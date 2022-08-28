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Александрия - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 августа 2022
Шаран дебютирует против бывшей команды
Фото: ФК Минай
Пока большинство украинских команд играли в рамках первого тура нового сезона, "Александрия" с улыбкой наблюдала за всем этим из будущего, проводя поединок седьмого тура. Коллектив Гуры из-за перенесенной встречи с "Днепром-1", досрочно играл против "Ингульца", добыв в дерби минимальную победу. Впереди "горожан" ожидает встреча против "Миная", который тренирует небезызвестный для коллектива Владимир Шаран. Опытный наставник пока не дебютировал с новой командой официально, и сделает это в игре против бывшей команды. Чем не сюжет для оскароносного фильма?
"Александрия" 15:00 "Минай"
VBET-лига. 2-й тур
29 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: В.Новохатний
Трансляция: "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Александрия":
Если судить по составу, а также по выступлениям в прошлом сезоне, "горожане" имеют все шансы зацепиться в новом сезоне за еврокубки. Этого же, исходя из заявлений, от них ждет и руководство. В первом матче сезона коллектив Гуры не без проблем, но одолел "Ингулец". К игре "горожан" вопросы возникли, но стоит вспомнить, что это лишь первый тур и многие футболисты впервые играли вместе в официальном поединке.
???? #ІнгулецьОлександрія (1:2) pic.twitter.com/UzIdgI8jLp— FC Olexandriуa (@FCO1948) August 26, 2022
Ожидаем сразу несколько замен от Юрия Гуры. Здорово освежил игру после выхода на замену Артур Авагимян, а потому, как нам кажется, он вполне он может получить шанс и выйти на позиции "десятки". Также в перерыве дерби наставник убрал с поля центрбека Мельника, выпустив юного Белошевского. Тот также неплохо вошел в игру. В остальном все исполнители должны сохранить за собой свои места.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Белошевский, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Авагимян, Третьяков - Кобзар
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"Минай":
В этот понедельник закарпатцы начнут свой третий сезон в элите украинского футбола. Что интересно, за это время с ними поработали три разных наставника - Кобин (дважды), Леонов и Цымбал (де-юре). И вот настал черед четвертого - очень опытного Владимира Шарана. Официально Владимир Богданович новый клуб принял еще в январе 2022-го, однако из-за начала военных действий дебют пришлось ждать слишком долго.
Состав команды претерпел серьезных изменений, причем не факт, что в лучшую сторону. Ушли основные игроки (Матич, Синегуб, Кныш, Лиховидько, Петрусенко), а на их места были набраны в основном выходцы из Первой лиги (Кравчук, Паламар, Рогозинский, Твердохлиб, Воробчак). Остаются вопросы и по Евгению Селезневу - бомбардир тренируется с закарпатцами, но пока не подписал новый контракт. Как следствие, он отсутствует в заявке клуба.
Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Кравчук, Трубочкин - Витенчук, Хахлев - Паламар, Твердохлиб, Байдал - Вишневский
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|7
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|0
|-
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|0
Статистика команд
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"Александрия":
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"Минай":
В новом сезоне "Минай" еще не проводил официальных матчей.
Очные встречи
"Александрия" - "Минай": трансляция матча
"Александрия" - "Минай": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Минай" от UA-Football
Победа "Александрии" 2:1. Думаем вы не будете сильно нас критиковать, если мы признаемся, что не смотрели матчи "Миная" на УТС. Потому, тяжело понять, что будет из себя представлять коллектив Шарана в новом сезоне и как быстро наставник смог слепить команду после кадровых изменений. "Александрия" выглядит куда стабильнее и уже провела первый матч в новом сезоне, что дало эмоциональную подпитку. Скажем прямо - "горожане" подходят к матчу в статусе фаворита. Именно на их итоговую победу мы и поставим.
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