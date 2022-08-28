Металлист - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.08.2022

Появление Металлиста в УПЛ ждали не только харьковские болельщики. То, как развивался клуб в Первой лиге, давало основания говорить о возрождении команды, способной конкурировать на европейской арене. И способной помогать стране отвоевывать позиции в Таблице коэффициентов. Но не тут-то было… История со смертельным ДТП с участием кортежа Ярославского, война, впоследствии – переход Красникова и Кучера в "Днепр-1" изменили "Металлист". Вернее, смешали его с серой массой УПЛ. Теперь это ничем неприметная команда без легионеров.

Но играть и выигрывать можно даже в таких условиях, что и подтвердил первый тур. "Ингулец" формально первый игровой день пропускал, но сыграл матч седьмого тура с "Александрией". Проиграл. Так что к очному поединку обе команды подходят в разном настроении.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Металіст - Інгулець Смотреть трансляцию

УПЛ. Второй тур

29.08.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Виталий Романов

"Металлист" 13:00 "Ингулец"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Официальный транслятор матчей УПЛ – Setanta Spotrs; этот матч покажет группа "1+1 media"

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"Металлист"

Против "Руха" "Металлист" провел исторический матч: почти четыре часа, три перерыва на воздушную тревогу, укрытие, возобновление, проблемы с трансляцией. Но главное – это победа, которую харьковчане одержали впервые после поднятия на уровень УПЛ. Получение трех очков компенсирует весь негатив – к матчу с "Ингульцом" "Металлист" готовился в хорошем настроении.

И с четким пониманием того, что играть придется в условиях изнурительной августовской жары. На субботнем матче УПЛ между "Ворсклой" и "Вересом" табло стадиона "Авангард" в Ужгороде фиксировало +37 по Цельсию. Вряд ли существенно изменится ситуация в понедельник. Но "Металлист" адаптирован, потому что заранее прибыл в столицу Закарпатья. Здесь временно будет его дом.

Василий Кобин, начавший работать в структуре "Металлиста", знает все нюансы климата, поля, расположения, логистики. Однако это все равно второстепенное: результат будет определяться на футбольном поле одиннадцатью против одиннадцати. Олег Ратий сыграет по схеме 4-1-4-1 или 4-2-3-1. Смысла менять победный состав нет, хотя выход Рязанцева напрашивается – он неплохо проявил себя во время сборов. Но ведь Коркишко отлично сыграл против "Руха"…

Ориентировочный состав: Рыбка – Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Ралюченко – Подлепенец, Картушов, Танковский – Коркишко

"Ингулец"

Для "Ингульца" полугодового перерыва словно и не было. Кадрово команда немного изменилась, а вот структура и стиль игры остаются прежними. Лавриненко, как и раньше, делает ставку на интенсивность и организованность, а уже потом – на творчество.

Судить можем по матчу против "Александрии", состоявшемся в рамках седьмого тура. Первый игровой день "Ингулец" пропускал, поскольку должен был сыграть с украинским участником еврокубков. Нюанс в логистике: четыре дня назад матч был в центральной Украине, а сейчас – на крайнем западе.

В стартовом составе ждем появления Артема Ситало, который с "Александрией" вышел на замену. Запорожец, действовавший ближе к атаке, на этот раз опустится в глубину поля. Коробенко или Клименко может заменить Одарюк.

Ориентировочный состав: Кучер – Нагиев, Поспелов, Ченбай, Сакив – Кучеренко, Запорожец, Одарюк – Козак, Близниченко – Ситало

"Металлист" – "Ингулец". Статистика личных встреч

"Металлист" и "Ингулец" на официальном уровне раньше не встречались.

"Металлист" – "Ингулец". Последние матчи команд

Если не считать товарищеские матчи, то у "Металлиста" продолжается беспроигрышная серия из восьми поединков. Семь из них пришлись на Первую лигу, один – на УПЛ.

Со спаррингов отмечаем встречу с "Депортиво". Да, победить представителя не элитного испанского дивизиона не удалось, но результат там точно важным не был.

"Ингулец" прошлогодний чемпионат закончил победой над "Десной". Перед этим были минимальные поражения от "Шахтера" и "Зари". Не без шансов команда Лавриненко проиграла на старте этого чемпионата "Александрии". Все соперники – статусные и именитые, а "Металлист" – новичок. Поэтому команда будет нацеливаться на победу. Иначе нельзя.

"Металлист" – "Ингулец". Турнирное положение команд

"Металлист" начинал тур как представитель топ-3 турнирной таблицы. В ходе второго тура некоторые команды обошли харьковчан, но коллектив Ратия еще не использовал свою попытку. Победа позволит закрепиться наверху, поражение точно не станет катастрофой.

"Ингулец" также не будет самым плохим в таблице даже в случае поражения. Разве что пропустит слишком много голов.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Заря 2 2 0 0 6-3 +3 6 0 2 Колос 2 2 0 0 3-0 +3 6 0 3 Верес 2 2 0 0 3-1 +2 6 0 4 Шахтер 2 1 1 0 1-0 +1 4 0 5 СК Днепр-1 1 1 0 0 3-0 +3 3 0 6 Металлист 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 7 ФК Александрия 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 8 Металлист 1925 2 0 2 0 0-0 0 2 0 9 Черноморец 2 0 1 1 0-1 -1 1 0 10 ФК Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0 11 ФК Львов 1 0 0 1 2-3 -1 0 0 12 Ингулец 1 0 0 1 1-2 -1 0 0 13 Кривбасс 2 0 0 2 0-2 -2 0 0 14 Ворскла 2 0 0 2 2-5 -3 0 0 15 Рух 2 0 0 2 1-4 -3 0 0 16 Динамо 1 0 0 1 0-3 -3 0 0

"Металлист" – "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Металлист" попытается сыграть с позиции силы, но не станет рисковать. Адаптация к полю и климатическим условиям должна помочь грамотно распределить силы. "Ингулец" будет искать свои шансы на стандартах, возможно – на контратаках. Забьют оба, но это будет точно не сверхрезультативный матч.