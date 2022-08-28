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Металлист - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.08.2022
Металлист - Ингулец: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.08.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен
Появление Металлиста в УПЛ ждали не только харьковские болельщики. То, как развивался клуб в Первой лиге, давало основания говорить о возрождении команды, способной конкурировать на европейской арене. И способной помогать стране отвоевывать позиции в Таблице коэффициентов. Но не тут-то было… История со смертельным ДТП с участием кортежа Ярославского, война, впоследствии – переход Красникова и Кучера в "Днепр-1" изменили "Металлист". Вернее, смешали его с серой массой УПЛ. Теперь это ничем неприметная команда без легионеров.
Но играть и выигрывать можно даже в таких условиях, что и подтвердил первый тур. "Ингулец" формально первый игровой день пропускал, но сыграл матч седьмого тура с "Александрией". Проиграл. Так что к очному поединку обе команды подходят в разном настроении.
УПЛ. Второй тур
29.08.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Виталий Романов
"Металлист" 13:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Официальный транслятор матчей УПЛ – Setanta Spotrs; этот матч покажет группа "1+1 media"
"Металлист"
Против "Руха" "Металлист" провел исторический матч: почти четыре часа, три перерыва на воздушную тревогу, укрытие, возобновление, проблемы с трансляцией. Но главное – это победа, которую харьковчане одержали впервые после поднятия на уровень УПЛ. Получение трех очков компенсирует весь негатив – к матчу с "Ингульцом" "Металлист" готовился в хорошем настроении.
И с четким пониманием того, что играть придется в условиях изнурительной августовской жары. На субботнем матче УПЛ между "Ворсклой" и "Вересом" табло стадиона "Авангард" в Ужгороде фиксировало +37 по Цельсию. Вряд ли существенно изменится ситуация в понедельник. Но "Металлист" адаптирован, потому что заранее прибыл в столицу Закарпатья. Здесь временно будет его дом.
Василий Кобин, начавший работать в структуре "Металлиста", знает все нюансы климата, поля, расположения, логистики. Однако это все равно второстепенное: результат будет определяться на футбольном поле одиннадцатью против одиннадцати. Олег Ратий сыграет по схеме 4-1-4-1 или 4-2-3-1. Смысла менять победный состав нет, хотя выход Рязанцева напрашивается – он неплохо проявил себя во время сборов. Но ведь Коркишко отлично сыграл против "Руха"…
Ориентировочный состав: Рыбка – Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко – Панасенко, Ралюченко – Подлепенец, Картушов, Танковский – Коркишко
"Ингулец"
Для "Ингульца" полугодового перерыва словно и не было. Кадрово команда немного изменилась, а вот структура и стиль игры остаются прежними. Лавриненко, как и раньше, делает ставку на интенсивность и организованность, а уже потом – на творчество.
Судить можем по матчу против "Александрии", состоявшемся в рамках седьмого тура. Первый игровой день "Ингулец" пропускал, поскольку должен был сыграть с украинским участником еврокубков. Нюанс в логистике: четыре дня назад матч был в центральной Украине, а сейчас – на крайнем западе.
В стартовом составе ждем появления Артема Ситало, который с "Александрией" вышел на замену. Запорожец, действовавший ближе к атаке, на этот раз опустится в глубину поля. Коробенко или Клименко может заменить Одарюк.
Ориентировочный состав: Кучер – Нагиев, Поспелов, Ченбай, Сакив – Кучеренко, Запорожец, Одарюк – Козак, Близниченко – Ситало
"Металлист" – "Ингулец". Статистика личных встреч
"Металлист" и "Ингулец" на официальном уровне раньше не встречались.
"Металлист" – "Ингулец". Последние матчи команд
Если не считать товарищеские матчи, то у "Металлиста" продолжается беспроигрышная серия из восьми поединков. Семь из них пришлись на Первую лигу, один – на УПЛ.
Со спаррингов отмечаем встречу с "Депортиво". Да, победить представителя не элитного испанского дивизиона не удалось, но результат там точно важным не был.
"Ингулец" прошлогодний чемпионат закончил победой над "Десной". Перед этим были минимальные поражения от "Шахтера" и "Зари". Не без шансов команда Лавриненко проиграла на старте этого чемпионата "Александрии". Все соперники – статусные и именитые, а "Металлист" – новичок. Поэтому команда будет нацеливаться на победу. Иначе нельзя.
"Металлист" – "Ингулец". Турнирное положение команд
"Металлист" начинал тур как представитель топ-3 турнирной таблицы. В ходе второго тура некоторые команды обошли харьковчан, но коллектив Ратия еще не использовал свою попытку. Победа позволит закрепиться наверху, поражение точно не станет катастрофой.
"Ингулец" также не будет самым плохим в таблице даже в случае поражения. Разве что пропустит слишком много голов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6-3
|+3
|6
|0
|2
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|0
|3
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|0
|4
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|1-0
|+1
|4
|0
|5
|СК Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|0
|6
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|7
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|8
|Металлист 1925
|2
|0
|2
|0
|0-0
|0
|2
|0
|9
|Черноморец
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|0
|10
|ФК Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|11
|ФК Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|0
|12
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|0
|13
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|0
|14
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
|0
|15
|Рух
|2
|0
|0
|2
|1-4
|-3
|0
|0
|16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
|0
"Металлист" – "Ингулец". Ставка и коэффициенты
"Металлист" – "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. "Металлист" попытается сыграть с позиции силы, но не станет рисковать. Адаптация к полю и климатическим условиям должна помочь грамотно распределить силы. "Ингулец" будет искать свои шансы на стандартах, возможно – на контратаках. Забьют оба, но это будет точно не сверхрезультативный матч.
Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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