ставку на выигрыш киевлян через тотал 2.5. Одни и другие не радуют игрой в обороне, но есть свои козыри в атаке. Ожидаем, наконец, что начнут оправдывать выданные авансы Довбик и Пихаленок у днепрян, а у команды Мирчи Луческу в принципе голов можно ожидать от всех.
Ставка: победа "Динамо" и тотал больше 2.5 за 1.8
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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