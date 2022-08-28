Александрия - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 августа 2022

Пока большинство украинских команд играли в рамках первого тура нового сезона, "Александрия" с улыбкой наблюдала за всем этим из будущего, проводя поединок седьмого тура. Коллектив Гуры из-за перенесенной встречи с "Днепром-1", досрочно играл против "Ингульца", добыв в дерби минимальную победу. Впереди "горожан" ожидает встреча против "Миная", который тренирует небезызвестный для коллектива Владимир Шаран. Опытный наставник пока не дебютировал с новой командой официально, и сделает это в игре против бывшей команды. Чем не сюжет для оскароносного фильма?

"Александрия" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 2-й тур

29 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: В.Новохатний

Трансляция: "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

Если судить по составу, а также по выступлениям в прошлом сезоне, "горожане" имеют все шансы зацепиться в новом сезоне за еврокубки. Этого же, исходя из заявлений, от них ждет и руководство. В первом матче сезона коллектив Гуры не без проблем, но одолел "Ингулец". К игре "горожан" вопросы возникли, но стоит вспомнить, что это лишь первый тур и многие футболисты впервые играли вместе в официальном поединке.

Ожидаем сразу несколько замен от Юрия Гуры. Здорово освежил игру после выхода на замену Артур Авагимян, а потому, как нам кажется, он вполне он может получить шанс и выйти на позиции "десятки". Также в перерыве дерби наставник убрал с поля центрбека Мельника, выпустив юного Белошевского. Тот также неплохо вошел в игру. В остальном все исполнители должны сохранить за собой свои места.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Белошевский, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Авагимян, Третьяков - Кобзар

"Минай":

В этот понедельник закарпатцы начнут свой третий сезон в элите украинского футбола. Что интересно, за это время с ними поработали три разных наставника - Кобин (дважды), Леонов и Цымбал (де-юре). И вот настал черед четвертого - очень опытного Владимира Шарана. Официально Владимир Богданович новый клуб принял еще в январе 2022-го, однако из-за начала военных действий дебют пришлось ждать слишком долго.

Состав команды претерпел серьезных изменений, причем не факт, что в лучшую сторону. Ушли основные игроки (Матич, Синегуб, Кныш, Лиховидько, Петрусенко), а на их места были набраны в основном выходцы из Первой лиги (Кравчук, Паламар, Рогозинский, Твердохлиб, Воробчак). Остаются вопросы и по Евгению Селезневу - бомбардир тренируется с закарпатцами, но пока не подписал новый контракт. Как следствие, он отсутствует в заявке клуба.

Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Кравчук, Трубочкин - Витенчук, Хахлев - Паламар, Твердохлиб, Байдал - Вишневский

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 7 Александрия 1 1 0 0 2-1 +1 3 0 - Минай 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Статистика команд

"Александрия":

"Минай":

В новом сезоне "Минай" еще не проводил официальных матчей.

Очные встречи

"Александрия" - "Минай": трансляция матча

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"Александрия" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Минай" от UA-Football

Победа "Александрии" 2:1. Думаем вы не будете сильно нас критиковать, если мы признаемся, что не смотрели матчи "Миная" на УТС. Потому, тяжело понять, что будет из себя представлять коллектив Шарана в новом сезоне и как быстро наставник смог слепить команду после кадровых изменений. "Александрия" выглядит куда стабильнее и уже провела первый матч в новом сезоне, что дало эмоциональную подпитку. Скажем прямо - "горожане" подходят к матчу в статусе фаворита. Именно на их итоговую победу мы и поставим.